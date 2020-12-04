Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявили в Киеве - 1374, на Днепропетровщине - 1258 и Одесчине - 1211

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1374), Днепропетровской (1258) и Одесской (1211) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 4 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1374 человека.

Общее количество инфицированных составляет 76 750 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 395 человек, за прошедшие сутки - 26. С начала эпидемии выздоровели 24 585 пациентов.

По состоянию на 4 декабря количество активных больных Киеве составляет 50 770 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 1 декабря 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1 799 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Одесская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1258 человек. Общее количество инфицированных - 42 224. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 981 человек, за сутки - 34. С начала эпидемии выздоровели 24 120 пациентов. Количество активных больных в Днепропетровской области - 17 123.

В Одесской области коронавирусом заболели 1211 человек. Общее количество инфицированных составляет 49 131 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 629 человек, за минувшие сутки - 20. С начала эпидемии выздоровели 13 208 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 35 294 человек.