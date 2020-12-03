Глава Черниговской ОГА Коваленко беременна, покидать пост она не собирается, - вице-спикер ВР Кондратюк
Глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко в скором времени станет матерью. Политик не собирается в связи с этим увольняться.
Информацию о беременности Коваленко подтвердила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.
Она рассказала в Фейсбуке, что Коваленко обратилась к ней из-за спекуляций в СМИ по поводу возможной отставки в связи с беременностью.
"Хочу выразить слова поддержки и солидарности главе Черниговской ОГА Анне Коваленко, которая ожидает прекрасное событие - рождение ребенка, и собирается сочетать радость материнства с ответственной работой на своей должности. Это обычная практика для большинства цивилизованных страны Европы и мира, когда политики, депутаты, чиновницы занимаются уходом за маленькими детьми и одновременно продолжают эффективно выполнять свой долг перед обществом", - написала Кондратюк.
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Вице-спикер ВР подчеркнула, что закон в Украине защищает право беременных женщин и молодых матерей на труд и не обязывает их уходить в декретный отпуск.
Напомним, Анну Коваленко президент Зеленский представил в качестве председателя Черниговской ОГА 15 октября.
Коваленко - жена Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака.
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Баканова можно было овоенить, а Хомчака низя развоенить?
Администрацию президента переименовали, шоб люстрированный Богдан мог быть назначен.
В ЗЕленом шапито можно все, но не всем.
Наймет кучу нянек и будет сочетать
Кто с такой должности пойдет в декрет? Она не дура..
А вот под Иловайском ему чуть не насовали...
Мог бы гордо выехать верхом на белом какуне или хотя бы на Семенченке и сломать шпагу.
А тут якраз можливість на практиці така можливість продемонструвати "нововедення" ..
Правда "працювати" навіть не відволікаючись на роди, згодні виключно лише ті жінки, які бабло лопатою "загрібають".
Так а че ей уходить? Под лежачий камень квартиры не текут.
Как Кэтрин Кин в "17 мгновений весны". Ту тоже не трахаться в Германию отправляли и больших пацанов подставлять.
Хомячить, хомячить и хомячить - вот главная стратегическая задача Хомчака в Вооружённых Силах.