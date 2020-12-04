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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия прилагает массу усилий, чтобы прекратить любую критику в оккупированном Крыму, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия прилагает массу усилий, чтобы прекратить любую критику в оккупированном Крыму, - Госдеп США

Россия прилагает все усилия, чтобы прекратить любую критику оккупации ею Крымского полуострова.

Об этом заявил исполняющий обязанности ассистента государственного секретаря США Филипп Рикер во время совещания министров ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Россия прилагает все усилия, чтобы прекратить любую критику своей оккупации жестокой и осуждающей тактикой. Я был обеспокоен, когда услышал историю Сервера Мустафаева, которого в ноябре приговорили к 14 годам тюрьмы за активность в освещении бедственного положения других крымских политзаключенных", – сказал Рикер.

По словам дипломата, Мустафаев – "лишь один из более 90 украинцев, которых Россия несправедливо заключила за мирное несогласие, и одна из сотен тысяч жизней, которые подвергаются последствиям оккупации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безопасность в Черном море - критически важная тема для НАТО, - Госдеп США

"Использование Россией своего опорного пункта в Крыму для проектирования власти в Черном море, Средиземном море и на Ближнем Востоке подрывает региональную безопасность и влияет на всех нас. Вот почему США приветствуют дипломатическую инициативу Украины по акцентированию международного внимания на российской оккупации Крыма", – добавил Рикер.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
А с какой бухты металлолом расейский в Тартус сирийский плавает?
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03.12.2020 23:49
+7
на кацапі і тюбітєйка горить)
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03.12.2020 23:44
+6
Карлика в Гаагу.
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03.12.2020 23:45
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на кацапі і тюбітєйка горить)
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03.12.2020 23:44 Ответить
"Использование Россией своего опорного пункта в Крыму для проектирования власти в Черном море, Средиземном море и на Ближнем Востоке подрывает региональную безопасность"

Крым вообще не имеет никакого значения для проецирования в Средиземном море.
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03.12.2020 23:45 Ответить
А с какой бухты металлолом расейский в Тартус сирийский плавает?
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03.12.2020 23:49 Ответить
До открытия ж/д сообщения плавал исключительно с Новороссийска. Сейчас может чтобы хоть как-то загрузить санкционные крымские порты плавает и оттуда, но необходимости в этом никакой нет.
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03.12.2020 23:52 Ответить
что вы там плаваете - давай поподробней...
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04.12.2020 00:03 Ответить
Якраз і має значення.
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03.12.2020 23:55 Ответить
Карлика в Гаагу.
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03.12.2020 23:45 Ответить
а каким образом ?
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04.12.2020 13:47 Ответить
Русофоби гуртуються, як я бачу.
Незабаром ведмідь почне сосати лапу.
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03.12.2020 23:47 Ответить
Ти певен що то лапа ???))
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03.12.2020 23:49 Ответить
То проблеми ведмідя...
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03.12.2020 23:50 Ответить
Россия прикладывает массу усилий, чтобы прекратить любую критику в оккупированном Крыму, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 6115
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03.12.2020 23:57 Ответить
медведь это символ солнечной калифорнии а никак не намордовии. тотемных животных у кацапни то болотный выхухоль разведенный в неволе и цап.
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04.12.2020 00:03 Ответить
В чем проблема,перестаньте вести с ********** любые диалоги,полная изоляция от цивилизованного мира,не впускать ни одну ******** с куриным паспортом никуда,никакой торговли с рогатыми,никаких договоров!
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04.12.2020 00:02 Ответить
Россия прикладывает массу усилий, чтобы прекратить любую критику в оккупированном Крыму, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3323
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04.12.2020 00:03 Ответить
стурбований ще один
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04.12.2020 00:11 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла
продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я
та бувші ригіАнали!!
руSSкому
міру повірити....себе обманути!!!
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04.12.2020 00:36 Ответить
Шо-та гундяйки не наблюдается, он там хоть еще живой, чи они с пыней состязаются, кто первым сыграет в труну?
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04.12.2020 04:00 Ответить
гундяй на місці... він "живєє всєх живих".... ховається Гнида, чорт кривославний.... чує: жареним запахло....
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04.12.2020 14:22 Ответить
Это он в ноябре был обеспокоен, а сейчас уже беспокойство прошло.
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04.12.2020 06:51 Ответить
Мокша подавився Україною, бо до цього вони брехали всьому світу про агресію молдован, азербайджанців, грузин, татжиків, чеченців, а вони такі мирні і правильні і примушували до миру. А в цьому вимпадку санкції аж до розпаду недоімперії і правда за дійсного терориста і вбивцю.
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04.12.2020 07:42 Ответить
РФ - Карфаген , будет разрушен !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.12.2020 20:04 Ответить
 
 