В одном из сел Чечни жители "переименовали" улицу в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции

В российской Чечне местные жители "переименовали" одну из улиц в поселке в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "Расстрига"



В поселке Шалажи к газовой трубе приварили табличку, на которой написано "Улица имени Абдуллаха Анзорова". Это тот самый студент, который в середине октября отрезал голову преподавателю истории, объяснявший свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда. Впоследствии 18-летнего Анзорова застрелила полиция.



Семья Анзорова была родом из поселка Шалажи.

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