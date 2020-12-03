РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12708 посетителей онлайн
Новости
9 662 45

Глава Черниговской ОГА Коваленко беременна, покидать пост она не собирается, - вице-спикер ВР Кондратюк

Глава Черниговской ОГА Коваленко беременна, покидать пост она не собирается, - вице-спикер ВР Кондратюк

Глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко в скором времени станет матерью. Политик не собирается в связи с этим увольняться.

Информацию о беременности Коваленко подтвердила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.

Она рассказала в Фейсбуке, что Коваленко обратилась к ней из-за спекуляций в СМИ по поводу возможной отставки в связи с беременностью.

"Хочу выразить слова поддержки и солидарности главе Черниговской ОГА Анне Коваленко, которая ожидает прекрасное событие - рождение ребенка, и собирается сочетать радость материнства с ответственной работой на своей должности. Это обычная практика для большинства цивилизованных страны Европы и мира, когда политики, депутаты, чиновницы занимаются уходом за маленькими детьми и одновременно продолжают эффективно выполнять свой долг перед обществом", - написала Кондратюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новая глава Черниговской ОГА Коваленко - жена Главнокомандующего ВСУ Хомчака (обновлено)

Вице-спикер ВР подчеркнула, что закон в Украине защищает право беременных женщин и молодых матерей на труд и не обязывает их уходить в декретный отпуск.

Напомним, Анну Коваленко президент Зеленский представил в качестве председателя Черниговской ОГА 15 октября.

Коваленко - жена Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Руслана Хомчака.

Глава Черниговской ОГА Коваленко беременна, покидать пост она не собирается, - вице-спикер ВР Кондратюк 01
Глава Черниговской ОГА Коваленко беременна, покидать пост она не собирается, - вице-спикер ВР Кондратюк 02

Автор: 

ОГА (2388) Черниговщина (1485) беременность (80) декрет (27) Анна Коваленко (53) Кондратюк Елена (82)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
И тут Хомчак удивлено вскинул брови..
показать весь комментарий
03.12.2020 20:31
+13
Хомчак постарався таки, нову квартиру ще получать.....
показать весь комментарий
03.12.2020 20:31
+8
Конечно будет сочетать..
Наймет кучу нянек и будет сочетать
Кто с такой должности пойдет в декрет? Она не дура..
показать весь комментарий
03.12.2020 20:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тата в декрет відправить !! Зверь-баба !!)))
показать весь комментарий
03.12.2020 20:25 Ответить
а татко там хомчак ))))
показать весь комментарий
03.12.2020 20:56 Ответить
Проблема,війсковим не можна в декрет !!)))
показать весь комментарий
03.12.2020 20:57 Ответить
Та тю на вас.
Баканова можно было овоенить, а Хомчака низя развоенить?

Администрацию президента переименовали, шоб люстрированный Богдан мог быть назначен.

В ЗЕленом шапито можно все, но не всем.
показать весь комментарий
03.12.2020 21:02 Ответить
А може Хомчаку зробити тестДНК,на батьківство !!!)))
показать весь комментарий
03.12.2020 20:59 Ответить
Потоки надо охранять)))
показать весь комментарий
03.12.2020 20:29 Ответить
Конечно будет сочетать..
Наймет кучу нянек и будет сочетать
Кто с такой должности пойдет в декрет? Она не дура..
показать весь комментарий
03.12.2020 20:30 Ответить
И тут Хомчак удивлено вскинул брови..
показать весь комментарий
03.12.2020 20:31 Ответить
вона вже така була

Глава Черниговской ОГА Коваленко беременна, покидать пост она не собирается, - вице-спикер ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 8954
показать весь комментарий
03.12.2020 20:34 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2020 20:43 Ответить
Хомчак постарався таки, нову квартиру ще получать.....
показать весь комментарий
03.12.2020 20:31 Ответить
Насовал ВСУ, насовал жене и в прикупе.

А вот под Иловайском ему чуть не насовали...
показать весь комментарий
03.12.2020 21:00 Ответить
Він там зі своїми росіянськими кураторами домовився, щоб його не чіпали. Є відео в ютубі від Владіслава Шапошнікова про Іловайськ. рекомендую.
показать весь комментарий
03.12.2020 21:03 Ответить
А че ж тогда Хомчак тикал, теряя портки и табельное оружие?
Мог бы гордо выехать верхом на белом какуне или хотя бы на Семенченке и сломать шпагу.
показать весь комментарий
03.12.2020 21:06 Ответить
Він красиво вписався у команду клоунів, бо сам такий. Проти хомчака була відкрита кримінальна справа за Іловайськ, а ось , що з нею наразі...... це таємниця.
показать весь комментарий
03.12.2020 21:13 Ответить
Так от навіщо приймали закон щоб батьки могли йти в декрет.А в сусідній країні керівник разом з сином керував колгоспом.
показать весь комментарий
03.12.2020 20:32 Ответить
Не литше колгоспом ,щей країною !!))
показать весь комментарий
03.12.2020 20:39 Ответить
Для вояк - виключення... Хіба що Хомчак в запас звільниться... Однак, тоді він не зможе працювать "зіц-Говнокомандувачем"...
показать весь комментарий
03.12.2020 20:43 Ответить
Яр, виправте, не виключення, а - виняток.
показать весь комментарий
03.12.2020 22:36 Ответить
В даному випадку - саме "виключення"... Скорочено від вислову - "виключення з правила..."
показать весь комментарий
03.12.2020 22:41 Ответить
А там "Слуги урода" чи то хотіли, чи то прийняли зміни в Трудовий кодекс, щоб за вагітними НЕ зберігати робочі місця.
А тут якраз можливість на практиці така можливість продемонструвати "нововедення" ..
Правда "працювати" навіть не відволікаючись на роди, згодні виключно лише ті жінки, які бабло лопатою "загрібають".
показать весь комментарий
03.12.2020 20:38 Ответить
Надіюсь, що не "найвеличніший" "приклав" (знаєте що)... Бо, бачачи, які у нього результати зробленого руками і головою, боюсь, що буде імбецил... Те, що наробив його татусь, членом, бачить не тільки Україха, а й увесь світ...
показать весь комментарий
03.12.2020 20:39 Ответить
Посрать.
показать весь комментарий
03.12.2020 20:40 Ответить
Она беременна - и это временно! Беременность не болезнь.
показать весь комментарий
03.12.2020 20:48 Ответить
актеры театра и кино умирают на сцене
показать весь комментарий
03.12.2020 20:50 Ответить
А циркові на манежі!!)))
показать весь комментарий
03.12.2020 21:01 Ответить
Робота не пильна, це не на заводі за копійки пахати... Буде іноді на роботі з'являтися, папірці з пустого в порожнє перекладати...
показать весь комментарий
03.12.2020 20:51 Ответить
Это ж та невеста Хомчака, которой Генштаб ВСУ квартиры дарит?

Так а че ей уходить? Под лежачий камень квартиры не текут.
показать весь комментарий
03.12.2020 20:58 Ответить
Глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко в скором времени станет матерью.

Как Кэтрин Кин в "17 мгновений весны". Ту тоже не трахаться в Германию отправляли и больших пацанов подставлять.
показать весь комментарий
03.12.2020 21:03 Ответить
Декрет на фіг! Бабло косить треба!
показать весь комментарий
03.12.2020 21:24 Ответить
сильно гарячо продвигалась к заветному креслу
показать весь комментарий
03.12.2020 21:28 Ответить
Та так продвігалась шо аж завагітніла
показать весь комментарий
03.12.2020 21:55 Ответить
От мля, прикіпають до влади! Навіть ради свого дитяти від крісла відірватись не хочуть
показать весь комментарий
03.12.2020 21:54 Ответить
Голова Чернігівської ОДА Коваленко вагітна, залишати пост вона не збирається, - віцеспікерка ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 1071.
показать весь комментарий
03.12.2020 22:09 Ответить
вона народить на "робочому" місці і не залишить його не на секунду))))))))))))
показать весь комментарий
03.12.2020 22:55 Ответить
готовится должность по наследству передавать
показать весь комментарий
03.12.2020 23:31 Ответить
Голова Чернігівської ОДА Коваленко вагітна, залишати пост вона не збирається, - віцеспікерка ВР Кондратюк - Цензор.НЕТ 8272
показать весь комментарий
03.12.2020 23:37 Ответить
От корыта свиней даже за уши не оттянуть...
показать весь комментарий
04.12.2020 00:01 Ответить
Дострибалась на чл...нові...))..
показать весь комментарий
04.12.2020 06:53 Ответить
Прыстаркуватый Шантеклер нагыцав молоденькой курочке яичко?
Хомячить, хомячить и хомячить - вот главная стратегическая задача Хомчака в Вооружённых Силах.
показать весь комментарий
04.12.2020 07:07 Ответить
С каких дел глава обладминистрации стала политиком? У неё другие функции.
показать весь комментарий
04.12.2020 12:39 Ответить
 
 