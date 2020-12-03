Польша сможет начать эксгумационные работы в Украине после восстановления в первоначальном виде захоронения УПА на горе Монастырь, - УИНП

3 декабря состоялась встреча украинской делегации УИНП во главе с Антоном Дробовичем с руководителем Института национальной памяти Польши Ярославом Шареком и представителями IPN. Это первая официальная встреча глав институтов национальной памяти Украины и Польши, как и официальных делегаций обоих учреждений, за три года.

Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УИНП.

Украинская и польская сторона в рабочем порядке проработали заявки на проведение поисковых и эксгумационных работ на территории Украины, но окончательное решение по этому вопросу будет принято после выполнения договоренностей по украинской военной могиле на Монастыре. УИНП выступает против того, чтобы без необходимости тревожить покой умерших новыми раскопками под уже установленными надгробными плитами.

"Надеемся, что памятник на горе Монастырь будет восстановлен в кратчайшие сроки, что позволит IPN получить востребованные разрешения на поисковые и эксгумационные работы, что предусматривает две отдельные процедуры.

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Поставить окончательную точку в сентябрьской разговоре двух президентов может также включение памятника на горе Монастырь в реестр воинских захоронений Республики Польша. Украинская сторона также повторно напомнила о приверженности идее легализации проблемных памятников "все на все", - отмечается в заявлении УИНП.

УИНП последовательно стоит на позиции, что вопрос украинских мест памяти и захоронений на территории Республики Польша должны обсуждаться с участием украинской общины в этой стране. Ведь именно ее представители прежде всего организуют мемориальные мероприятия в этих местах памяти и заботятся о них.

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Напоминаем, на установленной в начале октября гранитной плите на горе Монастырь теперь выгравирована надпись на польском и украинском языках: "Братская могила украинцев, погибших в битве с советским НКВД в монастырских лесах в ночь со 2 на 3 марта 1945 г.". На предыдущей мемориальной плите была надпись "Погибли за свободную Украину" и указаны имена, фамилии и год рождения 62 погибших.

На горе Монастырь близ села Верхрата Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной, расположена могила 62 воинов УПА, два каменных креста 40-х годов с вырезанными изображениями трезубца, а также памятник. Надгробная плита на могиле была установлена в 2000 году. Вандалы разбили ее в 2015 году, а полностью уничтожили в январе 2020 года.

В целом на протяжении 2014-2020 годов на юге Польши было уничтожено и осквернено восемь украинских мест памяти.

Восстановление уничтоженной мемориальной плиты на горе Монастырь было предпосылкой для согласия украинской стороны о проведении поисково-эксгумационных работ в польских местах памяти в Украине.

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