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COVID-19: за сутки в мире умерли 12,6 тыс. человек, выявили 679,1 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 65,5 млн.

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: за сутки в мире умерли 12,6 тыс. человек, выявили 679,1 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 65,5 млн.

По состоянию на утро 4 декабря в мире зарегистрировали 679 194 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 12 683 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 65 536 642 случая инфицирования, из них 679 194 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 511 919 человек, из них 12 683 за минувшие сутки.

COVID-19: за сутки в мире умерли 12,6 тыс. человек, выявили 679,1 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 65,5 млн. 01

Побороли болезнь и вылечились 45,3 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав: тотальное тестирование не готовим, но количество тестов будем увеличивать

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

COVID-19: за сутки в мире умерли 12,6 тыс. человек, выявили 679,1 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 65,5 млн. 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – шестую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Германия, Великобритания, Франция и Польша.

COVID-19: за сутки в мире умерли 12,6 тыс. человек, выявили 679,1 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 65,5 млн. 03
COVID-19: за сутки в мире умерли 12,6 тыс. человек, выявили 679,1 тыс. новых случаев. Общее число инфицированных превысило 65,5 млн. 04
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от мені цікаво це перша хвиля чи друга??
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04.12.2020 07:53 Ответить
От инфарктов инсультов алкоголя и наркоты в Мире дохнут в 10 раз больше чем от этого коронофейка...
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04.12.2020 08:10 Ответить
Скоро скажут воспаление легких это наследственная болезня...с плохим вирусом,у которого нет аналогов... COVID-19: за добу у світі померли 12,6 тис. осіб, виявили 679,1 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 65,5 млн - Цензор.НЕТ 9089
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04.12.2020 08:15 Ответить
 
 