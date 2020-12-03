На суде по продлению меры пресечения подозреваемому в убийстве Окуевой Редькину хотят инсценировать сердечный приступ, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что завтра на суде будут пытаться помешать продлению меры пресечения Игорю Редькину, подозреваемому в убийстве Амины Окуевой.

Об этом Геращенко сообщил во время церемонии открытия памятного знака, посвященного трагической гибели Окуевой, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Геращенко рассказал, что в этом году была задержана группа лиц, подозреваемых в причастности к исполнению убийства Амины Окуевой.

"Руководитель этой группы родился в Дагестане, жил на территории Украины и занимался исполнением заказных убийств. Мы понимаем, что сейчас следствием захвачены только исполнители. Заказчики были в Российской Федерации, а мотивом была месть Амине и Адаму. За убийство Адама, по определенной информации, до сих пор назначена сумма 500 тысяч долларов. Поэтому он вынужден сейчас находится в ситуации, при которой его не могут найти", - отметил Геращенко.

Он добавил, что завтра состоится очередной суд по продлению меры пресечения подозреваемому в исполнении убийства Игорю Редькину.

"У нас есть оперативная информация, что лица, которые заказывали это убийство, с разных сторон подходят к судьям, и хотят завтра инсценировать у него сердечный приступ на суде, чтобы скорая помощь забрала этого подозреваемого в убийстве, чтобы не была продлена мера пресечения", - отметил замглавы МВД.

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Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

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Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.