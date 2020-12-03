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Новости
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На суде по продлению меры пресечения подозреваемому в убийстве Окуевой Редькину хотят инсценировать сердечный приступ, - Геращенко

На суде по продлению меры пресечения подозреваемому в убийстве Окуевой Редькину хотят инсценировать сердечный приступ, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что завтра на суде будут пытаться помешать продлению меры пресечения Игорю Редькину, подозреваемому в убийстве Амины Окуевой.

Об этом Геращенко сообщил во время церемонии открытия памятного знака, посвященного трагической гибели Окуевой, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Геращенко рассказал, что в этом году была задержана группа лиц, подозреваемых в причастности к исполнению убийства Амины Окуевой.

"Руководитель этой группы родился в Дагестане, жил на территории Украины и занимался исполнением заказных убийств. Мы понимаем, что сейчас следствием захвачены только исполнители. Заказчики были в Российской Федерации, а мотивом была месть Амине и Адаму. За убийство Адама, по определенной информации, до сих пор назначена сумма 500 тысяч долларов. Поэтому он вынужден сейчас находится в ситуации, при которой его не могут найти", - отметил Геращенко.

Он добавил, что завтра состоится очередной суд по продлению меры пресечения подозреваемому в исполнении убийства Игорю Редькину.

"У нас есть оперативная информация, что лица, которые заказывали это убийство, с разных сторон подходят к судьям, и хотят завтра инсценировать у него сердечный приступ на суде, чтобы скорая помощь забрала этого подозреваемого в убийстве, чтобы не была продлена мера пресечения", - отметил замглавы МВД.

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Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Также смотрите: Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов. ВИДЕО

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

Автор: 

МВД (9316) Геращенко Антон (1438) Окуева Амина (148)


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Топ комментарии
+7
Хто відповідатиме за злочинне позбавлення волі Антоненка ?
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03.12.2020 19:27
+4
Та ні , воно ще багато чого сказати може .
Вічна пам'ять Аміні Окуєвуій .
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03.12.2020 19:30
+3
Та інсценіруйте уже.... З лєтальним ісходом. Ждьомссссс.
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03.12.2020 19:26
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Ну то інсценуйте виїзд швидкої, бажано з психушки.
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03.12.2020 19:17 Ответить
Інсценуйте "при спробі втечі..."
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03.12.2020 20:53 Ответить
Якось ізбірательно аваківці з шоу борятся... Тільки з тими, коли вигідно чи з тими що не самі зрежисерували?
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03.12.2020 19:22 Ответить
Та інсценіруйте уже.... З лєтальним ісходом. Ждьомссссс.
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03.12.2020 19:26 Ответить
Та ні , воно ще багато чого сказати може .
Вічна пам'ять Аміні Окуєвуій .
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03.12.2020 19:30 Ответить
Хто відповідатиме за злочинне позбавлення волі Антоненка ?
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03.12.2020 19:27 Ответить
Одеяло не забудьте. И обязательно- зелёное.
На суді з продовження запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Окуєвої Редькіну хочуть інсценувати серцевий напад, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2198
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03.12.2020 19:28 Ответить
Клетчатый плед в студию!
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03.12.2020 19:29 Ответить
Раніше була інформація, що кілера, який убив Аміну, затримали. Але згодом віддали на обмін...
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03.12.2020 20:30 Ответить
А чаю з полонієм у ліжко не намагались.........
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03.12.2020 20:58 Ответить
Тут недавно СБУ проводило опрос "что у нас в СБУ не так, типа анонимный, хотелось написать в том числе: вместо того, чтобы отрабатывать и нейтрализовывать этнические криминальные группировки, отдельные сотрудники СБУ не без ведома высшего руководства, входят с ними в контакт, решают вопросы, в отдельных случаях прибегают к их помощи при решении "скользких вопросов". Неудивительно, что всякая кавказская пошесть (лица грузинской, армянской и прочей горной национальности) так вольготно чувствуют себя в столице Украины. Может, от того, что зверькам купить гражданство Украины так же легко, как пачку сигарет?
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03.12.2020 21:10 Ответить
 
 