Возможность обмена удерживаемыми лицами до конца этого года зависит от желания РФ, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что если российская сторона не проявит воли и желания, то в этом году осуществить обмен удерживаемыми лицами не удастся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, то я думаю, это - нереально. Потому что украинская сторона решила все вопросы, связанные с обменом. Список на 11 человек мы давно уже передали, теперь ждем встречный список, но к сожалению, его нет. Это является основной причиной того, что такой обмен удерживаемых лиц ставится под угрозу", - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации также рассказал, при каких условиях возможен обмен "всех на всех".

"На последнем заседании мы обратились к ОРДЛО и России помочь или сделать шаги для решения вопроса. Если мы этот вопрос сегодня решим, то следующий вопрос "всех на всех" станет реальным, а если нет - то он не решится", - сказал Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не согласится провести на Донбассе обмен удерживаемыми лицами до конца года, - росСМИ

Напоминаем, одной из договоренностей саммита лидеров "нормандского формата" 9 декабря 2019 года в Париже был обмен "всех на всех".