Возможность обмена удерживаемыми лицами до конца этого года зависит от желания РФ, - Кравчук
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что если российская сторона не проявит воли и желания, то в этом году осуществить обмен удерживаемыми лицами не удастся.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если ОРДЛО и российская сторона не проявят соответствующей воли, решений и желаний, то я думаю, это - нереально. Потому что украинская сторона решила все вопросы, связанные с обменом. Список на 11 человек мы давно уже передали, теперь ждем встречный список, но к сожалению, его нет. Это является основной причиной того, что такой обмен удерживаемых лиц ставится под угрозу", - сказал Кравчук.
Глава украинской делегации также рассказал, при каких условиях возможен обмен "всех на всех".
"На последнем заседании мы обратились к ОРДЛО и России помочь или сделать шаги для решения вопроса. Если мы этот вопрос сегодня решим, то следующий вопрос "всех на всех" станет реальным, а если нет - то он не решится", - сказал Кравчук.
Напоминаем, одной из договоренностей саммита лидеров "нормандского формата" 9 декабря 2019 года в Париже был обмен "всех на всех".
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когда надо было своих агентов поменять парашка быстро провела обмен, а щас вам показывает дулю, бо зелох просто отпустил кого поймали
Трускавецкая школа
не сміють забувати історію
кацапсько-українських відносин. Кожного
вбитого кацапами треба пам'ятати. Спільна
історія України та Московії, така ж
кривава як і руки Путіна. За часів
панування Московії, в Україні людей
загинуло більше ніж за всі війни разом
взяті.