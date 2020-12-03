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Мошенник из-за решетки заставил сотрудников более чем 30 фирм со всей Украины переводить ему деньги

Мошенник из-за решетки заставил сотрудников более чем 30 фирм со всей Украины переводить ему деньги

Мужчина звонил на предприятия и в организации, представлялся руководителем и требовал, чтобы ему на карточку срочно перевели деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

39-летний мужчина отбывает в СИЗО в Запорожской области наказание за разбой.

"Фигурант звонил сотрудникам предприятий и организаций, представлялся управляющим этих учреждений и приказывал им перечислить из кассы учреждения деньги на указанную им банковскую карточку, мотивируя это рабочими вопросами. После получения средств злоумышленник блокировал номера телефонов "своих сотрудников"", - сказано в сообщении полиции.

Мошенник из-за решетки заставил сотрудников более чем 30 фирм со всей Украины переводить ему деньги 01

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Таким образом он смог обмануть сотрудников более 30 организаций со всей Украины, считают в полиции.

Сумму ущерба устанавливают.

Силовики провели в камере мужчины обыск, изъяли мобильные телефоны, сим-карты разных операторов и черновые записи.

Сейчас решают вопрос о том, чтобы сообщить ему о подозрении в мошенничестве.

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Автор: 

мошенничество (1216) Нацполиция (16431) СИЗО (1360) Запорожская область (3051)


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Топ комментарии
+20
Покуда есть на свете дураки, удачу мы не выпустим с руки.
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03.12.2020 17:57
+17
Сидя в тюряге, наяривал по телефону...
Ущипните меня кто-нибудь...
А обеды им из каких ресторанов возят?
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03.12.2020 18:01
+16
а не хило он так развлекался на зоне...
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03.12.2020 17:57
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а не хило он так развлекался на зоне...
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03.12.2020 17:57 Ответить
Талант, однако...
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03.12.2020 18:03 Ответить
Там многие так развлекаются . Мне пару раз звонили , раза три присылали смс . , причём с карточек , которых у меня нет . )) . На звонки - отвечал , что вышлите мне оф . письмо . А на смс , отвечал ещё проще " иди на х.. " . После этого - не доставали . Тоже самое один раз приходило моей жене , но она уже была начеку . Нажаль , на эту удочку попалась жена моего двоюродного брата , но это было лет пять назад и сумма была не очень большая . Кстати , после этих звонков и смс , я связывался с операторами связи называл номера телефонов и просил разобраться . Обещали . )
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03.12.2020 18:23 Ответить
1. Спрашиваешь номер карты куда перевести деньги.
2. Завариваешь чай/кофе/открываешь пиво
3. Минут через 20 отвечаешь на звонок. Мол, не получается перевести. Система запрашивает CVV-код и срок действия вашей карты. Продиктуйте, плз.
4. ?????????????????
5. Profit!!!!!!1111oneone
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03.12.2020 19:00 Ответить
Гена , я сам упорався , дякую ! . Українці трохи не довірливі , але завжди ввічливі і подякувать зможуть . Дякую за науку . ))
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03.12.2020 19:17 Ответить
заставил сотрудников

==
Это тот дядя, что самыхъ честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил..
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03.12.2020 17:57 Ответить
Покуда есть на свете дураки, удачу мы не выпустим с руки.
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03.12.2020 17:57 Ответить
Лох не мамонт...никогда не вымрет...
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03.12.2020 17:59 Ответить
Сидя в тюряге, наяривал по телефону...
Ущипните меня кто-нибудь...
А обеды им из каких ресторанов возят?
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03.12.2020 18:01 Ответить
Из разных...могут и из велюра привезти...все зависит от наоичия бабла...а менты доставят..и стол сервируют..
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03.12.2020 18:04 Ответить
Теперь ясно, почему чиновнички такие борзые.
Передохнут на зоне, - и опять - "за дело!"
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03.12.2020 18:09 Ответить
А я прочитал передОхнут! Но, не тут то было!
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03.12.2020 18:18 Ответить
Кондовых идиотов немеряно.
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03.12.2020 18:02 Ответить
БРАВО! ВУНДЕРКІНД.
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03.12.2020 18:02 Ответить
Шныри в доле 100%.
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03.12.2020 18:03 Ответить
вишь, какой кучерявый - полстраны на уши поставил, не то шо зеленое уподобие
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03.12.2020 18:05 Ответить
а якби матеріальну відповідальність за це несла зона в лиці її начальника, хер би він чого намутив
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03.12.2020 18:07 Ответить
Кум в доле
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03.12.2020 18:11 Ответить
Та йому б ту мобілу у задній прохід затовкли!
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03.12.2020 18:12 Ответить
😳
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03.12.2020 18:12 Ответить
Уволить идиотов.
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03.12.2020 18:10 Ответить
А смысл ?
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03.12.2020 18:27 Ответить
Если это Ваши работники, то смысл будет.
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03.12.2020 18:46 Ответить
Спокойно Маша!.. Я Зеленский!.. тьфу ты черт! Дубровский..
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03.12.2020 18:11 Ответить
А ми тут про 73,22%...
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03.12.2020 18:13 Ответить
Так то саме вони і є.
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03.12.2020 19:14 Ответить
освободить и взять министром финансов
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03.12.2020 18:15 Ответить
Очень интересно, пострадавшие фирмы всем позвонившим деньги переводят? И о каких суммах речь? Телефончики этих фирм можно опубликовать?
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03.12.2020 18:16 Ответить
Чудны дела твои, Господи .
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03.12.2020 18:26 Ответить
Я бы его в министры экономики взял бы.
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03.12.2020 18:29 Ответить
А в цей час:
«19:22, 3 грудня 2020 Китай вперше стартував з Місяця.
Місячний злітний модуль китайської місії Chang'e 5 залишив поверхню Місяця, і відправився з 2 -кг зразків поверхні, назад на Землю».
Вітання коллегам.
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03.12.2020 18:32 Ответить
Ну что можно сказать?
Молодец.
Умный человек.
А без лохА и жизнь плоха.
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03.12.2020 18:37 Ответить
Шахрай із-за ґрат змусив співробітників понад 30 фірм з усієї України переказувати йому гроші - Цензор.НЕТ 7426
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03.12.2020 18:39 Ответить
Только чувство восхищения вызывает!
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03.12.2020 18:50 Ответить
ото пісюська настворював приватних вязниць)))
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03.12.2020 18:59 Ответить
А администрация СИЗО, конечно же, ни сухом, ни духом.
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03.12.2020 19:03 Ответить
а началника колонії ніхто не про що не запитав? звідки мошєннік дізнався про номери співробітників, їхні імена, імена керівників? музика навіяла? 30 підприємств - це дофіга
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03.12.2020 19:16 Ответить
Через фейсбук, заключенные знают даже как их собачек и кошечек зовут)
достаточно смартфона и сотовой связи чтобы выйти в интернет.
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03.12.2020 21:10 Ответить
Из кассы деньги взять может только бухгалтер. Бух не знает телефона и голоса своего шефа? Что за бред.
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03.12.2020 19:42 Ответить
и самое главное - в клиент-банке (во всяком случае в приват24) точно видно ФИО кому ты перечисляешь деньги. Проканает только если босс - полный теска потерпевшего.
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03.12.2020 20:11 Ответить
Это не мошенник-одиночка, без администрации такое не провернешь. В кацапии в тюрьмах организованы настоящие call-центры: звонят по ****, разводят граждан на деньги сутки напролет, администрации в доле и все довольны.
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03.12.2020 20:39 Ответить
колл цетры в рф есть трети росс тюрем. кол-во мошенничеств - миллионы, объем - миллиарды. всё под крышей администраций тюрем.
И в Украине такое может начаться.
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03.12.2020 20:48 Ответить
В Украине такое много лет. Мне тоже звонили когда на ОЛХ продавал дорогостоящие предметы Но по риторике сидельцев слышно очень даже На определенном этапе переговоров о цене и номере моей карты спрашивал, може сигарет им переслать на зону шоб дышалось полегче
Особенно их ставил в тупик мой ответ что у меня нет банковской карты!
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04.12.2020 02:12 Ответить
Звонил мне такой.....
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03.12.2020 21:06 Ответить
Їм адмінстрація і телефон, і інтернет і облаштовану камеру надала щоб працювали і ділились. Як у пісні А.Сєвєрного "Я тебе шубы воровал! Ой, а я ж не знала." Потрівно вигнати начальника СІЗО з роботи.
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04.12.2020 09:50 Ответить
 
 