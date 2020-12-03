Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" являются попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование, – Офис генпрокурора
В Офисе генерального прокурора расценивают обвинения генпрокурора Ирины Венедиктовой со стороны НАБУ в незамене прокурора в производстве по формуле "Роттердам+" как попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и Офис генпрокурора.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"… следует отметить, что в течение следствия никем не высказывалось сомнений в его (прокурора – ИФ) эффективности и не стоял вопрос о необходимости замены прокурора в производстве, в том числе и в связи с его возможной заинтересованностью в предотвращении публичного судебного разбирательства противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров", - говорится в заявлении, обнародованном в четверг вечером пресс-службой Офиса генпрокурора.
Однако, добавляют в Офисе, сразу после принятия прокурором САП Виталием Пономаренко, который является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, решения о закрытии уголовного производства возник ряд вопросов относительно эффективности следствия и необходимости в замене прокурора в производстве.
В Офисе отмечают, что 11 ноября 2020г Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении заявления детективов НАБУ об отводе прокурора САП в указанном уголовном производстве, "а потому отсутствуют какие-либо доказательства его возможной ангажированности".
"В настоящее время вопрос о необходимости замены прокурора в этом уголовном производстве изучается, и окончательное решение будет принято после полной и всесторонней проверки всех обстоятельств дела", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.
"При этом, пока усматривается, что НАБУ совершаются попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и Офис генерального прокурора, одновременно пытаясь без наличия необходимых достаточных доказательств и их убедительности направить уголовное производство с обвинительным актом в суд", - говорится в заявлении.
При этом в Офисе генпрокурора подчеркивают, что в их распоряжении остаются только 2 дня из установленного ст. 219 УПК Украины срока досудебного расследования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«На прошлой неделе один из офицеров ВСУ, который сейчас служит на Донбассе в в/ч, прислал мне документы, согласно которым ФЛП, зарегистрированный на некого Ткачука И.И. с местом регистрации - общежитие, осуществляет предоставление ритуальных услуг по завышенным ценам. Такие услуги предоставлялись десятки раз одним и тем самым ФЛПом, где для примера перевозка тела военного с Донбасса домой в три раза превышала реальную стоимость», - написала она.
По словам командира воинской части, работает это так: им звонят из высшего командования Генштаба и предлагают заключить договор на ритуальные услуги именно с этим ФЛПом.
«В ходе проверки нами с Александром Ильиных в Соромно документов и дополнительных вопросов, офицером ВСУ была названа фамилия полковника Бондаря, который является представителем управления ЦВС Генштаба Вооруженных Сил», - пишет журналистка.
Сам полковник Бондар отказался комментировать, знает ли о схеме и господине Ткачуке с его ФЛП.
Кроме того, журналисты выяснили, что «Бондар, вероятно, тоже причастен к дерибану средств через тендеры для своего семейного бизнеса».
«Мы выяснили, что теща Бондаря - Алла Марш, также имеет ФЛП и часто выигрывает тендеры относительно поставок в структуре ВСУ. Сам Бондар задекларировал 2 участка в Киево-Святошинском районе за последние два года. А жена, киевский прокурор, стала обладательницей Рендж Ровер», - пишет Соколова.