Глава Черниговской ОГА Коваленко беременна, покидать пост она не собирается, - вице-спикер ВР Кондратюк

Глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко в скором времени станет матерью. Политик не собирается в связи с этим увольняться.

Информацию о беременности Коваленко подтвердила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала в Фейсбуке, что Коваленко обратилась к ней из-за спекуляций в СМИ по поводу возможной отставки в связи с беременностью.

"Хочу выразить слова поддержки и солидарности главе Черниговской ОГА Анне Коваленко, которая ожидает прекрасное событие - рождение ребенка, и собирается сочетать радость материнства с ответственной работой на своей должности. Это обычная практика для большинства цивилизованных страны Европы и мира, когда политики, депутаты, чиновницы занимаются уходом за маленькими детьми и одновременно продолжают эффективно выполнять свой долг перед обществом", - написала Кондратюк.

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Вице-спикер ВР подчеркнула, что закон в Украине защищает право беременных женщин и молодых матерей на труд и не обязывает их уходить в декретный отпуск.

Напомним, Анну Коваленко президент Зеленский представил в качестве председателя Черниговской ОГА 15 октября.

Коваленко - жена Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака.



