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Соболев зовет протестовать под ОП против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым

Соболев зовет протестовать под ОП против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым

Бывший глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Егор Соболев призывает прийти вечером 9 декабря, в следующую среду, под Офис Президента.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Соболев отметил, что Зеленский за сутки никак не отреагировал на разоблачение его подчиненных в причастности к коррупции.

"Мы с коллегами из антикоррупционных общественных организаций предлагаем всем выйти на улицу. Улицу Банковую, где расположен офис Президента. В 18:30, 9 декабря", - написал Соболев.

Он подчеркнул, что 9 декабря - международный день борьбы с коррупцией.

Также на Цензор.НЕТ: Тесть Татарова получил землю под строительство ЖК в Киеве сразу после назначения зятя в ОП, - СМИ

"Ни в одном успешном государстве граждане не будут мириться с тем, что заместителя главы Офиса Президента детективы Антикоррупционного бюро подозревают в коррупции, Генпрокурор мешает их расследованию, а Президент набрал в рот воды", - добавил Соболев.

Соболев зовет протестовать под ОП против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) протест (5857) Соболев Егор (467) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+50
ага.. значит Офис перЗедента решил нанять платного провокатора Егорку Соболева, и возглавить народный протест..
нужно еще Семена Семенченко пригласить, и тогда все "поверят", что этот протест искренний.. "от души", так сказать..
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03.12.2020 21:03
+45
З тебе організатор як з гімна пуля. Нічого особистого Єгорка.
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03.12.2020 20:58
+39
Предавшему единпжды веры нет!
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03.12.2020 21:00
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Страница 4 из 4
Ну примерно так. Соболев собирает полки.
Соболєв кличе всіх на Банкову - Цензор.НЕТ 7797
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03.12.2020 22:33 Ответить
Соболєв кличе всіх на Банкову - Цензор.НЕТ 6617
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03.12.2020 22:34 Ответить
Даже тут адепты Свинороха в пролёте.
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03.12.2020 22:57 Ответить
Тебе еще вождя с айцгемером кормить, а ты в Украину дурнэ прешся.
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03.12.2020 23:21 Ответить
Ну Соболев хотя бы что то делает, в отличие от пизежа на цензоре преданных пете порохоботов.
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03.12.2020 23:14 Ответить
И что он делает? Дует на чай?
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03.12.2020 23:18 Ответить
Ще одне бидло вибраше блазня в преЗеденти, тепер звинувачує порохоботів, що буцімто вони повинні з цим щось робити. Ти зовсім з глузду зїхав несчастя?
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03.12.2020 23:22 Ответить
Зелені - «порохоботам»: «Хлопці, ми тут «трішки всралися», поки на вас перділи, так давайте зараз разом подумаємо, як НАШ зад вимить і НАШІ штани випрать…».
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03.12.2020 23:50 Ответить
Если я быдло, то Олександр Рем дегенерат.
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04.12.2020 14:06 Ответить
Це все на що ти спромоглося? Ну крім того що топило та голосувало за блазня?
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05.12.2020 19:45 Ответить
Для такого ничтожества как ты , и этого хватит.
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05.12.2020 19:52 Ответить
Пусть говно ответит за все то, что он плел за Пороха. А потом зовет на барикады. Млядь кацапская!
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03.12.2020 23:17 Ответить
а кого зовет? порохоботы за таким мудозвоном не пойдут, зебанутые тоже с диванов не встанут, кого зовет? жопоблоковских?
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03.12.2020 23:22 Ответить
Для спящих стоя: Соболев зовет протестовать под ОП против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым. Читать родная, читать!
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03.12.2020 23:31 Ответить
"протестовать" это не ответ на вопрос "кого"? читать надо, читать! так вот, против бездействия зеленского (с маленькой буквы) порохоботы выйдут обязательно, но не с гнидами типа соболева и гриценка (тоже с мальенькой), с этими скользкими вонючими проститутами рядом не стану!
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04.12.2020 00:20 Ответить
То ви підете?
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04.12.2020 13:33 Ответить
Опочки. Так виявляється, що порохняві з бубочками в засос цьомаються. Їм ніякі протестувальники не комільфо?! Гроші ******* тишу. Продавати і далі країну краще, коли люди мовчатимуть в тряпочку. Читаю коменти цієї шакалячої зграї і все стає на свої місця. Сьогодні одні рулять, завтра вони робитимуть рокіровку, а на наступні вибори повернуться перші г...ндони. Спортлото від сивочолого?.
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03.12.2020 23:31 Ответить
ты пойдешь на протест или вместо тебя должны порохоботы пойти ?
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04.12.2020 10:23 Ответить
Ні, на порохоботів чекатиму.
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04.12.2020 10:34 Ответить
а на протести порохоботів ти ходив ?
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04.12.2020 10:42 Ответить
Всі ми люди. Порохоботи, до речі, теж. Ділитися на правильних і більш правильних, не бачу сенсу. Україна болить. Коли її котять у прірву, немає більше ворогів - всі повинні стати однодумцями і зупинити кремлівський деребан.
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04.12.2020 20:23 Ответить
я не питав, хто ми всі.

я спитав, чи ходив ти на протести, які влаштовувала ЕС ?
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06.12.2020 08:42 Ответить
На акции и митинги ходят в основном националисты и активисты, а порохососное быдло все больше на диванах влажно мечтает о сывочолом хетьмане вальцмане.
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04.12.2020 12:03 Ответить
"националисты и активисты от Свободы" до сих пор ходят под дом к Порошенко.

а рассказывающие кремлёвский фейк про вальцмана кацапские гниды до сих пор срут в комментах.
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04.12.2020 12:06 Ответить
""националисты и активисты от Свободы" до сих пор ходят под дом к Порошенко." - а вот с этого момента поподробнее порохосоина (там кстати сегодня проводят обыски по делу микитася и Укрбуда у еще одного близкого соратника шоколадки - гнойсмана).
"кремлёвский фейк про вальцмана" - ну видать шоколадный патриот панамы просто сильно любит "богоизбранных" иуд с детства, иначе сложно объяснить почему они на пару с еще одним "украинцем" червоненко рассказывали что мы должны покаяться за лохокост.
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04.12.2020 12:11 Ответить
""националисты и активисты от Свободы" до сих пор ходят под дом к Порошенко." - а вот с этого момента поподробнее


на подробнее :
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3359061.html Один зі спікерів на проплаченому мітингу другого дня в Козині - Артур Шевцов, голова Донецької ВО Свобода, Другий спікер - Сергій Бойко, теж Свободівець.



https://www.5.ua/ru/polytyka/pod-dom-poroshenko-snova-pryekhaly-neyzvestnie-molodie-liudy-kakaia-sytuatsyia-seichas-229951.html Шевцов зафіксований на відео в 1г. 31 хв. Бойко зафіксований на відео в 1 г. 46 хв:





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04.12.2020 12:55 Ответить
Это не была акция устроенная Свободой, а то что отдельные ее члены принимали там участие. так это их личная позиция. Вон глава администрации вальцмана так и вообще к мертветчукам переметнулся, так чего ты не визжишь по этому поводу?
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04.12.2020 13:31 Ответить
глава администрации, который переметнулся, не вёл политическую деятельность с мандатом ЕС или БПП. Он был обслуживающим персоналом, как дворник или сантехник.

А указанные на видео чуваки уполномочены выступать от имени "Свободы", поскольку занимаются политической деятельностью под крышей "Свободы".

Чуешь разницу ?
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04.12.2020 13:41 Ответить
"глава администрации, который переметнулся, не вёл политическую деятельность с мандатом ЕС или БПП. Он был обслуживающим персоналом, как дворник или сантехник." - да ты вообще упоротый, глава администрации президента это самый близкий и доверенный человек. который в курсе всех неофициальных и неформальных договоренностей и дел президента.
"А указанные на видео чуваки уполномочены выступать от имени "Свободы", поскольку занимаются политической деятельностью под крышей "Свободы"."- а с чего ты это взял??? Хочешь рассказать про то, кто там чем уполномочен, так вот тебе пример того как мародео из шоколадной банды шоколадный рейдернул агробизнес убитого в Иловайске добровольца. И ничего, у вальцмана это не считают проблемой, а быдло переизбрало этого подонка депутатом. Так что по твоей "логике" поскольку он занимается "политической деятельностью" (в сымсле мародерством) под крышей ЕС, то значит рейдерство одобрило и санкционировало руководство ЕС и шоколадный вальцман лично.
https://www.slidstvo.info/news/deputatom-kyyivskoyi-oblrady-vid-yes-stav-biznesmen-pidozryuvanyj-u-rejderstvi-agrokompleksu-zagyblogo-dobrovolcia/
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04.12.2020 13:56 Ответить
да ты шизофреник )))

шо ж ты сразу не предупредил ?
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04.12.2020 13:59 Ответить
А вот и типичный вскукарек от порохососа, когда его начинаешь давить фактами. Именно поэтому я в основном и не пытаюсь убеждать такое быдло как ты, это просто бесполезно.
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04.12.2020 14:02 Ответить
"кремлёвский фейк про вальцмана" - ну видать шоколадный патриот панамы....


назови любой документ, в котором кто-то из родственников Порошенко имеет фамилию Вальцман
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04.12.2020 12:57 Ответить
Насколько я помню, то дедушка шоколадки был именно вальцманом. а потом уже папашка изменил фамилию, потому как вальцманов в позднем совке чморили.
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04.12.2020 13:29 Ответить
та ты мне документ с фамилией Вальцман покажи )))

Нах мне твои шизофренические воспоминания ?

Кстати, в уголовном деле по отцу написано, что он - украинец и нет ни слова про то, что он менял фамилию.
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04.12.2020 13:43 Ответить
Я тебе архив что-ли? Тем более что вам порохосным сектантам все равно пофигу - найдешь ксерокопию документа будете кричать что это подделка, ты же после всех шоколадкиных зашкваров все равно наяриваешь на сывочолого хетьмана, так в чем я тебя могу убедить?
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04.12.2020 13:47 Ответить
Я тебе архив что-ли?

Ты не архив.

Ты - разносчик кремлёвских фейков
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04.12.2020 13:53 Ответить
Так и знал. что все кто не верит в святую шоколадку это ахенты кремля и шатуны.
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04.12.2020 14:03 Ответить
я про всех не писал.

я написал про тебя конкретно, что ты - разносчик кремлёвских фейков
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04.12.2020 14:17 Ответить
Так це одна банда пархатих мародерів які вночі голосували за дерібан нашої ЗЕМЛІ, тільки одні прикидаються "патріотами", а інші "какая разница", а мета у них одна - грабувати Україну та українців. При цьому порохососні боти активно поливають лайном націоналістів, антикорупціонерів які викривать злочини не тільки зебілів, а й шоколадної банди (наприклад того ж самого Бігуса), та усіх хто не вірить в святого панамського патріота вальцмана, та його пресвятих апостолів грановського, кононенка і свинарчука.
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04.12.2020 12:02 Ответить
"вальцман" - фейк, придуманный косатой шалавой и разносимый кацапскими гнидами
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04.12.2020 12:08 Ответить
Ну да, это все враги виновны в том, что сывочолый хетьман пархатый иуда, спасибо что разъяснил.
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04.12.2020 12:14 Ответить
да при чём тут какой-то вымышленный кремлём пархатый иуда ?
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04.12.2020 12:21 Ответить
Ну понятно, пархатых придумали в кремле, так сказать долгоиграющий проект длинной в несколько тысяч лет. Чем больше общаюсь с порохососами, тем больше убеждаюсь в том, что вы такая же секта как и жулькина матькивщина.
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04.12.2020 13:26 Ответить
так приведи хоть один факт еврейства Порошенко ))))
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04.12.2020 13:28 Ответить
Еще раз шоколадный вальцман ПУБЛИЧНО унижал украинцев и призвал покаяться за то, что мы якобы устроили лохокост пархатым оккупантам (иуд в Украину завозили пшеки и кацапы), ну видать просто шоколадка сильно любит уид, бескорыстно, ну и окружение у него почему-то все из "ближайшей синагоги"
.https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ&feature=emb_logo
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04.12.2020 13:43 Ответить
зачем ты мне отвечаешь про всё на свете, но только не про то, что я спрашивал ?

приведи хоть один факт еврейства Порошенко.

кто в роду у него был евреем ?
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04.12.2020 13:52 Ответить
В смысле, тебе нужно имя раввина который сделал ему обрезание или фотография вальцмана с пейсами??? Если пархатый шабаш на ТВ в исполнении вальцмана и червоненко тебя не убеждают, то тебя не убедит вообще ничто, что впрочем не убедительно, шоколадные сектанты такие эе непробиваемые как и жулькины или вата.
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04.12.2020 14:00 Ответить
Дивує позиція дописувачів так ви що проти мітингу,ви за корупцію ?Дехто дорікає що Соболєв не з України родом ,але він приїхав вивчив мову на відміну від багатьох українців.
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03.12.2020 23:31 Ответить
Оно консерва 1,5 года был слеп и глух -коррупцию ермака не замечал , издевательства зельцмана над военными
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04.12.2020 00:54 Ответить
Якщо ви не цікавилися і не знаходили матеріали Соболєва це не значить що він мовчав. Це вам було нецікаво.
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04.12.2020 02:48 Ответить
Соболев,пошел на фуй
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03.12.2020 23:47 Ответить
Егор Соболев: Мы с коллегами из антикоррупционных общественных организаций... Это с Мустафой, Серлещем и Шабуниным?
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03.12.2020 23:53 Ответить
Дегенерат Соболев, приведя к власти Татарова, Венедиктову, Зеленского,полтора года жил в надежле, что и ему, как и прочим "борцам с зубажінням" выдатут какую- нить непыльную должность с заплаткой по 500 тыс грн в месяц. Но, не обломилось. И пошла в ход тяжелая артиллерия фисбука... Токо есть разница, в 2017-и 18-м Соболеву, провокатору Гришину деньхи на заварухи в Марииинском выдавал Игорь Валерьич. А теперь кто выдаст?
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03.12.2020 23:53 Ответить
Кого він там "привів до влади"? Що ти мелеш? Пруфи даавай.
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04.12.2020 02:49 Ответить
2-1=1
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04.12.2020 10:26 Ответить
В смысле "кого привел"? Ты шо не в курсе, шо у нас уже как полтора года президентом Коломойский, а вовсе не "враг номер 1" Соболева -Порошенко? Сбылась мечта дегенерата Соболева, за которую он работал Бэтмэном во флаге Украины, на поддтанцовке у Коломойского! "Молодые и здоровые силы", за которые он ломал кустарник в Мариинском парке, победили. Токо идиот Соболев, че то не доволен...
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04.12.2020 10:27 Ответить
Пошли на бабки олигархов стирать все завоеванное Революцией достоинства , ради скинуть Пороха и поменять НА КОГО??? Дебилы вы Соболевы и иже с тобой!
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04.12.2020 00:37 Ответить
нам дуже "цікава" думка з американського IP
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04.12.2020 02:49 Ответить
Канада підтримує Наталю Гончар.
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04.12.2020 03:35 Ответить
те саме. дуже зручно давати поради й любити Україну з Канади чи США.
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04.12.2020 04:25 Ответить
Вам півтора роки тому те саме говорили і з українських ІР. І що помогло? Що ж поробиш якщо ви тупі зебіли?
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04.12.2020 08:37 Ответить
Пост написан поСоболєв кличе протестувати під ОП проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим - Цензор.НЕТ 3997лтора года назад, но как актуален!
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04.12.2020 00:47 Ответить
Есть одна поправка - после того как активное меньшинство лезет на баррикады и идет на войну, тупое большинство выбирает говно в виде ставленника фирташа порошенко, у же потом выбрало зеленое говно.
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04.12.2020 12:07 Ответить
И только наш Олежка всегда выбирает гавно правильное!

Ты за кого голосовал?
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04.12.2020 12:18 Ответить
За Яроша в 2014-м и за Кошулинського в 2019-м, ну а про свои копрофильские предпочтения говноед можешь не рассказывать, и так понятно за какое гуано голосовало такое быдло как ты.
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04.12.2020 13:23 Ответить
А ви розкміли, шо Кошулинський ні за яких обставин не набере достатньо голосів для успіху?
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04.12.2020 13:38 Ответить
Усі твої голоси відійшли переможцям виборів. В 2019 вже перед першим туром розумним людям було все зрозуміло - або Порох зі всіма його недоліками але й безумовними досягненнями або клован, єдиною роботою якого було обсирати Україну. Тому усі, хто голосував за Кошулінського, палковника, бабуЮлю, смєшка гордонського тощо тощо - це усі голоси за клована.
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04.12.2020 15:02 Ответить
История учит, что ничему не учит...
Уж какие были патриотические руховцы-пысьменники, вот только сожрали их с потрохами крепкие хозяйственники. Тягнибок-президент - не менее прикольно, чем Зеля!
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04.12.2020 16:28 Ответить
А это не вода!
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04.12.2020 01:00 Ответить
Хочь у когось яйця ще є в цій країні.
Де суператикорупціонери Найєм і Лєщєнко? Де "гетьман" Порошенко? Усі сидять і чогось чекаюсть поки країна у дупу катиться.
Я ВИХОДЖУ!
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04.12.2020 02:39 Ответить
Где Найем и Лещенко? Ты с какой планеты? Они все там откуда и этот Соболев вылез.
Продажные шкуры.
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04.12.2020 14:48 Ответить
9 грудня? Чого так пізно? Щоб влада встигла оголосити лох даун?
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04.12.2020 06:57 Ответить
Я Соболеву доверял и сейчас доверяю.
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04.12.2020 08:19 Ответить
Пішов ти на юх -кацап. Це плоди вашої роботи. Виходьте з Параскою, і Грішиним, який себе обізвав українським призвіськом Семенченко. Мутіть і далі воду, щоб вам зеля платив великі гроші, але мутіть самі, не підбивайте на свої інтриги нарід. Бо наріду і там важко прийдеться виживати із-за вашої брехні.
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04.12.2020 08:43 Ответить
Єгор Соболєв закликає прийти увечері 9 грудня, в наступну середу, під Офіс президента. Джерело: https://censor.net/ua/n3234908
але спочатку він має добряче відлупцювати свою дурну голову.
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04.12.2020 08:56 Ответить
Ситуація незмінна: хто виходив завжди, той і зараз вийде, хто не виходив ніколи, того й зараз не витягнеш.
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04.12.2020 09:31 Ответить
по всей видимости у борцуна совсем бюджет маленький или вовсе нет
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04.12.2020 09:54 Ответить
Єгорка засланий казачок.
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04.12.2020 10:23 Ответить
Соболєв кличе протестувати під ОП проти бездіяльності Зеленського в скандалі з Татаровим - Цензор.НЕТ 6461
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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04.12.2020 12:03 Ответить
Это каждый смотрит как может - выходить за Соболева или против Татарова...
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04.12.2020 12:20 Ответить
Оп-па, зеботы зеленского вышли на работу, которых легализовала жОПа.
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04.12.2020 14:35 Ответить
Такие как соболевы, семененко, наемы, лещенко и прочие псевдопатриоты и привели эту всю земразь к власти. Что бабло закончилось, полученное против Порошенко?
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04.12.2020 14:41 Ответить
і таки зявився Єгорка, особа, яка вкрай літературно говорить на українській мові ( це від Матіоса) чуваш по батькові, друг владислава суркова. видно Птицеайнен перестав платити.
Єгорка і Семен! беріть приклад з Остапа Бендера, коли він пропагував захист "отца русской демократии" в Кисловодську, процитую пропозицію Остапа непманам "я вам дам парабелум и ми уйдем с вами в гори" вам пора вже на Жигулівські гори, додому
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04.12.2020 18:32 Ответить
Щось я не зрозумів, чому публіка так ополчилася проти Єгора. Може я щось не знаю чи тут зібралися "рицарі без страха і упрьока" та ще і в білих пальтах. Єгор мав помилки, але він не ворог і не заслужив поливання лайном.
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04.12.2020 20:26 Ответить
Єгорка голос подав. Ну так..в основному влада дегенератів влаштовує, капітуляція перед лугандоном далеко не основне, праця на олігархів то уйня, закатування в дороги грошей виділених на боротьбу з епідемією то пох , драконівські тарифи оплачувати в кайф. Головна проблема у громадян України це один з корупціонерів з оточення шута горохового.
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04.12.2020 20:55 Ответить
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