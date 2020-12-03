Прокурор запросил 9 лет для иностранца, совершившего в 2019 г. разбойное нападение на сотрудника АП Бухтатого, после чего тот умер

3 декабря в Шевченковском районном суде Киева состоялись судебные прения в производстве по обвинению гражданина Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого в марте 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В марте прошлого года на ул. Баггоутовской в ​​Киеве обвиняемый вместе с сообщником совершили разбойное нападение на прохожего, нанеся ему не менее четырех ударов в область головы. Тело потерпевшего утром следующего дня нашли местные жители. Погибшим оказался сотрудник Администрации Президента Украины. По результатам следствия правоохранителям удалось установить и задержать одного из нападавших.

Во время дебатов прокурор попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества. Обвиняемый в ходе дебатов признал свою вину частично.

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Заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого и назначил на 20 января 2021 г. выступление обвиняемого с последним словом. Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Напоминаем, тело сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого нашли в Шевченковском районе Киева утром 14 марта 2019 года. Бухтатый был главным консультантом департамента информационной политики АП.

Президент Украины Петр Порошенко высказал соболезнования родственникам умершего и призвал правоохранителей как можно скорее расследовать его кончину.

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