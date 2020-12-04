Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов
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Верховный суд Висконсина в четверг объявил, что не будет рассматривать иск штаба Дональда Трампа об отмене результатов президентских выборов в этом американском штате.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, по сообщению американских СМИ, большинство судей пришли к выводу, что иск, поданный ранее на этой неделе, следует рассматривать в суде более низкой инстанции.
Целью иска было убедить судебные власти Висконсина не засчитывать более 200 тыс. бюллетеней, поступивших из "демократических" районов штата. В случае успеха подобной инициативы у Трампа появилась бы реальная возможность добиться пересмотра в свою пользу итогов выборов в Висконсине: согласно официальным данным, там он уступил кандидату от демократов Джо Байдену около 20 тыс. голосов.
Юристы штаба Трампа в настоящее время пытаются в нескольких штатах через суды добиться пересмотра итогов президентских выборов. В случае успеха это может позволить Трампу остаться в Белом доме на второй срок. Однако пока что подобные усилия не принесли существенных успехов.
Пожалуйста, подождите...
з "спускайтеся" йде одним безперервним потоком, "йдіть" - потребує попередньої паузи.
Смислове забарвлення:
- йдіть - прямо, змінити горизонртальну координату.
- спускайтеся - вниз, по драбині, до мети.
Со́нце (лат. Sol) - зоря, що є центром Сонячної системи. (отже правильно - бо "люба" є центром Сонячної системи. )
Сонце - типова зоря головної послідовності спектрального класу G2. Воно майже ідеально сферичне і являє собою гарячу плазму, сплетену магнітними полями[12] (отже НЕправильно - бо "люба" НЕ є "...типова зоря..." )
У нас казали
"Куме, не тратьте даром сили... Спускайтеся на дно...".
по моєму так мелодійніше і більш цікаво....
І я дрочу, як сам хочу...".
(Ще доколупайся до наголосу...).
я з ним по дружньому, а воно хамить.
я не більше як поділився як у нас використовували цей вислів. І висловив, що на мою думку так красивіше - та то діло смаку і нікого ні до чого не зобов`язує...
забудь, і дивись на світ простіше...
I won by much - immediately love me - course I won!
если бы еще рыжий туда не лез - бо нормальных людей от него тошнит.
в крестах еще был на допросе по поводу соседа по койке в казарме.
не выдержал пацан нож взял.... - такое же мрачное местечко - различий ноль.
ето в крестах такой камера - на пол роста в высоту - и на 50 см в ширину - не встанешь, ни ляжешь, ни присядешь...
пока вели на допрос - просветили....
Другими словами если Джо, в конце января всю ету рыжую хрень отменит, то не нужно удивляться...
ето разные люди...
Во-вторых: Клинтонша не была на то время президентом, т.е. не была гарантом конституции. А Трамп пока гарант и конституционно ответственен за законные и честные выборы.
Трамп покищо гарант конституції і відповідальний за законні та честні выборы.