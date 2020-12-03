Соболев зовет протестовать под ОП против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым

Бывший глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Егор Соболев призывает прийти вечером 9 декабря, в следующую среду, под Офис Президента.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Соболев отметил, что Зеленский за сутки никак не отреагировал на разоблачение его подчиненных в причастности к коррупции.

"Мы с коллегами из антикоррупционных общественных организаций предлагаем всем выйти на улицу. Улицу Банковую, где расположен офис Президента. В 18:30, 9 декабря", - написал Соболев.

Он подчеркнул, что 9 декабря - международный день борьбы с коррупцией.

Также на Цензор.НЕТ: Тесть Татарова получил землю под строительство ЖК в Киеве сразу после назначения зятя в ОП, - СМИ

"Ни в одном успешном государстве граждане не будут мириться с тем, что заместителя главы Офиса Президента детективы Антикоррупционного бюро подозревают в коррупции, Генпрокурор мешает их расследованию, а Президент набрал в рот воды", - добавил Соболев.