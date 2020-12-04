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Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Враг за сутки 9 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, вблизи Водяного противник осуществил обстрел позиций из минометов 120-мм калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.

Также, оккупанты провели несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного - из подствольного гранатомета.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь наши воины не открывали", - сказано в сообщении.

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"О применении вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных образцов тяжелого вооружения было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

"Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 9 раз нарушил режим тишины на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС 01
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Не враги, а повстанцы и наши люди, по мнению зельки Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4375
Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2444
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04.12.2020 08:06 Ответить
Неугомонный не дремлет враг. Однако наши воины по сложившейся за несколько месяцев "традиции" ответный огонь не открывали.
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04.12.2020 08:40 Ответить
Нічого собі тиша. Гупають 120 міни, а вони і далі пишуть "тиша". Достатньо вже лизати наркоманську дупу, немає тиші і її фактично не було, краще пишіть "знову зірвали перемир'я". А тиша в макітрі Найсвітлішого коли багато курне. Але то таке.
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04.12.2020 08:55 Ответить
 
 