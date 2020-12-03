Муж Ольги Грабар, которая умерла в житомирской горбольнице: "Кислород привезли, но были технические проблемы из-за перемерзания магистралей"

Сергей Левик, жена которого накануне смерти написала обращение к мэру города Житомир из-за перебоев с кислородом в реанимационном отделении житомирской городской больницы №1, сообщил, что она умерла от тромбоэмболии. По его словам, перебои с кислородом, о которых писала Ольга Грабар, были связаны с промерзанием магистралей, по которым он поступает.

Об этом говорится в статье Цензор НЕТ "Дефицит кислорода: почему врачей вызывают на допросы, а пациенты борются за право дышать?".

"Врачи в самом отделении боролись за то, чтобы все было хорошо. А руководство больницы, возможно, свои технические проблемы не высказывало, не говорило, что они есть. После этого поста звонили из городской администрации. Я так понял, что кислород привезли, но были технические проблемы из-за перемерзания магистралей. Он не поступал, - рассказал он. - Просто нужно было вовремя все утеплить. Это же проблема не одного дня. Возможно, врачи в этом не разбираются, но всегда можно обратиться к людям, которые в этом понимают".

По словам Левика, Ольга попала в больницу 2 ноября, где у нее обнаружили пневмонию и подключили к аппарату ИВЛ. Но постепенно ее состояние улучшалось. Она уже начала потихоньку есть, сидеть. "Она писала, что даже стояла у кровати, - говорит Сергей. - Сняли ИВЛ, но была кислородная маска. В понедельник утром приехал. С медсестрой говорил, все было нормально. Но после обеда уже не выходила на связь. А вечером врачи позвонили, что не смогли спасти. Тромбоэмболия. Тромб оборвался в легочной артерии".

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После того, как появился пост Ольги Грабар, представители местной власти пригласили ее отца, как доктора технических наук, человека, который много лет работал с криогенной техникой, на консультацию. На следующий день, около 8 утра он уже был в больнице. И быстро разобрался, почему кислород поступал с перебоями. И чтобы решить проблему, привез тепловую пушку.

Ученый объясняет, что кислород поступает при -183ºС, ему надо давать дополнительную энергию, тогда система не будет перемерзать. Из-за увеличения количества больных коронавирусом нагрузка на криогенную систему в Украине возросла в 20-30 раз.

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Напомним, преподаватель Житомирского государственного технологического университета Ольга Грабарь умерла 16 ноября 2020 года. Как сообщал Цензор.НЕТ в это время она находилась в реанимации 1-й горбольницы с диагнозом COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что Ольга Грабарь умерла в больнице Житомира из-за нехватки кислорода.