Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) погибшему в 2014 году бойцу "Айдара" Филипчуку
Погибший в 2014 году в результате боя с российско-оккупационными силами вблизи Хрящеватого военнослужащий батальона "Айдар" Игорь Филипчук получил звание Героя Украины. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский в четверг, 3 декабря.
Как передает Цензор.НЕТ, указ о присвоении награды был опубликован на сайте Офиса президента.
"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Филипчуку Игорю Ярославовичу - солдату (посмертно)", - говорится в тексте указа.
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