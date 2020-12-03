Мошенник из-за решетки заставил сотрудников более чем 30 фирм со всей Украины переводить ему деньги
Мужчина звонил на предприятия и в организации, представлялся руководителем и требовал, чтобы ему на карточку срочно перевели деньги.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.
39-летний мужчина отбывает в СИЗО в Запорожской области наказание за разбой.
"Фигурант звонил сотрудникам предприятий и организаций, представлялся управляющим этих учреждений и приказывал им перечислить из кассы учреждения деньги на указанную им банковскую карточку, мотивируя это рабочими вопросами. После получения средств злоумышленник блокировал номера телефонов "своих сотрудников"", - сказано в сообщении полиции.
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Таким образом он смог обмануть сотрудников более 30 организаций со всей Украины, считают в полиции.
Сумму ущерба устанавливают.
Силовики провели в камере мужчины обыск, изъяли мобильные телефоны, сим-карты разных операторов и черновые записи.
Сейчас решают вопрос о том, чтобы сообщить ему о подозрении в мошенничестве.
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2. Завариваешь чай/кофе/открываешь пиво
3. Минут через 20 отвечаешь на звонок. Мол, не получается перевести. Система запрашивает CVV-код и срок действия вашей карты. Продиктуйте, плз.
4. ?????????????????
5. Profit!!!!!!1111oneone
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Это тот дядя, что самыхъ честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил..
Ущипните меня кто-нибудь...
А обеды им из каких ресторанов возят?
Передохнут на зоне, - и опять - "за дело!"
«19:22, 3 грудня 2020 Китай вперше стартував з Місяця.
Місячний злітний модуль китайської місії Chang'e 5 залишив поверхню Місяця, і відправився з 2 -кг зразків поверхні, назад на Землю».
Вітання коллегам.
Молодец.
Умный человек.
А без лохА и жизнь плоха.
достаточно смартфона и сотовой связи чтобы выйти в интернет.
И в Украине такое может начаться.
Особенно их ставил в тупик мой ответ что у меня нет банковской карты!