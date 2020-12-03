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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Возможность обмена удерживаемыми лицами до конца этого года зависит от желания РФ, - Кравчук

Возможность обмена удерживаемыми лицами до конца этого года зависит от желания РФ, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что если российская сторона не проявит воли и желания, то в этом году осуществить обмен удерживаемыми лицами не удастся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, то я думаю, это - нереально. Потому что украинская сторона решила все вопросы, связанные с обменом. Список на 11 человек мы давно уже передали, теперь ждем встречный список, но к сожалению, его нет. Это является основной причиной того, что такой обмен удерживаемых лиц ставится под угрозу", - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации также рассказал, при каких условиях возможен обмен "всех на всех".

"На последнем заседании мы обратились к ОРДЛО и России помочь или сделать шаги для решения вопроса. Если мы этот вопрос сегодня решим, то следующий вопрос "всех на всех" станет реальным, а если нет - то он не решится", - сказал Кравчук.

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Напоминаем, одной из договоренностей саммита лидеров "нормандского формата" 9 декабря 2019 года в Париже был обмен "всех на всех".

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (95381) Донбасс (26955) пленные (2127) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+8
Да ты шо!!! А вы ***** не знали???
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03.12.2020 21:27
+7
Развели как лошар=>кацапы выменяли тех, которые им были нужны и у Украины уже нет обменного(!) «фонда»........и с учетом того, что преЗедент пофигист-пацифист - об обменном «фонде» можно пока забыть.....
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03.12.2020 21:30
+7
За медведчука з його відьмою можна було б всіх наших полонених виміняти.
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03.12.2020 21:40
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Коммунист Кравчук раньше верил Марксу и где то Бланку. Сейчас он верит Коломойскому и Шефиру. / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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03.12.2020 21:22 Ответить
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03.12.2020 21:24 Ответить
ммда, старик умнеет на глазах
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03.12.2020 22:03 Ответить
а толку?, то, до чего он допер только сейчас, многим было известно с самого начала...
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03.12.2020 22:27 Ответить
Да ты шо!!! А вы ***** не знали???
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03.12.2020 21:27 Ответить
А казали, шо то Петя не вміє домовлятися...
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03.12.2020 21:31 Ответить
В цьому то і проблема, що якраз домовлятися він вміє, з тими з ким взагалі не має про що говорити......
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03.12.2020 22:24 Ответить
Тобто, більш за 3000 заручників, хай би собі далі там сиділи?
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03.12.2020 22:30 Ответить
Развели как лошар=>кацапы выменяли тех, которые им были нужны и у Украины уже нет обменного(!) «фонда»........и с учетом того, что преЗедент пофигист-пацифист - об обменном «фонде» можно пока забыть.....
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03.12.2020 21:30 Ответить
Ви, з буьочкою, просрали весь обмінний фонд, тому українськи заручники будуть ще довго знаходитись у полоні...
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03.12.2020 21:32 Ответить
Менше треба зазирати куди не слід...

Возможность обмена удерживаемыми лицами до конца этого года зависит от желания РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1182
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03.12.2020 21:53 Ответить
деда - ты бесполезный
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03.12.2020 21:35 Ответить
За медведчука з його відьмою можна було б всіх наших полонених виміняти.
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03.12.2020 21:40 Ответить
деда маладец - и не делает ни буя и при деле....
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03.12.2020 21:43 Ответить
Старий вже такий і дурний-дурний
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03.12.2020 21:46 Ответить
Ну, дура не дура, а три рубля в день имею(с)
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03.12.2020 21:53 Ответить
офигительные переговорщики, от них ничего не зависит, прям мастера спорта
когда надо было своих агентов поменять парашка быстро провела обмен, а щас вам показывает дулю, бо зелох просто отпустил кого поймали
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03.12.2020 21:53 Ответить
Пока было чем торговать, что попередники оставили, - переговоры шли, а теперь заглохли?
Трускавецкая школа
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03.12.2020 21:56 Ответить
Мудрий висновок" у виконанні старої компартійної лисиці, на кшталт, я старався, як міг, ... але, на жаль. Хоча, він прекрасно знав про такий фінал, марної і безглуздої затії, народженої в порожній голові Зельцмана та його найближчого оточення.
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03.12.2020 22:00 Ответить
Українці
не сміють забувати історію
кацапсько-українських відносин. Кожного
вбитого кацапами треба пам'ятати. Спільна
історія України та Московії, така ж
кривава як і руки Путіна. За часів
панування Московії, в Україні людей
загинуло більше ніж за всі війни разом
взяті.
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03.12.2020 22:06 Ответить
Россия создала на оккупированной территории на Донбассе концлагеря и не выпускает украинцев с лагерей блокируя их на пропускных пунктах под всяким выдуманным предлогом,оккупанты боятся потерять живой щит в случае освобождения украинскими войсками своей территории.
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03.12.2020 22:14 Ответить
Обмены пойдут полегче, когда к ним подключится Байден со своими обещанными санкциями, убивающими паРашу...
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03.12.2020 22:16 Ответить
Макарич,не сміши людей... Так тобі і будуть кацапи заложників відпускати...
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03.12.2020 22:51 Ответить
 
 