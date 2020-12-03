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Новости Борьба с коррупцией
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Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" являются попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование, – Офис генпрокурора

Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле

В Офисе генерального прокурора расценивают обвинения генпрокурора Ирины Венедиктовой со стороны НАБУ в незамене прокурора в производстве по формуле "Роттердам+" как попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и Офис генпрокурора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"… следует отметить, что в течение следствия никем не высказывалось сомнений в его (прокурора – ИФ) эффективности и не стоял вопрос о необходимости замены прокурора в производстве, в том числе и в связи с его возможной заинтересованностью в предотвращении публичного судебного разбирательства противоправных действий должностных лиц НКРЕКП и представителей группы компаний-бенефициаров", - говорится в заявлении, обнародованном в четверг вечером пресс-службой Офиса генпрокурора.

Однако, добавляют в Офисе, сразу после принятия прокурором САП Виталием Пономаренко, который является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, решения о закрытии уголовного производства возник ряд вопросов относительно эффективности следствия и необходимости в замене прокурора в производстве.

В Офисе отмечают, что 11 ноября 2020г Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении заявления детективов НАБУ об отводе прокурора САП в указанном уголовном производстве, "а потому отсутствуют какие-либо доказательства его возможной ангажированности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Офисе Генпрокурора больше месяца рассматривают запрос НАБУ о замене прокурора Пономаренко, который закрыл дело "Роттердам+". ДОКУМЕНТ

"В настоящее время вопрос о необходимости замены прокурора в этом уголовном производстве изучается, и окончательное решение будет принято после полной и всесторонней проверки всех обстоятельств дела", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

"При этом, пока усматривается, что НАБУ совершаются попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и Офис генерального прокурора, одновременно пытаясь без наличия необходимых достаточных доказательств и их убедительности направить уголовное производство с обвинительным актом в суд", - говорится в заявлении.

При этом в Офисе генпрокурора подчеркивают, что в их распоряжении остаются только 2 дня из установленного ст. 219 УПК Украины срока досудебного расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упреки НАБУ в наш адрес в "деле Нацгвардии" - это публичная дискредитация Венедиктовой, - заявление Офиса ГПУ

Автор: 

НАБУ (4218) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Роттердам+ (165) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2460)


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Топ комментарии
+5
горит пердак у прокуроршки- как уж на сковородке- но все равно ей прийдеться ответить перед законом-
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03.12.2020 20:19
+5
А не забыли ещё эту сволочь? Так вот - я даже не знаю кто из них двоих более конченый!
Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" являются попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2140
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03.12.2020 20:23
+4
Как раз в данный момент на Г+Г бредит бенядиктова. Мосейчучка подмахивает,как обычно. Порошенко обсуждают. Это агония))
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03.12.2020 20:23
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горит пердак у прокуроршки- как уж на сковородке- но все равно ей прийдеться ответить перед законом-
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03.12.2020 20:19 Ответить
Остання новина- Арестовича окрім Єрмака, ще найняла ще й Венедіктова відмивати її від фейків.
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03.12.2020 20:21 Ответить
А что о Татарове молчите?
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03.12.2020 20:21 Ответить
твари прокурорские ссут нам в глаза
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03.12.2020 20:21 Ответить
Яке може бути "дорослідування справи "Роттердам+", якщо гроші віт Ринатушки Ахметова вже розкладені по кишенях?
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03.12.2020 20:22 Ответить
Как раз в данный момент на Г+Г бредит бенядиктова. Мосейчучка подмахивает,как обычно. Порошенко обсуждают. Это агония))
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03.12.2020 20:23 Ответить
Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" являются попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7938
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03.12.2020 20:25 Ответить
А не забыли ещё эту сволочь? Так вот - я даже не знаю кто из них двоих более конченый!
Обвинения Венедиктовой в незамене прокурора в деле "Роттердам+" являются попытками НАБУ скрыть неэффективное досудебное расследование, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2140
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03.12.2020 20:23 Ответить
прокурва бенедыркова - очередное позорище свей зеленой шоблы
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03.12.2020 20:27 Ответить
От яка ж свята і божа людина, тонни помиїв ллють на неї зі сторони НАБУ в відповідь на її безкомпромісну боротьбу з корупцією.
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03.12.2020 20:38 Ответить
Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой/ Буратино кодлана Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Это -моральные потери. Есть и денежные потери. Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 г. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.
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03.12.2020 20:38 Ответить
вРоттерДам красивый голландский город
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03.12.2020 20:53 Ответить
РАБссия в убыток себе продала Китаю газу на 166 миллиардов....Венедиктова срочно на РАБссию...Грабють Мавзолейных...
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03.12.2020 20:55 Ответить
За одного татарова тупая, алчная баба должна быть на нарах, и вот здесь, вам зубы обламают, и отсюда начало конца вовчика.
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03.12.2020 20:57 Ответить
Некоторые чиновники управления ЦВС Генштаба ВСУ зарабатывают на перевозке тел украинских военных с Донбасса. Об этом пишет в Facebook журналистка Янина Соколова.

«На прошлой неделе один из офицеров ВСУ, который сейчас служит на Донбассе в в/ч, прислал мне документы, согласно которым ФЛП, зарегистрированный на некого Ткачука И.И. с местом регистрации - общежитие, осуществляет предоставление ритуальных услуг по завышенным ценам. Такие услуги предоставлялись десятки раз одним и тем самым ФЛПом, где для примера перевозка тела военного с Донбасса домой в три раза превышала реальную стоимость», - написала она.

По словам командира воинской части, работает это так: им звонят из высшего командования Генштаба и предлагают заключить договор на ритуальные услуги именно с этим ФЛПом.

«В ходе проверки нами с Александром Ильиных в Соромно документов и дополнительных вопросов, офицером ВСУ была названа фамилия полковника Бондаря, который является представителем управления ЦВС Генштаба Вооруженных Сил», - пишет журналистка.

Сам полковник Бондар отказался комментировать, знает ли о схеме и господине Ткачуке с его ФЛП.

Кроме того, журналисты выяснили, что «Бондар, вероятно, тоже причастен к дерибану средств через тендеры для своего семейного бизнеса».

«Мы выяснили, что теща Бондаря - Алла Марш, также имеет ФЛП и часто выигрывает тендеры относительно поставок в структуре ВСУ. Сам Бондар задекларировал 2 участка в Киево-Святошинском районе за последние два года. А жена, киевский прокурор, стала обладательницей Рендж Ровер», - пишет Соколова.
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03.12.2020 21:30 Ответить
А шо все уцепились в того Татарова. Ну уволят его, даже предположим что посадят, - тот кто его назначил никуда ж не делся. И через день назначит такого же "татарова".
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03.12.2020 21:43 Ответить
 
 