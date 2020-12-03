РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12337 посетителей онлайн
Новости Антитеррористическая операция
3 379 5

Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшему в 2014 году бойцу "Айдара" Филипчуку

Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшему в 2014 году бойцу

Погибший в 2014 году в результате боя с российско-оккупационными силами вблизи Хрящеватого военнослужащий батальона "Айдар" Игорь Филипчук получил звание Героя Украины. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский в четверг, 3 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, указ о присвоении награды был опубликован на сайте Офиса президента.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Филипчуку Игорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Также читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Юрию Горайскому, погибшему под Докучаевском в 2016 году

Автор: 

Герой Украины (455) Донбасс (26955) Антитеррористическая операция (18284)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що там за бій був? Чим цей герой відзначився? Скільки ворогій відправив на той світ?
показать весь комментарий
03.12.2020 20:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/446255 - https://tribun.com.ua/22597 Это был бой возле Хрящеватого. Вражеские танки пытались вытиснуть позиции 24 отдельного штурмового батальона ВС Украины «Айдар»

Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшему в 2014 году бойцу "Айдара" Филипчуку - Цензор.НЕТ 2038
показать весь комментарий
03.12.2020 21:12 Ответить
пулеметчик батальона «Айдар» с позывным «Сороковой» Игорь Филипчук.

Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшему в 2014 году бойцу "Айдара" Филипчуку - Цензор.НЕТ 5025 Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшему в 2014 году бойцу "Айдара" Филипчуку - Цензор.НЕТ 6287

...
показать весь комментарий
03.12.2020 20:51 Ответить
а Журавлю?
показать весь комментарий
03.12.2020 22:08 Ответить
Слава Герою!
показать весь комментарий
03.12.2020 23:39 Ответить
 
 