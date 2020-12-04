В одном из сел Чечни жители "переименовали" улицу в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции
В российской Чечне местные жители "переименовали" одну из улиц в поселке в честь террориста, обезглавившего учителя во Франции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "Расстрига"
В поселке Шалажи к газовой трубе приварили табличку, на которой написано "Улица имени Абдуллаха Анзорова". Это тот самый студент, который в середине октября отрезал голову преподавателю истории, объяснявший свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда. Впоследствии 18-летнего Анзорова застрелила полиция.
Семья Анзорова была родом из поселка Шалажи.
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«Вбивай невіруючого, де б ти його не знайшов» (Коран 2:191)
«Воюй проти невірних, що живуть з тобою по сусідству» (Коран 9:123)
«Коли виникає нагода, вбивай невірних, де б ти їх не спіймав» (Коран 9:5)
«Будь-яка релігія, крім ісламу, є неприйнятна» (Коран 3:85)
«Юдеї і християни - відступники; борись з ними» (Коран 9:30)
«Каліч і розпинай невірних, якщо вони критикують іслам» (Коран 5:33)
«Карай невіруючих палаючим одягом, зв'язаними залізними прутами, кип'ячою водою; плав їхню шкіру і животи» (Коран 22:19)
«Невіруючі - дурні; закликай мусульман боротись з ними» (Коран 8:65)
«Мусульмани не повинні брати невірних за друзів» (Коран 3:28)
«Тероризуй і обезголовлюй тих, хто вірить в писання, інше від корану» (Коран 8:12)
«Мусульмани повинні опанувати усіляку зброю, щоб тероризувати невірних» (Коран 8:60)
На додаток до цього є кілька прикладів з вчення і життя Мухамеда. Ось кілька цитат з мусульманських джерел:
- «Мені наказали боротись проти людей, поки вони не визнають, що не існує іншого бога, крім Аллаха, і що Мухамед - посланець Аллаха» (Muslim 1:33)
- «Борись з усіма таким чином, як Аллах, і вбивай тих, хто не вірить в Аллаха» (Ibn Ishaq 992). Життя Мухамеда було послідовністю війни, плюндрування і вбивств… і кожного мусульманина закликається наслідувати цей верховний «зразок для наслідування».
- Мухамед мав і торгував рабами - (Sahih Muslim 3901), і наказував своїм послідовникам каменувати жінок за перелюб - (Muslim 4206)
- Він сам обезголовив 800 юдейських чоловіків і хлопців (Abu Dawud 4390), наказував вбивати жінок (Ibn Ishaq 819, 995) і вбив тих, хто його ображав - (Bukhari 56:369, 4:241)
- За його словами, джихад, як його вчить Аллах, піднімає становище людини в раю в сотню разів - (Muslim 4645)
- За останні десять років його життя, він наказав провести 65 військових кампаній і рейдів. - (Ibn Ishaq) і вбив заручників, захоплених в битвах. - (Ibn Ishaq 451)
- Він заохочував своїх послідовників ґвалтувати полонених жінок (Abu Dawood 2150, Quran 4:24), відступників він карав смертю, захоплював чуже майно і жив з нього, захоплював і робив своїми рабами немусульман.
- Після смерті Мухамеда його послідовники напали і підкорили населення 28 країн та проголосили священну війну представникам п'яти найбільших світових релігій.
Некоторые страны ЕС уже запрещают строительство мечетей
Хіба віросповідання=національність?
и шо? хіба ні? свобода віросповідання, кококо?
Подождите, Рамзан Кадыров еще халифом будет, вот увидите.
Имею вопрос к прогрессивному мировому человечеству: вам как, прогрессивное мировое человечество, нравятся вот такие, которых вы понавезли под видом "беженцев"?
Так что теперь чечены в
чеченском,то есть французском,тьфу ты, в новом северо-африканском городе Дижоне (бывшем французском городе Дижоне) поножовщину устраивают с северными африканцами, разбираясь, кто будет крышевать потоки наркоты?
Ідіот!...Тільки в Росії "чеченці" - це така собі "бука", якою дітей лякають... В Україні чеченців ніхто "врагами" не вважає... Є, просто народ, в якому є хороші люди, і погані... Є люди, що захищали свою свободу під Хасав"юртом, а є люди, що придушували чужу свободу під Мар"їнкою...
Скажи куратору, що ти остаточно "спалився", хай поставить тобі "двійку", позбавить премії і поміняє "нік" - цей уже "засвічений"...
Вопрос в том, ЧТО В СОВКЕ уничтожали веру в Бога почти 100 лет.
А во многих странах Европы народ ходит в церковь по воскресеньям и соблюдает посты .
И даже СНАЧАЛА РОЖДЕСТВО ( 25 ) , а потом уже ( водку пить в земле валяттся😀) Новый год . И праздник нового года не так важен для европейцев - важно РОЖДЕСТВО .
А в странах совка В ПОСТ ПЬЮТ ЗА НОВЫЙ ГОД - а потом Рождество . Потому Вас и удивляет обида верующих
В ответ он серьезно посмотрел на меня и попросил: "не говори, пожалуйста, так об Аллахе, для меня это оскорбление". Я извинился и мы продолжили бухать.
А то что он бухал, это не оскорбление для Аллаха?
Точно такой же исламист, как и те, что весной в одно из воскресений пошел булку водой побрызгал и всё, мандец - офигительный православный ....
Есть же иудеи, которые по субботам даже холодильник не открывают, потому что там лампочка загорится, а в субботу зажигать ничего нельзя, и нельзя заставлять ничего работать.
Но далеко не все евреи настолько фанатичны.
У меня есть знакомые христиане, бывшие менониты, у них тоже были свои бзыки. Сейчас попустило.
И у исламистов мир далеко не монолитный, одно деление на шиитов и суннитов чего только стоит.
Что бы оскорбление религии одних не приводило к отрезанию головы другим.
Точніше буде так:
В одному із сіл російської ********* мешканці "перейменували" вулицю на честь терориста, який обезголовив учителя у Франції
Или он на пехотинцев не возбуждается?