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Новости Коронавирус и карантин
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Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Черненко о ситуации с кислородом: "Несколько раз за ночь приходится поливать горячей водой кислородный редуктор"

Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Черненко о ситуации с кислородом:

Койка без кислорода - это просто могила для людей, заболевших коронавирусом. Об этом заявил врач-анестезиолог из Раздельнянской центральной районной больницы Одесской области Иван Черненко.

Комментируя ситуацию с кислородом, он отметил, что даже имеющуюся в больницах кислородную разводку невозможно использовать на полную силу, поскольку ограничены объемами кислорода. Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ "Дефицит кислорода: почему врачей вызывают на допросы, а пациенты борются за право дышать?".

По словам Черненко, причина в том, что у больницы нет спецтранспорта, чтобы возить баллоны. "Возим, внимание, в "буханке"(УАЗ-452). Вместить такая машина может не больше 13 баллонов. И когда за сутки уходило максимум 8-10 баллонов, плюс куча концентраторов нам хватало. Но сейчас много поступлений, и мы переводим пациентов с концентраторами в "ковидное", но там разводки нет. То есть в инфекции стало меньше концентраторов, а расход кислорода только увеличивается, - отмечает врач. - Наш предел 54/л в минуту. Если больше, а надо намного больше, за сутки будет уходить более 13 баллонов. Машина просто будет не успевать привозить кислород".

Врач обратился к районным властям, чтобы решить вопрос с транспортом, способным возить более 13 баллонов за раз.

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"Я никому не желаю испытать то, что испытывает анестезиолог в ожидании кислорода, зная, что осталось на считанные часы. А что испытывает пациент, когда в банке для увлажнения перестает булькать, словами не передать. Койка без кислорода - это просто могила", - подчеркнул он.

Обращение было услышано. По словам Черненко, ситуация значительно улучшилась. Хотя проблемы все равно остались. В комментарии "Цензор.НЕТ" он рассказал, что, например, сейчас ему приходится несколько раз за ночь выходить на улицу и поливать горячей водой замерзший кислородный редуктор.

Также читайте: Райсовет Жовквы не смог уволить главврача больницы, в которой из-за отключения электричества умерли пациенты на ИВЛ

Автор: 

карантин (16729) Одесская область (3547) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
А из ковидного фонда можно было и машины купить...и системы подогрева редукторов поставить...но зеленое стадо его тупо закотало в асфальт...
Но ничего...придет время и такие как степанов...и многие другие из зеленого стада сядут...за нецелевое использование бюджетных средств...
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03.12.2020 18:45
+8
Если мудрый нарид выберет Бойко, то никто не сядет.
Прогонят конечно этих ЗЕленых пацанчиков сцаными тряпками обратно в кабаре ногами дрыгать, но на их место придут крепкие рыговские хозяйственники.
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03.12.2020 18:53
+7
«госпідори»
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03.12.2020 19:01
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А из ковидного фонда можно было и машины купить...и системы подогрева редукторов поставить...но зеленое стадо его тупо закотало в асфальт...
Но ничего...придет время и такие как степанов...и многие другие из зеленого стада сядут...за нецелевое использование бюджетных средств...
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03.12.2020 18:45 Ответить
Если мудрый нарид выберет Бойко, то никто не сядет.
Прогонят конечно этих ЗЕленых пацанчиков сцаными тряпками обратно в кабаре ногами дрыгать, но на их место придут крепкие рыговские хозяйственники.
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03.12.2020 18:53 Ответить
"хозяйственники"
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03.12.2020 18:59 Ответить
«госпідори»
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03.12.2020 19:01 Ответить
ЗЕльоная власть тырит на асхвальте !
Ей некогда подогревом кислорода заморачиваться.
Шо, га, ?
73 % - ?
Та хай мруть як мухи восени !!!!!
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03.12.2020 19:02 Ответить
.......ідораси ЗЕльоні !!!!!!
скільки ж через вас людей повмирає ?
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03.12.2020 19:05 Ответить
А че, кто за Бойко? Янык вернется с изгнания, Донбасс и Крым подарят Рашке (типа в благодарочку за все), водичку пустят в Крым, западную Украину продадут венграм (те сильно попросят и чуток заплатят), вместо СБУ по сути станет КГБ, народу налоги повысят а зарплаты и льготы урежут - заживем.... Я с ним встречался, произвел впечатление. Ну могет мужик, могет.
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03.12.2020 23:09 Ответить
Так машины и купили. Погуглите как обновился автопарк зеленского.
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03.12.2020 19:07 Ответить
Никто никогда не сядет, ведь барыга тоже не сел так что...P.S. Не голосовал за Зеклоуна, как и за барыгу-алкаша если что..
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03.12.2020 19:59 Ответить
Машины и купили: лендкруизеры 200 для ГБР
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03.12.2020 20:00 Ответить
Так есть же- Подогреватель кислородный Redius ПУ-1!
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03.12.2020 18:45 Ответить
Подогреватель то есть...а вот деньги на его покупку в асфальт закатаны...
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03.12.2020 18:47 Ответить
В магазине есть. А в больнице нету.
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03.12.2020 19:10 Ответить
Чума, кудесница чума... Вот и пришел конец света откуда не ждали.
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03.12.2020 18:46 Ответить
надо ли что-то добавлять?
Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Черненко о ситуации с кислородом: "Несколько раз за ночь приходится поливать горячей водой кислородный редуктор" - Цензор.НЕТ 2054

.
Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Черненко о ситуации с кислородом: "Несколько раз за ночь приходится поливать горячей водой кислородный редуктор" - Цензор.НЕТ 6939

...
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03.12.2020 18:48 Ответить
Расскажите это ковидиотам.
Они все еще разносят вести, что Ковид - это обычное по масштабам инфекционное (какие вирусы???!!!) заболевание.
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03.12.2020 18:51 Ответить
Та наче вже хоч про «чіпірованіє», і «станциі 5G», не чутно.
Чи мо, що глашатаї цих откровєній вже, ето самоє...
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03.12.2020 18:58 Ответить
В Україні до цього ніколи пневмонії не було?
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03.12.2020 20:29 Ответить
Ну я ж и говорю. К чему вам эти балоны, кислородные аппараты...

Горчичник на лоб и в гроб.
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03.12.2020 20:36 Ответить
А чому такий обмежений вибір?
Можливо слід розібратися, чи не пустили вам так яку пневмонію, бо цифри якісь нереалістичні навіть для мегаполісів і навіть у ЗМІ.
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03.12.2020 21:14 Ответить
Таких дохрена. Они грят "та то грипп и простуда. Пройдет само, я много лука и водки жру. И витаминами закусываю!" Пока в реанимацию не попадут, будут твердить "ковида нет, то брэхня, заговор власти, тотальный обман!"
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03.12.2020 23:00 Ответить
«Врач обратился к районным властям, чтобы решить вопрос с транспортом, способным возить более 13 баллонов за раз.Источник: https://censor.net/ru/n3234880»

26 лисапєтов з кравчучками / кучмовозами.
Дєлов.
Проконсультуйтесь з фахівцями.
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03.12.2020 18:55 Ответить
Зеля , где твои 45 тыс. на лицо ?
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03.12.2020 18:56 Ответить
Хороший вопрос
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03.12.2020 19:03 Ответить
машины для баллонов нет, а гбр крузаки за лямы покупает. это просто пипец
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03.12.2020 19:03 Ответить
2020-09-25 Автобаза управления делами аппарата Верховной Рады планирует закупить 14 автомобилей Toyota Camry за 12,6 млн. грн.
Отметим, что в прошлом году Верховная Рада закупила 2 Toyota Camry премиум-комплектации стоимостью более 900 тыс. грн. каждая, а также еще одну в комплектации Comfort - за 700 тыс. грн.
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03.12.2020 19:07 Ответить
гбр крузаки за лямы покупает
а копеешной грелки для кислорода - нет
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03.12.2020 19:08 Ответить
ще не побудували ту дорогу, по якій повезуть ту грілку...
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03.12.2020 19:11 Ответить
дотепно,але ж шкода людей яким не вистачило звичайного кисню.
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03.12.2020 19:23 Ответить
Та ну. Куди, до тих дотепників, що прикололись 21.04.2019.
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03.12.2020 19:35 Ответить
так,по приколу вийшло,але розхльобувати будуть усі..
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03.12.2020 20:20 Ответить
Ну замерзший редуктор поливать кипятком тоже не очень правильно. Ещё б маслом горячим полил. ТБ нужно знать.
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03.12.2020 20:21 Ответить
Нарратив про "трупи на вулицях" вже забули, тепер балони таскають, наче про пневмонію раніше ніхто ніколи не чув до цього.
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03.12.2020 20:32 Ответить
Что за бред насчет поливания редуктора, он хочет законы физики обойти!!!
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03.12.2020 23:50 Ответить
Поливать горячей водой редуктор в рампе приходится по двум основным причинам: либо в кислороде много влаги , либо мала пропускная способность редуктора и он обмерзает (скорее всего, в рампу воткнули баллонник БКО)
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04.12.2020 08:59 Ответить
 
 