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Новости Силовики
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Прокурор запросил 9 лет для иностранца, совершившего в 2019 г. разбойное нападение на сотрудника АП Бухтатого, после чего тот умер

Прокурор запросил 9 лет для иностранца, совершившего в 2019 г. разбойное нападение на сотрудника АП Бухтатого, после чего тот умер

3 декабря в Шевченковском районном суде Киева состоялись судебные прения в производстве по обвинению гражданина Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого в марте 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

В марте прошлого года на ул. Баггоутовской в ​​Киеве обвиняемый вместе с сообщником совершили разбойное нападение на прохожего, нанеся ему не менее четырех ударов в область головы. Тело потерпевшего утром следующего дня нашли местные жители. Погибшим оказался сотрудник Администрации Президента Украины. По результатам следствия правоохранителям удалось установить и задержать одного из нападавших.

Во время дебатов прокурор попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества. Обвиняемый в ходе дебатов признал свою вину частично.

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Заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого и назначил на 20 января 2021 г. выступление обвиняемого с последним словом. Материалы по соучастнику преступления выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Напоминаем, тело сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого нашли в Шевченковском районе Киева утром 14 марта 2019 года. Бухтатый был главным консультантом департамента информационной политики АП.

Президент Украины Петр Порошенко высказал соболезнования родственникам умершего и призвал правоохранителей как можно скорее расследовать его кончину.

Также читайте: Умерший 14 марта журналист и сотрудник АП Александр Бухтатый был инициатором выплат стипендий детям погибших журналистов. ФОТО

Автор: 

Администрация Президента (1581) Киев (25483) правоохранительные органы (2968) прокуратура (5006) силовики (2797) Бухтатый Александр (8)


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Топ комментарии
+5
Если бы украинец в РФ замочил русского, то моментально получил бы все 25 лет, или кто-то сомневается.
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03.12.2020 21:05
+3
В США за такое было бы пожизненное, в Украине самый гуманный в мире УПК, хотя в принципе какая страна, такой и УПК.
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03.12.2020 20:43
+1
Ара ей знали на кого нападати! А прізвище БухТато- якраз для АП ,хоча зелена пліснява назвала охісом пріпіzдєнта. Про назву вулиці "Багговутівська" взагалі мовчу.
Якийсь неймовірний треш у збігу власних назв ,імен і дієвих осіб.
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03.12.2020 20:58
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В США за такое было бы пожизненное, в Украине самый гуманный в мире УПК, хотя в принципе какая страна, такой и УПК.
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03.12.2020 20:43 Ответить
какая страна, такой и УПК./ Страна нормальная. Есть козлы но их не 86% как в Козлостане *****.
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03.12.2020 20:58 Ответить
Лише 73%
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04.12.2020 09:23 Ответить
Они другой, не людоедской, породы.
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04.12.2020 12:23 Ответить
Ара ей знали на кого нападати! А прізвище БухТато- якраз для АП ,хоча зелена пліснява назвала охісом пріпіzдєнта. Про назву вулиці "Багговутівська" взагалі мовчу.
Якийсь неймовірний треш у збігу власних назв ,імен і дієвих осіб.
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03.12.2020 20:58 Ответить
Если бы украинец в РФ замочил русского, то моментально получил бы все 25 лет, или кто-то сомневается.
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03.12.2020 21:05 Ответить
не похоже на обычный разбой.
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03.12.2020 21:16 Ответить
не ори ! всем пох":%й давно !
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03.12.2020 21:34 Ответить
ну таки по третьей части от 8 до 15 . прокурор просит 9 суд даст 8 - минималку . по 2000 дол.за год минимум учитывая резонанс - не меньше 15 штук отдал .
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04.12.2020 08:48 Ответить
 
 