Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Черненко о ситуации с кислородом: "Несколько раз за ночь приходится поливать горячей водой кислородный редуктор"
Койка без кислорода - это просто могила для людей, заболевших коронавирусом. Об этом заявил врач-анестезиолог из Раздельнянской центральной районной больницы Одесской области Иван Черненко.
Комментируя ситуацию с кислородом, он отметил, что даже имеющуюся в больницах кислородную разводку невозможно использовать на полную силу, поскольку ограничены объемами кислорода. Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ "Дефицит кислорода: почему врачей вызывают на допросы, а пациенты борются за право дышать?".
По словам Черненко, причина в том, что у больницы нет спецтранспорта, чтобы возить баллоны. "Возим, внимание, в "буханке"(УАЗ-452). Вместить такая машина может не больше 13 баллонов. И когда за сутки уходило максимум 8-10 баллонов, плюс куча концентраторов нам хватало. Но сейчас много поступлений, и мы переводим пациентов с концентраторами в "ковидное", но там разводки нет. То есть в инфекции стало меньше концентраторов, а расход кислорода только увеличивается, - отмечает врач. - Наш предел 54/л в минуту. Если больше, а надо намного больше, за сутки будет уходить более 13 баллонов. Машина просто будет не успевать привозить кислород".
Врач обратился к районным властям, чтобы решить вопрос с транспортом, способным возить более 13 баллонов за раз.
"Я никому не желаю испытать то, что испытывает анестезиолог в ожидании кислорода, зная, что осталось на считанные часы. А что испытывает пациент, когда в банке для увлажнения перестает булькать, словами не передать. Койка без кислорода - это просто могила", - подчеркнул он.
Обращение было услышано. По словам Черненко, ситуация значительно улучшилась. Хотя проблемы все равно остались. В комментарии "Цензор.НЕТ" он рассказал, что, например, сейчас ему приходится несколько раз за ночь выходить на улицу и поливать горячей водой замерзший кислородный редуктор.
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Но ничего...придет время и такие как степанов...и многие другие из зеленого стада сядут...за нецелевое использование бюджетных средств...
Прогонят конечно этих ЗЕленых пацанчиков сцаными тряпками обратно в кабаре ногами дрыгать, но на их место придут крепкие рыговские хозяйственники.
Ей некогда подогревом кислорода заморачиваться.
Шо, га, ?
73 % - ?
Та хай мруть як мухи восени !!!!!
скільки ж через вас людей повмирає ?
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Они все еще разносят вести, что Ковид - это обычное по масштабам инфекционное (какие вирусы???!!!) заболевание.
Чи мо, що глашатаї цих откровєній вже, ето самоє...
Горчичник на лоб и в гроб.
Можливо слід розібратися, чи не пустили вам так яку пневмонію, бо цифри якісь нереалістичні навіть для мегаполісів і навіть у ЗМІ.
26 лисапєтов з кравчучками / кучмовозами.
Дєлов.
Проконсультуйтесь з фахівцями.
Отметим, что в прошлом году Верховная Рада закупила 2 Toyota Camry премиум-комплектации стоимостью более 900 тыс. грн. каждая, а также еще одну в комплектации Comfort - за 700 тыс. грн.
а копеешной грелки для кислорода - нет