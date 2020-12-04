В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, выявлен 15 131 новый случай, выздоровели - 13 383
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В Украине по состоянию на утро пятницы, 4 декабря, зафиксированы 15 131 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 13 383 человека, умерли 235 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине на 4 декабря 2020. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 776 человек;
летальных случаев - 235;
выздоровели - 13 383 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 74 880 (в том числе методом ПЦР - 48 028, методом ИФА - 26 852).
За все время пандемии в Украине
заболели - 787 891 человек;
выздоровели - 397 809 человек;
летальных случаев - 13 195;
проведено ПЦР-тестов - 4 702 234.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях", - рассказал Степанов.
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26.11.2020 года - новых случаев 15331 проведено тестирований 76911 = 19,93%
и 04.12.2020 года - новых случаев 15131 проведено тестирований 74880 = 20.20%
цифры недельной давности приблизительно одинаковые и процент нововыявленных тоже... где успех??? а сколько недополучил денег финансовый сектор? сколько малых предпринимателей пострадало?...
Министр здравоохранения Степанов начал оправдывать заниженные данные официальной статистики по эпидемии "Офіційна статистика по COVID-19 не враховує понад 30% захворюваності".
Это достаточно неуклюжая попытка оправдать фальсификации проводимые его ведомством. В вопросе достоверности официальных данных по заболеваемости есть два момента:
Во-первых существует системное и методологическое занижение данных путем снятия ранних статистических результатов которое мы описывали еще в мае 2020 г. * При этом стандартное занижение результатов колеблется в диапазоне 8-15%
Во-вторых имеет место прямое корректирование данных после получения сведений областных управлений непосредственно перед выдачей официальных данных. Это делается с определенными целями и при этом занижение результатов може колеблется в диапазоне 20-40%. Классический пример результаты с 28.11 по 01.12 когда именно такая манипуляция использовалась для аргументации положительного влияния на заболеваемость административных действий власти.
* 2020-07-05 Минздрав. Финты статистикой. https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post.html
Так что "статистика" нереальная.
супер! и это при условии, что там и так рукожопых хватает...
Представте только, как только вам будут благодарны потомки...
А кто-нибудь «умерших ОТ ковида» хоть как-нибудь «отсортировывает» от «умерших С ковидом»?...