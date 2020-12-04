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На восстановление туристической отрасли Киева после нанесенных пандемией COVID-19 убытков может потребоваться около 2-х лет, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

На восстановление туристической отрасли Киева после нанесенных пандемией COVID-19 убытков может потребоваться около 2-х лет, - КГГА

На восстановление туристической отрасли Киева после нанесенных пандемией коронавируса убытков необходимо до 2 лет, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"На восстановление туристической отрасли Киева после нанесенных пандемией COVID-19 убытков, по прогнозам экспертов, может потребоваться до 2-х лет. В то же время на восстановление мировой туристической сферы нужно не менее 5 лет", – цитирует пресс-служба на сайте столичной мэрии заявление заместителя председателя КГГА Марины Хонды во время онлайн-встречи с представителями посольств Нидерландов и Финляндии.

Чиновница отметила, что в течение 2020 Киев посетило чуть ли не наименьшее количество иностранных туристов за последние 10 лет.

"Но несмотря на это столица и Украина остаются популярным направлением среди иностранцев. И после ослабления ограничений за первое полугодие Киев посетили 276 тыс. туристов, а за 9 месяцев поступления от турсбора составили почти 30 млн. То есть отрасль даже в условиях пандемии является перспективной и приносит средства в бюджет", – заявила Хонда.

Также она считает, что пандемия закончится - и необходимо будет возвращаться к "нормальной жизни".

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"Сейчас мы уже работаем над тем, чтобы увеличить количество туристов в Украину и Киев. С этой целью мы планируем провести совместную кросс-промоушн со странами, которые могут быть интересными для украинских туристов", – сказала она.

Хонда подчеркнула, что начаты переговоры с посольствами Нидерландов, Финляндии и других стран, чтобы уже весной запустить обозначенные проекты. "Прежде всего, они будут направлены на ознакомление иностранных туристических агентств и представителей СМИ с Украиной и Киевом", - отметила Хонда.

Она также добавила, что практически все европейские страны для Украины, а так же Украины для европейцев, - перспективное направление. "Поскольку географически страны достаточно близки, для туристов может подойти формат поездки на выходные", – предложила чиновница.

По словам зампредседателя КГГА, Киев посетило наибольшее количество туристов из Израиля, США, Беларуси, Германии и Великобритании.
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Есть две чумы - пандемия и корупция ! Вторая в сотни раз больше убытков приносит !
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04.12.2020 07:32 Ответить
Пандемия тупости от гордыни пораждает беспомощность. Все познается в сравнении. Где количество орви и пневмонии за 19 год и смертность от них . Ничего не поменялось. и даже уменьшилось . Но буратинам рассказывают про ковид, который занимает 1% в пневмониях. Где эпидемиологи? Вчера выступила одна дивчина эпидемиолог на плюсах и сказала центра статистики нет нам не дают данных. То есть закрыли рот.
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04.12.2020 08:32 Ответить
Если бы не колосальная коррупция последних 25 лет, то Киев мог быть главной туристической меккой восточной Европы. В отличии от тех же варшав, минсков, московий и тд, у нас есть тысячелетняя история и крутая культура - то чего нет у них... А так кучмовско-поповско-черновецкие мародеры изуродовали город архитектурным дерьмом.
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04.12.2020 08:50 Ответить
Оптимисты, млять.
На восстановление доходов от туризма до уровня 2019г Киеву (и не только) понадобится минимум 5 лет, если коронавирус победим к февралю 2021г.!
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04.12.2020 10:05 Ответить
 
 