Конфликт в Украине должен быть урегулирован с уважением к ее суверенитету, - замглавы МИД Италии
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По мнению замглавы МИД Италии Марины Серени, в текущем году наметились положительные признаки на пути к мирному урегулированию конфликта в Украине.
Урегулирование конфликта на Донбассе должно происходить на основе соблюдения принципа суверенитета и территориальной целостности страны.
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Италии Марина Серени в выступлении во время 27-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы выступаем за политический диалог в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы, что могло бы создать основу для урегулирования путем переговоров, которые предусматривают полное выполнение сторонами Минских договоренностей, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала она.
Заместитель главы МИД Италии указала на то, что в этом году наблюдались положительные признаки на пути к мирному урегулированию.
"Уже более 6 лет ОБСЕ преследует цель достижения устойчивого и длительного урегулирования украинского кризиса с помощью Специальной мониторинговой миссии и Трехсторонней контактной группы. За последний год мы констатируем положительные признаки политического выхода из кризиса", - сказала она.
Отметим, что в четверг, 3 декабря, начался двухдневный 27-й Министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится в формате видеоконференции.
Участие в главном мероприятии Албанского председательства принимают около 40 глав МИД стран-участниц ОБСЕ. Украина представлена министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Во время онлайн-встречи министры подведут итоги деятельности организации за 2020 год и осуществят обзор ситуации с безопасностью в евроатлантическом и евразийском регионах.
Тема российской агрессии против Украины является одной из главных тем встречи.
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Вони всі пробують регулювати УКРАЇНСЬКУ кризу. А криза то не українська, а КАЦАПСЬКА! Українці нічого не створювали, нікуди не лізли нікого е чіпали, тому кризу ніяк спровокувати не могли. Коли світ усвідомить, що то не українська криза і її вирішення ніяк від України не залежить, то тоді і з'явитися розуміння, як цю кризу вирішити.