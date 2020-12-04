Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 3 декабря, было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, вблизи Водяного противник осуществил обстрел позиций из минометов 120-мм калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.
Также, оккупанты провели несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного - из подствольного гранатомета.
"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь наши воины не открывали", - сказано в сообщении.
"О применении вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных образцов тяжелого вооружения было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.
"Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.
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