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Муж Ольги Грабар, которая умерла в житомирской горбольнице: "Кислород привезли, но были технические проблемы из-за перемерзания магистралей"

Муж Ольги Грабар, которая умерла в житомирской горбольнице:

Сергей Левик, жена которого накануне смерти написала обращение к мэру города Житомир из-за перебоев с кислородом в реанимационном отделении житомирской городской больницы №1, сообщил, что она умерла от тромбоэмболии. По его словам, перебои с кислородом, о которых писала Ольга Грабар, были связаны с промерзанием магистралей, по которым он поступает.

Об этом говорится в статье Цензор НЕТ "Дефицит кислорода: почему врачей вызывают на допросы, а пациенты борются за право дышать?".

"Врачи в самом отделении боролись за то, чтобы все было хорошо. А руководство больницы, возможно, свои технические проблемы не высказывало, не говорило, что они есть. После этого поста звонили из городской администрации. Я так понял, что кислород привезли, но были технические проблемы из-за перемерзания магистралей. Он не поступал, - рассказал он. - Просто нужно было вовремя все утеплить. Это же проблема не одного дня. Возможно, врачи в этом не разбираются, но всегда можно обратиться к людям, которые в этом понимают".

По словам Левика, Ольга попала в больницу 2 ноября, где у нее обнаружили пневмонию и подключили к аппарату ИВЛ. Но постепенно ее состояние улучшалось. Она уже начала потихоньку есть, сидеть. "Она писала, что даже стояла у кровати, - говорит Сергей. - Сняли ИВЛ, но была кислородная маска. В понедельник утром приехал. С медсестрой говорил, все было нормально. Но после обеда уже не выходила на связь. А вечером врачи позвонили, что не смогли спасти. Тромбоэмболия. Тромб оборвался в легочной артерии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемы с кислородом в Украине нет, бывают нестандартные ситуации, - Данилов

После того, как появился пост Ольги Грабар, представители местной власти пригласили ее отца, как доктора технических наук, человека, который много лет работал с криогенной техникой, на консультацию. На следующий день, около 8 утра он уже был в больнице. И быстро разобрался, почему кислород поступал с перебоями. И чтобы решить проблему, привез тепловую пушку.

Ученый объясняет, что кислород поступает при -183ºС, ему надо давать дополнительную энергию, тогда система не будет перемерзать. Из-за увеличения количества больных коронавирусом нагрузка на криогенную систему в Украине возросла в 20-30 раз.

Также читайте: Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили"

Напомним, преподаватель Житомирского государственного технологического университета Ольга Грабарь умерла 16 ноября 2020 года. Как сообщал Цензор.НЕТ в это время она находилась в реанимации 1-й горбольницы с диагнозом COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что Ольга Грабарь умерла в больнице Житомира из-за нехватки кислорода.

Автор: 

Житомир (680) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70)


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Топ комментарии
+15
А где вы увидели власть?
Я Не видела как только как все полоумные побежали голосовать за дебила..
Который из мешка всем достанет любимую игрушку)))
Я поняла что стране кирдык..
Для этого ненадо быть стратегом. Увы..
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03.12.2020 23:17
+8
Такое ощущение, что вторя волна пришла внезапно и у власти не было целых полгода на подготовку. Столько времени зеленые спустили коту под хвост. А теперь забегали, имитируя бурную деятельность.
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03.12.2020 23:06
+5
Симбиоз из дерьма, палочек и ленточек. Такова сейчас власть.
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03.12.2020 23:21
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Такое ощущение, что вторя волна пришла внезапно и у власти не было целых полгода на подготовку. Столько времени зеленые спустили коту под хвост. А теперь забегали, имитируя бурную деятельность.
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03.12.2020 23:06 Ответить
Степанова потрібно судити за бездіяльність яка призводить до смертей пацієнтів. Провести обстеження лікарень за півроку можна було 100 разів і можна було усунути всі недоліки, але МОЗ нічого не робить бо Степанов непрофесіонал!
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04.12.2020 11:01 Ответить
не пойму..какие магистрали?... почему не передвижные станции-баллоны??? - это так технически сложно???
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03.12.2020 23:15 Ответить
Баллоны с чистым кислородом нельзя заносить в здание. Техника безопасности запрещает. Маслоопасно. Можно только оксинезаторы.
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03.12.2020 23:19 Ответить
на а эти .. концентраторы, подушки???
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03.12.2020 23:23 Ответить
Не опасны. А это взрыв баллонов в Луанске в больнице у орков.

Муж Ольги Грабар, которая умерла в житомирской горбольнице: "Кислород привезли, но были технические проблемы из-за перемерзания магистралей" - Цензор.НЕТ 7611
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03.12.2020 23:33 Ответить
Кисень вибухає якщо він зміщується з мастилом, тому брати балони можна тільки в брезентових рукавицях і в жодному разі жоден жир або олія, або навіть брудні руки не можуть потрапляти до місця підключення балону - інакше буде те що на фото!
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04.12.2020 11:03 Ответить
Муж Ольги Грабар, которая умерла в житомирской горбольнице: "Кислород привезли, но были технические проблемы из-за перемерзания магистралей" - Цензор.НЕТ 7540
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03.12.2020 23:34 Ответить
Муж Ольги Грабар, которая умерла в житомирской горбольнице: "Кислород привезли, но были технические проблемы из-за перемерзания магистралей" - Цензор.НЕТ 4603
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03.12.2020 23:35 Ответить
Хотя по правде взрыв был еще в 2010 году.
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03.12.2020 23:36 Ответить
подушки хватит на 1-3 минуты подышать. раньше в больницах магистраль подходила к каждой кровати . в 90-х порезали все трубы на металл они из меди делались .
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04.12.2020 09:06 Ответить
Дядечка , а как больные дышать будут ?
Жидким кислородом под давлением 8 МПа (80 атм.) ?!

Да , представьте , се , кислород он не только пожароопасен , но и при определённых концетрациях и давлениях -- взрывоопасен . Кислород под давлением .
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04.12.2020 04:41 Ответить
В баллонах разве жидкий кислород? По-моему, ужатый, но не жидкий. Жидкий хранят в контейнерах, которые плотно не закрывают.
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04.12.2020 06:22 Ответить
В баллонах только сжатый, а для жидкого используются сосуды Дьюара (они устроены как термос) т.к. у его температура кипения около −182°C
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04.12.2020 06:56 Ответить
Вообще-то я работаю с сосудами Дьюара, только с жидким азотом.
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04.12.2020 17:44 Ответить
У газов нет "температуры кипения" без обозначения давления ... Эт при нормальном (атм.) давлении температура кипения минус 182°C . Разумеется - зависимость термодинамических характеристик газа (в том числе и кислорода) находятся в прямой , а в параболической зависимости от давления . Т.е. нужно поднять давление в экспоненте , чтобы "точку росы" повысить немного . Например при критическом давлении давлении ~4.97 МПа (49.7 атм.) он переходит в жидкую фазу и при температуре меньше минус 118,8°C . А при 1 МПа (10 атм.) - минус 153°C .

Сам принцип сеппарации газовой смеси (воздух : азота и кислорода) как раз и лежит в компрессии воздуха до жидкой фазы : т.е. суппер давление + охлаждение ...
А потом жизкий воздух снова охлаждают (той же декомпрессией) до температуры когда азот "закипает" . Понятно , что никто не "работает" с температурами примерно минус 200°C (температура атмосферного перехода воздуха в жидкую фазу . А намного более высокими с учётом фактора высокого давления .
И вообще высокое давление стоит на порядок дешевле суппер-низких температур .
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05.12.2020 02:42 Ответить
Это все правильно. Только в баллонах газ хранят при температуре окружающей среды. Там нет двойных стен, просто очень толстый металл, чаще особого сплава. Если б в них был жидкий кислород, это были бы снаряды замедленного действия - сильный удар и все.
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05.12.2020 08:05 Ответить
Да понятное дело , шо в баллонах в основном газ нежидкий . Но после редукторов давления -- эт как раз такая проблема , шо он резко огхлаждается до "точки росы" и происходит "выпадение конденсата" и закопорка капиляров кислородной разводки .
Но Вы задумывались как этот газ в баллоны пападает ?! Как раз именно в жидкой фазе ...
но с в двое более низким давлением от того , когда кислород нагревается и возвращается в газовую фазу , но с удвоенным давлением .
Плотность газа может быть переменной , но степень копрессии газа тоже имеет пределы .
Как впрочем и т.н. "предел текучести" самого прочного титана ...
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05.12.2020 09:12 Ответить
Не совсем понимаю про какие капилляры Вы говорите? Про трубы кислородной разводки? Или про капилляры в самих приборах?
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05.12.2020 13:09 Ответить
В ранней молодости занимался трубами Ду1400 , Ду1200 ... Трубками считался Ду50 (57мм) ... Потом работал даже с четвертьдюймовыми трубками . Но привычка называть капилярами всё , шо меньше дюйма осталась . Всё , что не варится и не фланцами соединяется ...
Но уже надцать лет не занимаюсь гидро-пневматикой . Так осталось одно "хобби" от старой профессии . Пишу ПО для проектирования разводки труб и фитингов -- плагины под Автокад . Поэтому сленг ещё тот ... Но теплотехнику и гидравлику ещё бы мог преподавать студентам , потому шо курсовые время от времени помагаю делать . И даже по сопрамату и ТММ , а вот "Детали машин" лень вникать ...
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05.12.2020 23:21 Ответить
Теперь понятно. А я по образованию биофизик и для меня капилляры это что-то близкое по диаметру к кровеносным. По существу вопроса. Кислород ведь подводят к приборам не непосредственно из баллонов, а по системе разводок. И технологически должен быть предусмотрен подогрев газа в трубах до температуры окружения и защита от возможной кристаллизации водяных паров в трубах. Так что здесь вопрос не к медикам, а поставщикам кислорода. Насчет проектантов. Больницы ведь не сейчас были построены, а ранее, и недочеты проектов должны были проявиться ранее.
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06.12.2020 08:14 Ответить
Об чём Вы говорите , какие недочёты ... Анализ аварийных ситуаций говорит , что где-то 70% аварий это грубейшая ошибка (халатность) эксплуатации , 29.9% это ошибка монтажников (халатность) и только 0.1% ошибка в проектировании . Особенно где взрыво-пожароапасные производства . Из всей этой цепочки спецов , только инженеры разработчики не только владеют расчётом , но и его постоянно проводят и имеют опыт . Не зря же в развитый странах младшие инженеры и даже с первой академической степенью редко попадают в отделы разработки (R&D) . В основном 2-я степень и 3-й (к.т.н.) ...
Разумеется , что опытный эксплутационщик и монтажник знает , шо если на условный баллон в проекте заложенно 10 трубок по четверть дюйма , то подключив к нему 15 и уж тем паче 20 трубок начинается сбой системы ... Даже кто-то скажет , шо по непонятным причинам что-то там конденсируется . Проблемма в том , что объяснить причину конденсации эти люди не могут и потому не отдают се отчёта , шо кто-то заложил там 10 трубок неспроста . Шо предложив администрации "решение" , шо "можно" вместо 10 трубок развести по 15 или даже двадцати ... токо нужно быстрее менять баллоны . Просто говно , а не "решение" .
И подогрев трубок -- только частично убирает проблему ... Поскольку самая высокая дикомпрессия на выходе из редуктора и увеличив совокупный диаметр в полтора-два раза увеличивается пропорционально не только скорость замерзания , но и сокращается пропорционально опасный участок , где и может замерзать . Участок становится ближе к редуктору . А редуктор это запорная арматура и вблизи к ней очень небезопасно производить другие термодинамические процессы -- т.е. дуть горячий воздух . А до редуктора -- там кислород высокого давления ...

И потом , больницы проектировались не под фостмажор , а фостмажор создаёт для администраций больниц иллюзию, шо инженерные задачи можно решать без "инженерной бюрократии" , т.е. силами своего инж.тех. персонала , у которого руки золотые и всё делает быстро , но руками ... но не расчёты
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07.12.2020 02:05 Ответить
Вы только подтверждаете мои слова. Под недочетами я имею в виду неправильные расчеты, когда или реальное давление, или температура не соответствуют требуемым. И это должно проявиться при обычном режиме эксплуатации. И Вы правы насчет эксплуатационников. Только основная проблема не в администрации больниц, а в тех, кто удовлетворяет их "хотелки". Если не идти на поводу и твердо сказать "такого нельзя", то никого они не заставят. Был у нас в поселке водопроводчик дядя Коля. Лазил в любые колодцы, устранял как мог. Дядя Коля умер и теперь никто не знает где какая труба лежит, с какого диаметра на какой переходит. А все хвалили дядю Колю, вот де умелец, любую течь устранит.
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07.12.2020 06:11 Ответить
Жидкий в дьюаре.
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04.12.2020 13:05 Ответить
А где вы увидели власть?
Я Не видела как только как все полоумные побежали голосовать за дебила..
Который из мешка всем достанет любимую игрушку)))
Я поняла что стране кирдык..
Для этого ненадо быть стратегом. Увы..
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03.12.2020 23:17 Ответить
Симбиоз из дерьма, палочек и ленточек. Такова сейчас власть.
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03.12.2020 23:21 Ответить
как оказалось все не резиновое, и выжимать все соки из систем не получится
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03.12.2020 23:18 Ответить
Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза
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04.12.2020 01:53 Ответить
Пля , инженегры, ****** ...
Куда уж клоунской власти знать , что такое декомпрессия . Оне ж думали , шо бабосы абы были и кислород подвести как два пальця .
А законы термодинамики и знать не знали о блестящей ЗЕ-команде . Термодинамике похер , она после редуктора снижает температуру обратно-пропорционально давлению . И когда вместо 5 отводов подвести десять того же диаметра ... то кислород кристализуется в капилярах . А ещё добавляется кавитация ...

Тупорылые техники хрен что понимают в термодинамике , а врачи вообще этому не обучались . Потому в нормальных условиях "подвести кислород" это сначало нужно проект сделать , ну хотя бы на уровне технологической схемы с расчётами . Но лучше и чертежи монтажной сборки .
Тогда "под прокурором ходит" ГИП (гл. инж. проекта) , а не руководство больнички .
А сейчас судить нужно администрацию больницы .
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04.12.2020 04:36 Ответить
При чем здесь декомпрессия?
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04.12.2020 06:31 Ответить
А навіщо лікарям мати ще і інженерну освіту? Наприклад, мало людей, користуючись мікрохвильовою, знають принцип дії. І чому саме лікарів викликають на допит?
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04.12.2020 07:05 Ответить
Жидкий кислород, как и жидкий азот, получают компрессией атмосферного воздуха. В процессе компрессии влага из воздуха убирается, она просто раньше выпадает в осадок. Для получения медицинского кислорода должны применять дополнительные меры по обезвоживанию. Но микроколичества воды все же могут остаться. Для того, чтобы не было конденсации влаги в трубках, через которые подается кислород, баллоны с кислородом нужно периодически полностью освобождать от содержимого. Так что, если перемерзли трубки, вопрос к поставщиками кислорода, которые требования по очистке баллонов не соблюдают. Это раньше люди действовали ответственно. А сейчас поприходила молодежь, которой все по фигу, быстрее и побольше. Советские нормы по эксплуатации оборудования не дураки разрабатывали.
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04.12.2020 06:30 Ответить
+5коп. Перед запуском кислородной разводки её положено промывать (спецсоставы, спирт) для удаления влаги и для обезжиривания с последующей продувкой просушкой. Кислород в больницах должен быть не технический, а медицинский с очень низким содержанием влаги. Но когда кислородную разводку делают и подключают неуки или алкаши то "маємо те що маємо"
PS: Хотелось бы ещё знать насколько качественно производится дезинфекция самих дыхательных аппаратов после каждого больного чтобы они не служили рассадником для обмена штаммами вируса.
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04.12.2020 07:29 Ответить
коли це було?---''Это раньше люди действовали ответственно''------я працювала ''раньше''' і добре знаю про '' действовали ответственно''------тому ваш допис дуже розвеселив.
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04.12.2020 08:11 Ответить
Дуже радісно, що вам весело. Сподіваюсь буде также весело, коли 21-річний пацан на фурі зачепить ваше авто. Дуже відповідальний пацан.
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04.12.2020 17:40 Ответить
"А сейчас поприходила молодежь, которой все по фигу". Ви нагадали мені людей похилого віку з лавочки, вони так само говорять. Їм то "пофігу" не було "Такую Страну" нам залишили...
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04.12.2020 08:38 Ответить
Замість того, щоб робити сцикуну Вові ігрушку в вигляді доріг, можна було підготувати лікарні до прийому великої кількості громадян і не тільки запустити станції по виготовленню кисню, але монтувати системи по його використанню в кожній лікарні і перевірити кожну лікарню, щоб не виникало таких проблем. Але дебіли цього не зробили, бо вони є дебіли і тупі, вони думали, що пронесе. Не вийшло. І ця, та інші смерті на цій обкуреній владі. Зате вони добре розбираються як вкрасти з "великого крадівництва" і розвалити правоохоронну систему, щоб їх не задокументували.
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04.12.2020 08:04 Ответить
У газов нет "температуры кипения" без обозначения давления ... Эт при нормальном (атм.) давлении температура кипения минус 182°C . Разумеется - зависимость термодинамических характеристик газа (в том числе и кислорода) находятся в прямой , а в параболической зависимости от давления . Т.е. нужно поднять давление в экспоненте , чтобы "точку росы" повысить немного . Например при критическом давлении давлении ~4.97 МПа (49.7 атм.) он переходит в жидкую фазу и при температуре меньше минус 118,8°C . А при 1 МПа (10 атм.) - минус 153°C .

Сам принцип сеппарации газовой смеси (воздух : азота и кислорода) как раз и лежит в компрессии воздуха до жидкой фазы : т.е. суппер давление + охлаждение ...
А потом жизкий воздух снова охлаждают (той же декомпрессией) до температуры когда азот "закипает" . Понятно , что никто не "работает" с температурами примерно минус 200°C (температура атмосферного перехода воздуха в жидкую фазу . А намного более высокими с учётом фактора высокого давления .
И вообще высокое давление стоит на порядок дешевле суппер-низких температур .
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05.12.2020 02:37 Ответить
 
 