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Новости Политика Украины
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Конфликт в Украине должен быть урегулирован с уважением к ее суверенитету, - замглавы МИД Италии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конфликт в Украине должен быть урегулирован с уважением к ее суверенитету, - замглавы МИД Италии

По мнению замглавы МИД Италии Марины Серени, в текущем году наметились положительные признаки на пути к мирному урегулированию конфликта в Украине.

Урегулирование конфликта на Донбассе должно происходить на основе соблюдения принципа суверенитета и территориальной целостности страны.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Италии Марина Серени в выступлении во время 27-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы выступаем за политический диалог в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы, что могло бы создать основу для урегулирования путем переговоров, которые предусматривают полное выполнение сторонами Минских договоренностей, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала она.

Заместитель главы МИД Италии указала на то, что в этом году наблюдались положительные признаки на пути к мирному урегулированию.

"Уже более 6 лет ОБСЕ преследует цель достижения устойчивого и длительного урегулирования украинского кризиса с помощью Специальной мониторинговой миссии и Трехсторонней контактной группы. За последний год мы констатируем положительные признаки политического выхода из кризиса", - сказала она.

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Отметим, что в четверг, 3 декабря, начался двухдневный 27-й Министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится в формате видеоконференции.

Участие в главном мероприятии Албанского председательства принимают около 40 глав МИД стран-участниц ОБСЕ. Украина представлена ​​министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Во время онлайн-встречи министры подведут итоги деятельности организации за 2020 год и осуществят обзор ситуации с безопасностью в евроатлантическом и евразийском регионах.

Тема российской агрессии против Украины является одной из главных тем встречи.

Автор: Ірина Дашківська
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Ось вона, проблема:"Уже более 6 лет ОБСЕ преследует цель достижения устойчивого и длительного урегулирования украинского кризиса с помощью Специальной мониторинговой миссии и Трехсторонней контактной группы."
Вони всі пробують регулювати УКРАЇНСЬКУ кризу. А криза то не українська, а КАЦАПСЬКА! Українці нічого не створювали, нікуди не лізли нікого е чіпали, тому кризу ніяк спровокувати не могли. Коли світ усвідомить, що то не українська криза і її вирішення ніяк від України не залежить, то тоді і з'явитися розуміння, як цю кризу вирішити.
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04.12.2020 09:20 Ответить
Дозвольте запитати про який конфлікт може йти мова коли проти України здійснена агресія зі сторони так званої "дружньої, братньої"держави?
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04.12.2020 10:56 Ответить
Який ти вумний.
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04.12.2020 12:01 Ответить
Так тут і горобцям зрозуміло, не одній тільки козі.
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04.12.2020 14:07 Ответить
а дурний толік все сподівається, що його питання когось цікавить.
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04.12.2020 16:30 Ответить
Вже б визначився вумний чи дурний, щоб було зрозуміло дякувати за "комплімент" чи ні.
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04.12.2020 17:12 Ответить
А чому нема реакції на цю заяву про "українську кризу" п. Кулеби? Чи його мовчання - це знак згоди?
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04.12.2020 14:07 Ответить
Звісно дурний, якщо сподіваєшься що Італія буде вести проукраїнську політику і руйнувати свої відностини з Росією. Поки в України є підтримка США, Великої Британії, Канади поки нам будуть допомагати Франція і Німеччина, а інші будуть голосувати за санкції. Можливо це визнання помилки 100-чної давнини коли саме США, Британія і Франція в угоду Польщі дали полякам і більшовикам роздавити українську державнсть ЗУНР і УНР. І все знов, гіпотетично, буде залежати від того чи закінчаться у нас набої. Якщо ні, то вистоїмо у цій війні і здобудемо те, що начебто нам так легко дісталось в 1991 році.
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04.12.2020 17:34 Ответить
 
 