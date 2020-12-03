Муж Ольги Грабар, которая умерла в житомирской горбольнице: "Кислород привезли, но были технические проблемы из-за перемерзания магистралей"
Сергей Левик, жена которого накануне смерти написала обращение к мэру города Житомир из-за перебоев с кислородом в реанимационном отделении житомирской городской больницы №1, сообщил, что она умерла от тромбоэмболии. По его словам, перебои с кислородом, о которых писала Ольга Грабар, были связаны с промерзанием магистралей, по которым он поступает.
Об этом говорится в статье Цензор НЕТ "Дефицит кислорода: почему врачей вызывают на допросы, а пациенты борются за право дышать?".
"Врачи в самом отделении боролись за то, чтобы все было хорошо. А руководство больницы, возможно, свои технические проблемы не высказывало, не говорило, что они есть. После этого поста звонили из городской администрации. Я так понял, что кислород привезли, но были технические проблемы из-за перемерзания магистралей. Он не поступал, - рассказал он. - Просто нужно было вовремя все утеплить. Это же проблема не одного дня. Возможно, врачи в этом не разбираются, но всегда можно обратиться к людям, которые в этом понимают".
По словам Левика, Ольга попала в больницу 2 ноября, где у нее обнаружили пневмонию и подключили к аппарату ИВЛ. Но постепенно ее состояние улучшалось. Она уже начала потихоньку есть, сидеть. "Она писала, что даже стояла у кровати, - говорит Сергей. - Сняли ИВЛ, но была кислородная маска. В понедельник утром приехал. С медсестрой говорил, все было нормально. Но после обеда уже не выходила на связь. А вечером врачи позвонили, что не смогли спасти. Тромбоэмболия. Тромб оборвался в легочной артерии".
После того, как появился пост Ольги Грабар, представители местной власти пригласили ее отца, как доктора технических наук, человека, который много лет работал с криогенной техникой, на консультацию. На следующий день, около 8 утра он уже был в больнице. И быстро разобрался, почему кислород поступал с перебоями. И чтобы решить проблему, привез тепловую пушку.
Ученый объясняет, что кислород поступает при -183ºС, ему надо давать дополнительную энергию, тогда система не будет перемерзать. Из-за увеличения количества больных коронавирусом нагрузка на криогенную систему в Украине возросла в 20-30 раз.
Напомним, преподаватель Житомирского государственного технологического университета Ольга Грабарь умерла 16 ноября 2020 года. Как сообщал Цензор.НЕТ в это время она находилась в реанимации 1-й горбольницы с диагнозом COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о том, что Ольга Грабарь умерла в больнице Житомира из-за нехватки кислорода.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жидким кислородом под давлением 8 МПа (80 атм.) ?!
Да , представьте , се , кислород он не только пожароопасен , но и при определённых концетрациях и давлениях -- взрывоопасен . Кислород под давлением .
Сам принцип сеппарации газовой смеси (воздух : азота и кислорода) как раз и лежит в компрессии воздуха до жидкой фазы : т.е. суппер давление + охлаждение ...
А потом жизкий воздух снова охлаждают (той же декомпрессией) до температуры когда азот "закипает" . Понятно , что никто не "работает" с температурами примерно минус 200°C (температура атмосферного перехода воздуха в жидкую фазу . А намного более высокими с учётом фактора высокого давления .
И вообще высокое давление стоит на порядок дешевле суппер-низких температур .
Но Вы задумывались как этот газ в баллоны пападает ?! Как раз именно в жидкой фазе ...
но с в двое более низким давлением от того , когда кислород нагревается и возвращается в газовую фазу , но с удвоенным давлением .
Плотность газа может быть переменной , но степень копрессии газа тоже имеет пределы .
Как впрочем и т.н. "предел текучести" самого прочного титана ...
Но уже надцать лет не занимаюсь гидро-пневматикой . Так осталось одно "хобби" от старой профессии . Пишу ПО для проектирования разводки труб и фитингов -- плагины под Автокад . Поэтому сленг ещё тот ... Но теплотехнику и гидравлику ещё бы мог преподавать студентам , потому шо курсовые время от времени помагаю делать . И даже по сопрамату и ТММ , а вот "Детали машин" лень вникать ...
Разумеется , что опытный эксплутационщик и монтажник знает , шо если на условный баллон в проекте заложенно 10 трубок по четверть дюйма , то подключив к нему 15 и уж тем паче 20 трубок начинается сбой системы ... Даже кто-то скажет , шо по непонятным причинам что-то там конденсируется . Проблемма в том , что объяснить причину конденсации эти люди не могут и потому не отдают се отчёта , шо кто-то заложил там 10 трубок неспроста . Шо предложив администрации "решение" , шо "можно" вместо 10 трубок развести по 15 или даже двадцати ... токо нужно быстрее менять баллоны . Просто говно , а не "решение" .
И подогрев трубок -- только частично убирает проблему ... Поскольку самая высокая дикомпрессия на выходе из редуктора и увеличив совокупный диаметр в полтора-два раза увеличивается пропорционально не только скорость замерзания , но и сокращается пропорционально опасный участок , где и может замерзать . Участок становится ближе к редуктору . А редуктор это запорная арматура и вблизи к ней очень небезопасно производить другие термодинамические процессы -- т.е. дуть горячий воздух . А до редуктора -- там кислород высокого давления ...
И потом , больницы проектировались не под фостмажор , а фостмажор создаёт для администраций больниц иллюзию, шо инженерные задачи можно решать без "инженерной бюрократии" , т.е. силами своего инж.тех. персонала , у которого руки золотые и всё делает быстро , но руками ... но не расчёты
Я Не видела как только как все полоумные побежали голосовать за дебила..
Который из мешка всем достанет любимую игрушку)))
Я поняла что стране кирдык..
Для этого ненадо быть стратегом. Увы..
Куда уж клоунской власти знать , что такое декомпрессия . Оне ж думали , шо бабосы абы были и кислород подвести как два пальця .
А законы термодинамики и знать не знали о блестящей ЗЕ-команде . Термодинамике похер , она после редуктора снижает температуру обратно-пропорционально давлению . И когда вместо 5 отводов подвести десять того же диаметра ... то кислород кристализуется в капилярах . А ещё добавляется кавитация ...
Тупорылые техники хрен что понимают в термодинамике , а врачи вообще этому не обучались . Потому в нормальных условиях "подвести кислород" это сначало нужно проект сделать , ну хотя бы на уровне технологической схемы с расчётами . Но лучше и чертежи монтажной сборки .
Тогда "под прокурором ходит" ГИП (гл. инж. проекта) , а не руководство больнички .
А сейчас судить нужно администрацию больницы .
PS: Хотелось бы ещё знать насколько качественно производится дезинфекция самих дыхательных аппаратов после каждого больного чтобы они не служили рассадником для обмена штаммами вируса.
Сам принцип сеппарации газовой смеси (воздух : азота и кислорода) как раз и лежит в компрессии воздуха до жидкой фазы : т.е. суппер давление + охлаждение ...
А потом жизкий воздух снова охлаждают (той же декомпрессией) до температуры когда азот "закипает" . Понятно , что никто не "работает" с температурами примерно минус 200°C (температура атмосферного перехода воздуха в жидкую фазу . А намного более высокими с учётом фактора высокого давления .
И вообще высокое давление стоит на порядок дешевле суппер-низких температур .