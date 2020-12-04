Конфликт в Украине должен быть урегулирован с уважением к ее суверенитету, - замглавы МИД Италии

По мнению замглавы МИД Италии Марины Серени, в текущем году наметились положительные признаки на пути к мирному урегулированию конфликта в Украине.

Урегулирование конфликта на Донбассе должно происходить на основе соблюдения принципа суверенитета и территориальной целостности страны.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Италии Марина Серени в выступлении во время 27-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы выступаем за политический диалог в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы, что могло бы создать основу для урегулирования путем переговоров, которые предусматривают полное выполнение сторонами Минских договоренностей, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала она.

Заместитель главы МИД Италии указала на то, что в этом году наблюдались положительные признаки на пути к мирному урегулированию.

"Уже более 6 лет ОБСЕ преследует цель достижения устойчивого и длительного урегулирования украинского кризиса с помощью Специальной мониторинговой миссии и Трехсторонней контактной группы. За последний год мы констатируем положительные признаки политического выхода из кризиса", - сказала она.

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Отметим, что в четверг, 3 декабря, начался двухдневный 27-й Министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится в формате видеоконференции.

Участие в главном мероприятии Албанского председательства принимают около 40 глав МИД стран-участниц ОБСЕ. Украина представлена ​​министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Во время онлайн-встречи министры подведут итоги деятельности организации за 2020 год и осуществят обзор ситуации с безопасностью в евроатлантическом и евразийском регионах.

Тема российской агрессии против Украины является одной из главных тем встречи.