Мошенник из-за решетки заставил сотрудников более чем 30 фирм со всей Украины переводить ему деньги

Мужчина звонил на предприятия и в организации, представлялся руководителем и требовал, чтобы ему на карточку срочно перевели деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

39-летний мужчина отбывает в СИЗО в Запорожской области наказание за разбой.

"Фигурант звонил сотрудникам предприятий и организаций, представлялся управляющим этих учреждений и приказывал им перечислить из кассы учреждения деньги на указанную им банковскую карточку, мотивируя это рабочими вопросами. После получения средств злоумышленник блокировал номера телефонов "своих сотрудников"", - сказано в сообщении полиции.

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Таким образом он смог обмануть сотрудников более 30 организаций со всей Украины, считают в полиции.

Сумму ущерба устанавливают.

Силовики провели в камере мужчины обыск, изъяли мобильные телефоны, сим-карты разных операторов и черновые записи.

Сейчас решают вопрос о том, чтобы сообщить ему о подозрении в мошенничестве.

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