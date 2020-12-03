Главные новости 3 декабря: земля для тестя Татарова, обыски в "Укроборонпроме", новый глава Киевсовета

Тесть Татарова после его назначения в ОП получил землю в Киеве под застройку, СБУ обыскала "Укроборонпром" в деле о госизмене, секретарем Киевсовета избран соратник Кличко Бондаренко, - главные новости 3 декабря

Скандал с Татаровым обрастает новыми подробностями

Журналисты выяснили, что сразу после назначения Олега Татарова на должность советника главы ОП компания "Дейринг Капитал", совладельцем которой является его тесть Александр Павлушин, получила от Киевсовета землю под застройку.

Офис генерального прокурора ответил на обвинения НАБУ в адрес Венедиктовой и назвал их попыткой публичной дискредитации. "Все решения, которые приняты Офисом генерального прокурора и, в частности, генеральным прокурором, основываются исключительно на требованиях уголовного процессуального законодательства Украины", - сказано в заявлении.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что президент Зеленский лично решил защищать Татарова от НАБУ, и из-за этого не получит денег от ЕС и МВФ и будет вынужден взять их у России.

По версии Шабунина, это выведет украинцев на улицы. Экс-депутат Егор Соболев уже зовет всех на протест на Банковую вечером 9 декабря.

Тем временем скандальный застройщик Микитась, сдавший накануне Татарова, вышел из СИЗО и отправился под круглосуточный домашний арест.

Обыски в "Укроборонпроме"

СБУ провела обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте" по делу о госизмене. Следователи считают, что из-за действий спецэкспортера Украина потеряла рынки в отдельных странах азиатского региона, а государственным интересам был нанесен ущерб в сумме $100 млн.

Бывший глава Херсонской ОГА Юрий Гусев официально возглавил "Укроборонпром". Вскоре после назначения он заявил, что в следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование, а на его месте будет созданы новые холдинговые компании.

Убийство Гандзюк

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский вышел на свободу. Прокуратура не стала ходатайствовать о продлении ему меры пресечения в виде ареста по двум уголовным делам, которые против него расследуют. По делу об убийстве Гандзюк Павловский недавно был приговорен к 2 годам условно.

Киевсовет возглавил Владимир Бондаренко

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20 неизвестных не пустили полицию на место нелегальной добычи янтаря

Инцидент произошел в заповеднике на Ривненщине. Мужчины в балаклавах перекрыли полицейским дорогу и попытались не пустить их на место добычи. Полицейские вызвали подмогу и "задокументировали факт незаконной добычи янтаря", но задерживать никого не стали, и теперь устанавливают лица неизвестных в балаклавах.

Адольф Гитлер победил на местных выборах в Намибии

Политик по имени Адольф Гитлер Уунон набрал почти 85% голосов на выборах в поселении Омпунджа на севере Намибии. Он рассказал, что Гитлером его назвал отец, не особо разбиравшийся в истории, и пообещал не пытаться покорить весь мир.