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Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов

Верховный суд Висконсина в четверг объявил, что не будет рассматривать иск штаба Дональда Трампа об отмене результатов президентских выборов в этом американском штате.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, по сообщению американских СМИ, большинство судей пришли к выводу, что иск, поданный ранее на этой неделе, следует рассматривать в суде более низкой инстанции.

Целью иска было убедить судебные власти Висконсина не засчитывать более 200 тыс. бюллетеней, поступивших из "демократических" районов штата. В случае успеха подобной инициативы у Трампа появилась бы реальная возможность добиться пересмотра в свою пользу итогов выборов в Висконсине: согласно официальным данным, там он уступил кандидату от демократов Джо Байдену около 20 тыс. голосов.

Юристы штаба Трампа в настоящее время пытаются в нескольких штатах через суды добиться пересмотра итогов президентских выборов. В случае успеха это может позволить Трампу остаться в Белом доме на второй срок. Однако пока что подобные усилия не принесли существенных успехов.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+24
"Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть не дно...".
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04.12.2020 01:01
+10
Висконсин - бандеровский штат.
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04.12.2020 01:04
+9
Да уже мне это надоело,представляю,как амерам...
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04.12.2020 01:03
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"Куме, не тратьте дарма сили... Йдіть не дно...".
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04.12.2020 01:01 Ответить
Бо я вже, куме, бачу, що з вас тече г......о.
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04.12.2020 06:29 Ответить
Ну, і навіщо було смердючим кацапським висловом паскудить кінцівку благородного українського анекдоту?...
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04.12.2020 07:01 Ответить
Так з "пісні" слів не викинеш! Куди вже діватися.
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04.12.2020 07:17 Ответить
Я такої "пісні" не знаю...
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04.12.2020 08:06 Ответить
Гаразд, а яка по-вашому є кінцівка благородного українського анекдоту, якщо відкинути кацапський вислів? Ваш варіант?
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04.12.2020 08:28 Ответить
Так мій вислів - це і є його кінцівка...
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04.12.2020 08:37 Ответить
"Куме, не тратьте дарма сили... Спускайтеся на дно...".
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04.12.2020 07:37 Ответить
Суть варіації у чому?...
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04.12.2020 08:05 Ответить
У мелодічності звучання.
з "спускайтеся" йде одним безперервним потоком, "йдіть" - потребує попередньої паузи.
Смислове забарвлення:
- йдіть - прямо, змінити горизонртальну координату.
- спускайтеся - вниз, по драбині, до мети.
Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 609
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04.12.2020 08:24 Ответить
"Іти в затоки (затоку) див. затока; Іти на дно див. дно; Іти на посадку див.посадка."... (Академічний тлумачний словник української мови)...
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04.12.2020 08:43 Ответить
Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 9428 Отже, по Вашому, "Ти ж моя люба, сонечко моє." - неправильно, бо:

Со́нце (лат. Sol) - зоря, що є центром Сонячної системи. (отже правильно - бо "люба" є центром Сонячної системи. Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 9199 )

Сонце - типова зоря головної послідовності спектрального класу G2. Воно майже ідеально сферичне і являє собою гарячу плазму, сплетену магнітними полями[12] (отже НЕправильно - бо "люба" НЕ є "...типова зоря..." Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 8277 )

У нас казали
"Куме, не тратьте даром сили... Спускайтеся на дно...".

по моєму так мелодійніше і більш цікаво.... Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 1081
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04.12.2020 09:14 Ответить
"Кожен дроче, як сам хоче...
І я дрочу, як сам хочу...".
(Ще доколупайся до наголосу...).
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04.12.2020 10:19 Ответить
ну сиди і дрочи, можеш заодно в дупі колупатись - вважаєш твої збочення цікаві людям?
я з ним по дружньому, а воно хамить.
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04.12.2020 11:09 Ответить
А "якого хера" ти мені "мізки довбеш" з-за того, що я використав у вислові слово яке вживають в українській мові, яке має кілька синонімів?
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04.12.2020 11:22 Ответить
хлопчик, не матюкайся - бо не виростеш.

я не більше як поділився як у нас використовували цей вислів. І висловив, що на мою думку так красивіше - та то діло смаку і нікого ні до чого не зобов`язує...

забудь, і дивись на світ простіше...
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04.12.2020 11:27 Ответить
Ну, якщо я "хлопчик", то ти, мабуть, "сперматозоїд"... Судячи з рівня "роздумів", вище ти не піднявся...
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04.12.2020 11:36 Ответить
Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 6035
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04.12.2020 12:19 Ответить
Йди сам... Я дороги не знаю... Та й не хочу твоє місце займать...
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04.12.2020 12:22 Ответить
мелодійності звучання."
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04.12.2020 08:25 Ответить
Да уже мне это надоело,представляю,как амерам...
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04.12.2020 01:03 Ответить
не представляете - все ети всхипы I won,
I won by much - immediately love me - course I won!
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04.12.2020 01:10 Ответить
Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 6510
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04.12.2020 05:14 Ответить
от де уже и правда стыдно..... Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 1690
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04.12.2020 01:15 Ответить
Висконсин - бандеровский штат.
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04.12.2020 01:04 Ответить
ви хотіли сказати байдЕнівський? ))
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04.12.2020 01:07 Ответить
Мешканці Вісконсіна мають потужний здоровий глузд.
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04.12.2020 02:54 Ответить
Це не мешканці, а суд, який розуміє якого саме результату чекають від нього демократи. Але одна проблемка - цей результат неможливо здобути розглядом "по суті" - бо там вкидами тільки починається, а закінчується зрадою батьківщини, співпрацюванням демократів з Китаєм, і напевно Росією.
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04.12.2020 06:17 Ответить
Ой фсьо! Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 7468
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04.12.2020 01:05 Ответить
Пацана Трампа в Ростове профессор Витя ждёт . 😂😂😂😂
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04.12.2020 01:06 Ответить
Неправильно, правильно проФФесор
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04.12.2020 07:02 Ответить
слушне зауваження - грамматика важна.
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04.12.2020 07:16 Ответить
Трамп собрал после выборов на свои хотелки по выборам более 174 миллионов долларов.Не скудеет рука его поклонников.Он пирует не на свои.
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04.12.2020 01:25 Ответить
я б ему тоже дал, шо бы он уже заткнулся.....
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04.12.2020 01:28 Ответить
потом ,когда это животное уйдёт,надеюсь найдётся тот кто отье@ёт эту чепуху клюкой для гольфа
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04.12.2020 01:28 Ответить
Если в сенате у республиканцев будет большинство, то у кого возникнут проблемы еще вопрос!
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04.12.2020 01:51 Ответить
а у них будет - и ето правильно.

если бы еще рыжий туда не лез - бо нормальных людей от него тошнит.
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04.12.2020 07:18 Ответить
короче. хана чубатому. будет он чалиться где нибудь в шоушенке или алькатрасе за связи с кацапней.
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04.12.2020 01:56 Ответить
"Алькатрас" закрили і в музей перетворили...
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04.12.2020 06:56 Ответить
мрачное местечко...
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04.12.2020 07:20 Ответить
Не був, не знаю... В українських тюрмах бував, але тільки з доброї волі, виконуючи професійні обов"язки...
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04.12.2020 08:50 Ответить
был там на "екскурсии" - ничего там хорошего нет....
в крестах еще был на допросе по поводу соседа по койке в казарме.
не выдержал пацан нож взял.... - такое же мрачное местечко - различий ноль.
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04.12.2020 08:59 Ответить
Яр - вы знаете шо такое "стакан"?
ето в крестах такой камера - на пол роста в высоту - и на 50 см в ширину - не встанешь, ни ляжешь, ни присядешь...
пока вели на допрос - просветили....
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04.12.2020 10:27 Ответить
ну как можно взять и не засчитать 200 000 бюллетеней, неважно с каких они графств штата... детский просто какой-то, где такой судью взять в США у которого поднимется рука на такое или откажут мозги..
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04.12.2020 02:01 Ответить
детский сад какой-то... "а давайте одни голоса засчитаем, а другие нет Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 5116"
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04.12.2020 02:02 Ответить
Надо засчитать только правильно заполненные бюллетени. Там где галочка стоит в положенном месте - напротив фамилии Trump. Как это адвокаты Трампа до такой простой, но эффективной формулировки искового требования не додумались. Ведь если суд вдруг удовлетворит такой иск - это же будет 100% big win Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 6979
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04.12.2020 06:57 Ответить
10 дней осталось... дождемся 14 декабря)
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04.12.2020 02:04 Ответить
Всерівно буде "каламути воду" до 21 січня. По принципу півня - якщо не дожену, то хоч зігріюся.
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04.12.2020 06:36 Ответить
вот как синхронно Трампу с пыней пришел трындец... Бубочке готовиться на выход.
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04.12.2020 03:01 Ответить
Тобто вони розуміють, що вкид на виборах був, але спихують на нижчі інстанції щоб: а) - затягувати час бюрократичними процедурами, або б) - бояться за своє здоров'я, бо троцкісти-забайденці вже одного свідка побили.
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04.12.2020 06:03 Ответить
Клоун проиграл,и может теперь сесть в буцыгарню,причем на долго,больше чем его подельник Пол Манафорт Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 7194
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04.12.2020 06:05 Ответить
У Трампа есть еще возможность издать указ и объявить себя императором галактики. Тогда у него появится возможность переехать в палаты к императорам, а не в буцыгарню к Манафортам Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 252
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04.12.2020 07:02 Ответить
указы Президента, не одобренные Сенатом, деййствуют до момента их отмены другим Президентом.
Другими словами если Джо, в конце января всю ету рыжую хрень отменит, то не нужно удивляться...
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04.12.2020 07:51 Ответить
Та тут речь не о том, что такой указ кто-то всерьез воспримет. Просто из белого дома лучше переехать в желтый, чем в казенный Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 63
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04.12.2020 07:56 Ответить
с самого начала было видно, шо ето пациент недообследованый...
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04.12.2020 08:00 Ответить
и не нужно путать республиканцев с трампавжопуцеловальщиками...
ето разные люди...
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04.12.2020 07:58 Ответить
я в курсе, шо разные
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04.12.2020 08:03 Ответить
В 2016 году за Гиллари Клинтон проголосовало на 3 миллиона американцев больше чем за Трампа,но она не подавала в Суд и не пересчитывала голоса,потому что она умная Леди,в отличие от этого дурака... Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 7622 Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 7622
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04.12.2020 06:08 Ответить
Во-первых: таки пересчитывала, ищем по словах: 2016 clinton recount
Во-вторых: Клинтонша не была на то время президентом, т.е. не была гарантом конституции. А Трамп пока гарант и конституционно ответственен за законные и честные выборы.
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04.12.2020 06:22 Ответить
Я все это читал давно...,не парься... Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 2714РАБссиянское быдло тоже не вмешивалось в выборы в США,но придуман способ голосования по почте,где говнобросы Мавзолея от 2016 года не действуют... Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 2714
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04.12.2020 07:47 Ответить
Бункер Путлер не поздравил Байдена с победой...,что это значит сами догадайтесь кто Штирлиц,...Путлер или Трамп... Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 381
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04.12.2020 06:15 Ответить
Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать иск штаба Трампа на пересмотр результатов выборов - Цензор.НЕТ 8165
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04.12.2020 06:34 Ответить
Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 6382
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04.12.2020 08:37 Ответить
Тобто вони розуміють, що вкид на виборах був, але спихують на нижчі інстанції щоб: а) - затягувати час бюрократичними процедурами, або б) - бояться за своє здоров'я, бо троцкісти-забайденці вже одного свідка побили.
Трамп покищо гарант конституції і відповідальний за законні та честні выборы.
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04.12.2020 07:57 Ответить
Складывается впечатление, что Трамп от пенделей в собственную жопу получает удовольствие. Хоть бы Трампычиха вразумила Дональда Фредовича, шо ему ж жопа ещё пригодится, чтобы на ней сидеть, не говоря об остальном. Или Меланка и сама насчёт втыкнуть пендель коварно замышляет.
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04.12.2020 07:57 Ответить
вона наче подала на розлучення. контракт дружини президента закінчився.
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04.12.2020 08:38 Ответить
Воно і не дивно - меньшого Кличка тільки-тільки відлупцювали, а Панеттьєрі одразу Володю на Хайден заслала. А Трамп окрім того, що лузер, так ще й старе пердло.
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04.12.2020 09:50 Ответить
Той хто став перед бандітом Флойдом на коліна - останній покидьок. Що він там обіцяє Росії - немає жодного значення.
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04.12.2020 08:03 Ответить
Паходу, у кацапов опять украли пабеду, да, кацапы ??? Верховний суд штату Вісконсин відмовився розглядати позов штабу Трампа на перегляд результатів виборів - Цензор.НЕТ 415
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04.12.2020 08:28 Ответить
По ходу у кацапів палає набагато сильніше, чим у американців, які підтримують республіканців.
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04.12.2020 08:39 Ответить
Тут питання законності. На хвильку перестаньте фантазувати про "пердаки кацапів" і хоча би подивіться відео вкиду бюлетнів. Вас так само будуть водити за носа Росією, а змін не буде.
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04.12.2020 18:15 Ответить
 
 