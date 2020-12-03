Активист "Автомайдана" Гриценко призывает прийти на протест против коррупции под ОП
Активист "Автомайдана" Алексей Гриценко собирается присоединиться к акции протеста на Банковой вечером 9 ноября и призывает последовать его примеру.
Об этом Гриценко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Он перечислил причины, по которым решил принять участие в акции протеста.
"- Татаров зам ОП и активный участник многих схем, а вместе там еще немало громких фамилий;
- Венедиктова, которая любит вмешиваться в следствие и защищать всех, кто лоялен к ОП. Забыл написать, что еще она генпрокурор;
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- ВСП, который рекомендует судью Майдана Кицюка восстановить;
- КСУ, который легким решением освободил от уголовной ответственности кучу негодяев и создал конституционный кризис в стране...
Перечень только за последнее время, и его можно продолжать до утра...", - написал Гриценко.
"Я к чему? 9 декабря - день борьбы с коррупцией. Это скоро и очень символично. 18:30, Банковая. Увидимся!", - добавил он.
Напомним, ранее бывший депутат Егор Соболев призвал украинцев выйти вечером в среду, 9 января на акцию протеста на Банковой в знак протеста против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым.
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В этой новости 3 разные даты выхода на протест:
9 ноября
9 декабря
9 января.
Что вы там курите?
Конечно , в 2010 он сильно свою репутацию подгадил , когда осудил Тимошенко , шо она не поздравила Ибуковича с типа победой (очевидных и не меньших чем в 2004 фальсификаций) и не пришла на его коронацию (инаогурацию) . Так же в "ЗН" дал жене интервью в том же годе и настаивал , шо зеку-насильнику "нужно дать шанс" ...
Но и Пепа тогда , и Ющ поддерживали открыто Ибуковича и открыто помагали во втором туре . Тайная бухггалтерия Рыгоблевоты многое открыла и то , шо Гриценко в списках этих не было . Что помогло востановить репутацию Гриценко .
Так вот , по абсолютно всем опросам середины березня 2019 года именно Гриценко был единственным кандидатом , у которого были хоть какие-то шансы выиграть второй тур у ЗЕ .
У Пэ ? 50% разница . У Бойко - 35% . У Юли - 15% . А у Толи 5% ... что является статистической погрешностью ...
Так шо не порохоботам судить Анатолия Гриценко . Их "кандидат" проигрывал и без ЗЕ всем и даже Бойко мог проиграть . Он единственный из всех возможных , который даже ватному Бойко мог проиграть . А так он по всем опросам проигрывал : и Юле 12-15% , и Толе - 15-20% . И Смешко - 10-12; .
Да и вообще -- если бы не ЗЕ и не Смешко с Гордоном ... разбавившие протестный , но проевропейский электорат на мелкие части , то Петя был бы на 5 - 6 месте в первом туре .
Так и было до декабря - 2018-го . ЗЕ распорошил Юлин электорат на правом берегу , а Смешко там же располовинил электорат Гриценко . А на левом берегу ЗЕ отобрал часть у Бойко . Только поэтому протиснулся во второй тур Петя .
По редкой оказии ...