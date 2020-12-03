Упреки НАБУ в наш адрес в "деле Нацгвардии" - это публичная дискредитация Венедиктовой, - заявление Офиса ГПУ

В Офисе генерального прокурора Украины заявляют, что 2 декабря на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины было размещено сообщение, в котором безосновательно обвинили Офис генпрокурора якобы в препятствовании привлечению виновных к ответственности по делу Нацгвардии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой Офиса генпрокурора.

"Считаем необходимым обратить внимание общественности, что все решения, которые приняты Офисом генерального прокурора и, в частности, генеральным прокурором, основываются исключительно на требованиях уголовного процессуального законодательства Украины, международных договорах, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины, с учетом практики Европейского суда по правам человека и в пределах установленных законом сроков", - отмечается в тексте.

Так, отмечают в Офисе, согласно ч. 1 ст. 36 Уголовно-процессуального кодекса Украины, прокурор, осуществляя свои полномочия в соответствии с требованиями УПК, является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, вмешательство в которую лиц, не имеющих на то законных полномочий, запрещается. Указанные нормы также корреспондируются с положениями закона Украины "О прокуратуре".

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1 декабря 2020г генпрокурором в соответствии с требованиями УПК Украины была изменена группа прокуроров, осуществляющих надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства, в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины, которое расследуется детективами НАБУ.

"В связи с тем, что дело получило резонансный статус, с целью обеспечения быстрого, полного, непредвзятого, всестороннего и эффективного исследования всех обстоятельств уголовного производства, генеральным прокурором действительно было принято решение о включении генерального прокурора в состав группы. Кроме этого, с целью достижения эффективного досудебного расследования и изучения обстоятельств дела по существу, в состав группы прокуроров был включен и.о. руководителя САП Максим Грищук, а старшим группы определен начальник управления САП Андрей Довгань", - говорится в сообщении.

В Офисе подчеркивают, что такие действия генпрокурора, в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства Украины, не нуждались в каких-либо согласованиях с кем-либо или органом досудебного расследования.

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"При этом обращаем внимание общественности и Национального антикоррупционного бюро Украины, что изменение группы прокуроров в уголовном производстве не влияет на проведение следственных розыскных действий в рамках досудебного расследования уголовного производства правоохранительным органом", - говорится в сообщении.

Более того, добавляют в Офисе, исключительно по результатам изучения материалов уголовного производства, с соблюдением требований УПК и установленных процессуальных сроков, генпрокурор составил и подписал сообщение о подозрении действующему народному депутату, как вероятном участнику преступной группы, который получает неправомерную выгоду за использование возложенных на него законных полномочий и обязанностей нардепа. В дальнейшем, по поручению генпрокурор, 17 сентября 2020г прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении нардепу.

"Невозможно проигнорировать и тот факт, что детективами НАБУ вместо того, чтобы предоставить все имеющиеся материалы генеральному прокурору для их изучения, в нарушение требований действующего законодательства были разглашены видео негласных следственных розыскных действий с целью попытки оказания давления на генерального прокурора с помощью медиа-сообщества и общественных активистов и необоснованного обвинения в прикрытии вероятных фигурантов уголовного производства, что является нарушением гарантии независимости прокурора в принятых им решениях. Подчеркиваем, что оценка обоснованности подозрения любому человеку на основании нескольких видеоматериалов была бы грубым нарушением основных конституционных принципов", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Как сообщалось ранее, подозреваемый по делу завладения имуществом Национальной гвардии, экс-народный депутат Максим Микитась пошел на соглашение со следствием, ему изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

По словам собеседника агентства, 2 декабря в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) состоялось заседание в закрытом режиме, на котором Микитасю была изменена мера пресечения. "Суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест, также, согласно подписанному соглашению, Микитась обязуется вернуть 50 млн грн убытков по делу о завладении имуществом Нацгвардии", - рассказал источник, добавив, что эту сумму Микитась еще не возместил.

2 декабря НАБУ официально сообщило о том, что подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии, бывший народный депутат добровольно возместил в госбюджет 50 млн из общей суммы убытков в 81 млн 640 тыс грн.

Вместе с тем официального подтверждения от пресс-службы ВАКС об изменении меры пресечения и информации о сделки со следствием нет, поскольку заседание было в закрытом режиме.

Ранее в НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о присвоении имущества Нацгвардии со стороны Офиса генпрокурора, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова заменила процессуальных руководителей.

При этом источники в правоохранительных органах рассказали агентству, что антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу Микитася. В последствии в СМИ ряд СМИ обнародовал информации со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

Как сообщалось, в понедельник детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении двум фигурантам дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины. О подозрении было сообщено заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) и в совершении новых преступлений - бывшему народному депутату - бывшему конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент".

Правоохранители установили, что после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшения количества недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.