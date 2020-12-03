Соболев зовет протестовать под ОП против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым
Бывший глава комитета ВР по борьбе с коррупцией Егор Соболев призывает прийти вечером 9 декабря, в следующую среду, под Офис Президента.
Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Соболев отметил, что Зеленский за сутки никак не отреагировал на разоблачение его подчиненных в причастности к коррупции.
"Мы с коллегами из антикоррупционных общественных организаций предлагаем всем выйти на улицу. Улицу Банковую, где расположен офис Президента. В 18:30, 9 декабря", - написал Соболев.
Он подчеркнул, что 9 декабря - международный день борьбы с коррупцией.
Также на Цензор.НЕТ: Тесть Татарова получил землю под строительство ЖК в Киеве сразу после назначения зятя в ОП, - СМИ
"Ни в одном успешном государстве граждане не будут мириться с тем, что заместителя главы Офиса Президента детективы Антикоррупционного бюро подозревают в коррупции, Генпрокурор мешает их расследованию, а Президент набрал в рот воды", - добавил Соболев.
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я спитав, чи ходив ти на протести, які влаштовувала ЕС ?
а рассказывающие кремлёвский фейк про вальцмана кацапские гниды до сих пор срут в комментах.
"кремлёвский фейк про вальцмана" - ну видать шоколадный патриот панамы просто сильно любит "богоизбранных" иуд с детства, иначе сложно объяснить почему они на пару с еще одним "украинцем" червоненко рассказывали что мы должны покаяться за лохокост.
на подробнее :
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3359061.html Один зі спікерів на проплаченому мітингу другого дня в Козині - Артур Шевцов, голова Донецької ВО Свобода, Другий спікер - Сергій Бойко, теж Свободівець.
https://www.5.ua/ru/polytyka/pod-dom-poroshenko-snova-pryekhaly-neyzvestnie-molodie-liudy-kakaia-sytuatsyia-seichas-229951.html Шевцов зафіксований на відео в 1г. 31 хв. Бойко зафіксований на відео в 1 г. 46 хв:
А указанные на видео чуваки уполномочены выступать от имени "Свободы", поскольку занимаются политической деятельностью под крышей "Свободы".
Чуешь разницу ?
"А указанные на видео чуваки уполномочены выступать от имени "Свободы", поскольку занимаются политической деятельностью под крышей "Свободы"."- а с чего ты это взял??? Хочешь рассказать про то, кто там чем уполномочен, так вот тебе пример того как мародео из шоколадной банды шоколадный рейдернул агробизнес убитого в Иловайске добровольца. И ничего, у вальцмана это не считают проблемой, а быдло переизбрало этого подонка депутатом. Так что по твоей "логике" поскольку он занимается "политической деятельностью" (в сымсле мародерством) под крышей ЕС, то значит рейдерство одобрило и санкционировало руководство ЕС и шоколадный вальцман лично.
https://www.slidstvo.info/news/deputatom-kyyivskoyi-oblrady-vid-yes-stav-biznesmen-pidozryuvanyj-u-rejderstvi-agrokompleksu-zagyblogo-dobrovolcia/
шо ж ты сразу не предупредил ?
назови любой документ, в котором кто-то из родственников Порошенко имеет фамилию Вальцман
Нах мне твои шизофренические воспоминания ?
Кстати, в уголовном деле по отцу написано, что он - украинец и нет ни слова про то, что он менял фамилию.
Ты не архив.
Ты - разносчик кремлёвских фейков
я написал про тебя конкретно, что ты - разносчик кремлёвских фейков
.https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ&feature=emb_logo
приведи хоть один факт еврейства Порошенко.
кто в роду у него был евреем ?
Ты за кого голосовал?
Уж какие были патриотические руховцы-пысьменники, вот только сожрали их с потрохами крепкие хозяйственники. Тягнибок-президент - не менее прикольно, чем Зеля!
Де суператикорупціонери Найєм і Лєщєнко? Де "гетьман" Порошенко? Усі сидять і чогось чекаюсть поки країна у дупу катиться.
Я ВИХОДЖУ!
Продажные шкуры.
але спочатку він має добряче відлупцювати свою дурну голову.
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Єгорка і Семен! беріть приклад з Остапа Бендера, коли він пропагував захист "отца русской демократии" в Кисловодську, процитую пропозицію Остапа непманам "я вам дам парабелум и ми уйдем с вами в гори" вам пора вже на Жигулівські гори, додому