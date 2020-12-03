Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак. ФОТОрепортаж
В Киевской области установили памятный знак, посвященный трагической гибели украинского добровольца и воина АТО Амины Окуевой.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Памятный знак установлен на повороте возле железнодорожного переезда в пгт Глеваха Киевской области - на месте, где погибла Окуева.
На памятном знаке указано, что Амина Окуева является народным героем Украины и погибла на этом повороте от рук российских наемников. Также на камне процитированные слова из Корана: "Не считайте мертвыми тех, кто были убиты на пути Всевышнего. Нет, они живы и получат свой удел у Господа своего".
В церемонии открытия участвовали заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, близкие, собратья Амины по Майдану, однополчане по добровольческим батальонам "Киев-2" и батальона им. Джохара Дудаева, активисты и представители Глеваховской общины.
Также на мероприятии присутствовал сын Амины Окуевой.
Мать Амины Ирина Каминская отметила, что памятник сделали в виде скалы, которые есть на Кавказе.
"Это место нужно было отметить, потому что здесь сказано, что она народный герой Украины. Ей не дали ни одной государственной награды, но любовь народа и в памяти украинского народа она останется. Пройдут столетия, а этот камень будет стоять... Мы не знаем, кто на самом деле это сделал, кто технически поднял этот автомат и нанес эти 14 выстрелов. Но это и не важно, это кто-то технически исполнил. А кто нанял и послал - я знаю", - отметила она.
Антон Геращенко отметил, что правоохранители понимали еще во время первого покушения на Амину Окуеву и ее мужа, что российские наемники не оставят их в покое.
"Это была месть за бдительность Адама Осмаева (мужа) и Амины по поддержке Чеченской диаспоры, по защите Украины, это была месть за их откровенную проукраинскую позицию. И когда вечером 30 октября мне позвонила мама и дрожащим голосом сказала, что в Амину стреляли, я выехал сюда с начальником Национальной полиции Князевым, здесь стояла расстрелянная десятками пуль машина и мы тогда пообещали маме и Адаму сделать все, чтобы найти причастных к гибели Амины", - отметил Геращенко.
По словам Геращенко, в этом году была задержана группа лиц, которые причастны к исполнению убийства.
Командир 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Николюк и военный капеллан.
Бывший народный депутат Татьяна Чорновол.
Выступление советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.
Выступление отца Адама Осмаева.
Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.
14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.
Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.
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Шана Аміні і борцям за українську Україну!!!
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Мир її праху
Она же украинка по происхождению, это муж чеченец.
Героям слава!!!
Щось патякає про "Батьківщину, патріотизм, перемогу і світле майбутнє" на могилі простої дівчини.
Свинота совкова, все життя паразитує на шиї інших!! Нічим цей гівнюк не відзначився окрім постійної причетності до влади!