Россия прилагает массу усилий, чтобы прекратить любую критику в оккупированном Крыму, - Госдеп США

Россия прилагает все усилия, чтобы прекратить любую критику оккупации ею Крымского полуострова.

Об этом заявил исполняющий обязанности ассистента государственного секретаря США Филипп Рикер во время совещания министров ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Россия прилагает все усилия, чтобы прекратить любую критику своей оккупации жестокой и осуждающей тактикой. Я был обеспокоен, когда услышал историю Сервера Мустафаева, которого в ноябре приговорили к 14 годам тюрьмы за активность в освещении бедственного положения других крымских политзаключенных", – сказал Рикер.

По словам дипломата, Мустафаев – "лишь один из более 90 украинцев, которых Россия несправедливо заключила за мирное несогласие, и одна из сотен тысяч жизней, которые подвергаются последствиям оккупации".

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"Использование Россией своего опорного пункта в Крыму для проектирования власти в Черном море, Средиземном море и на Ближнем Востоке подрывает региональную безопасность и влияет на всех нас. Вот почему США приветствуют дипломатическую инициативу Украины по акцентированию международного внимания на российской оккупации Крыма", – добавил Рикер.