Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Черненко о ситуации с кислородом: "Несколько раз за ночь приходится поливать горячей водой кислородный редуктор"

Койка без кислорода - это просто могила для людей, заболевших коронавирусом. Об этом заявил врач-анестезиолог из Раздельнянской центральной районной больницы Одесской области Иван Черненко.

Комментируя ситуацию с кислородом, он отметил, что даже имеющуюся в больницах кислородную разводку невозможно использовать на полную силу, поскольку ограничены объемами кислорода. Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ "Дефицит кислорода: почему врачей вызывают на допросы, а пациенты борются за право дышать?".

По словам Черненко, причина в том, что у больницы нет спецтранспорта, чтобы возить баллоны. "Возим, внимание, в "буханке"(УАЗ-452). Вместить такая машина может не больше 13 баллонов. И когда за сутки уходило максимум 8-10 баллонов, плюс куча концентраторов нам хватало. Но сейчас много поступлений, и мы переводим пациентов с концентраторами в "ковидное", но там разводки нет. То есть в инфекции стало меньше концентраторов, а расход кислорода только увеличивается, - отмечает врач. - Наш предел 54/л в минуту. Если больше, а надо намного больше, за сутки будет уходить более 13 баллонов. Машина просто будет не успевать привозить кислород".

Врач обратился к районным властям, чтобы решить вопрос с транспортом, способным возить более 13 баллонов за раз.

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"Я никому не желаю испытать то, что испытывает анестезиолог в ожидании кислорода, зная, что осталось на считанные часы. А что испытывает пациент, когда в банке для увлажнения перестает булькать, словами не передать. Койка без кислорода - это просто могила", - подчеркнул он.

Обращение было услышано. По словам Черненко, ситуация значительно улучшилась. Хотя проблемы все равно остались. В комментарии "Цензор.НЕТ" он рассказал, что, например, сейчас ему приходится несколько раз за ночь выходить на улицу и поливать горячей водой замерзший кислородный редуктор.

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