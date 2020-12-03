Активист "Автомайдана" Гриценко призывает прийти на протест против коррупции под ОП

Активист "Автомайдана" Алексей Гриценко собирается присоединиться к акции протеста на Банковой вечером 9 ноября и призывает последовать его примеру.

Об этом Гриценко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он перечислил причины, по которым решил принять участие в акции протеста.

"- Татаров зам ОП и активный участник многих схем, а вместе там еще немало громких фамилий;

- Венедиктова, которая любит вмешиваться в следствие и защищать всех, кто лоялен к ОП. Забыл написать, что еще она генпрокурор;

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- ВСП, который рекомендует судью Майдана Кицюка восстановить;

- КСУ, который легким решением освободил от уголовной ответственности кучу негодяев и создал конституционный кризис в стране...

Перечень только за последнее время, и его можно продолжать до утра...", - написал Гриценко.

"Я к чему? 9 декабря - день борьбы с коррупцией. Это скоро и очень символично. 18:30, Банковая. Увидимся!", - добавил он.

Напомним, ранее бывший депутат Егор Соболев призвал украинцев выйти вечером в среду, 9 января на акцию протеста на Банковой в знак протеста против бездействия Зеленского в скандале с Татаровым.

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