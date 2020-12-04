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Утром наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из 122-мм артсистем и 120-мм минометов вблизи Водяного, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Утром наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из 122-мм артсистем и 120-мм минометов вблизи Водяного, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том сообщает , об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook

По данным штаба, с начала текущих суток, в утренние часы 4 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. и использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-мм калибра и 120-мм минометы, осуществив обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Водяное.

"Огневые действия противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения огонь в ответ не открывали", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 9 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, применив 120-мм минометы и гранатометы. Потерь нет, - штаб ОС

"О применении вооруженными формированиями Российской Федерации запрещенных образцов тяжелого вооружения было сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

Утром наемники РФ обстреляли позиции ВСУ из 122-мм артсистем и 120-мм минометов вблизи Водяного, потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+13
"Приглашение дружить семьями"!!! Так же я их, мразей, НЕНАВИЖУ!!! Лживая, гнилая НЕДОнация!!!
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04.12.2020 08:33
+12
120 мм арта!!! вони так само лаконічно доповідатимуть і про обстріли градами?
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04.12.2020 08:36
+10
безкарність
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04.12.2020 08:34
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"Приглашение дружить семьями"!!! Так же я их, мразей, НЕНАВИЖУ!!! Лживая, гнилая НЕДОнация!!!
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04.12.2020 08:33 Ответить
Потрібно відповідати артилерійськими та ракетними ударами по позиціям терористів, по складам озброєння, по казармам, по комендатурам! У нас є Байрактари, чому ми їх не використовуємо?
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04.12.2020 10:56 Ответить
Я теж обома руками "ЗА", але треба розуміти, що такі наші дії миттєво призведуть до посилення агресії з боку рашистів. Вони ж не для того приймали закон про захист руSSкоІзичних громадян у містах виникнення їм загрози, щоб сидіти у кремлі і споглядати, як ми *издимо їхніх ІХТМНЄТОВ на Донбасі? Тут потрібен дуже розумний ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ та міністр ОБОРОНИ, а не сьогоденні непорозуміння.
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04.12.2020 11:22 Ответить
Це навіть добре, що буде посилення агресії, тим скорше росія отримає війскову поразку!
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04.12.2020 11:23 Ответить
Так у чому річ. Крокуй до воєнкомату. Доречи, яка в тебе віськова спеціальність та військове звання?
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04.12.2020 12:04 Ответить
безкарність
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04.12.2020 08:34 Ответить
120 мм арта!!! вони так само лаконічно доповідатимуть і про обстріли градами?
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04.12.2020 08:36 Ответить
Головне, шо в нас "рєжим припинення вогню". А то шо там орки пострiлюють - то таке.
Так зеленi мавпи?
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04.12.2020 08:44 Ответить
сподіваюся, ми не повелися на провокацію і вогонь у відповідь не відкривали - щоб не зірвати перемирєЧМА?
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04.12.2020 08:47 Ответить
Бубачке намекают, что он должен захотеть посмотреть в глазки Путина?!
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04.12.2020 08:51 Ответить
какая нехорошая та сторона!и те кто всё это затевает!
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04.12.2020 08:54 Ответить
Та ладно! Ну это ж не 152 мм в конце концов)
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04.12.2020 09:10 Ответить
Ну і не "Піон"
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04.12.2020 09:23 Ответить
какаяразницо?
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07.12.2020 23:31 Ответить
На хрена тогда приобретали "Байрактары"? Именно тот случай, когда их нужно применить в деле.
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04.12.2020 09:05 Ответить
Уявляю, як з передової дзвонять в штаб і доповідають: "По нас валять 122 калібром, але ж ви не відповідайте, не дай Бог зірвете перемир'я. Дзвоніть в ОБСЄ"
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04.12.2020 09:29 Ответить
Ух ты,вон оно какое несмертельное оружие,аж до 122калибра.
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04.12.2020 09:29 Ответить
О, чувствуется работа "третьей стороны". Молодцы! Только не переборщите, что бы не начались полномасштабные боевые действия. С таким, прости господи, "говнокомандующим" - страшно .
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04.12.2020 10:09 Ответить
Опять гады несистемно из 122 калибра валят! Когда же у них уже система появится?
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04.12.2020 10:51 Ответить
 
 