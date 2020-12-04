В Италии зафиксирована самая высокая с марта суточная смертность из-за COVID-19 - умерли 993 человека
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Врачи в Италии зафиксировали за сутки смерть 993 пациентов с коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украине, об этом сообщают в четверг римские СМИ.
Это - худший показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен во время "первой волны" коронавируса - 17 марта 2020 года. Тогда за сутки в Италии скончались 969 человек.
Таким образом, в общей сложности за все время пандемии COVID-19 в Италии от последствий заражения умерли более 58 тыс. человек.
При этом, в целом ситуация с коронавирусом в стране постепенно возвращается под контроль: за сутки в Италии выявили около 23 тыс. новых случаев заражения. Это значительно ниже, чем, к примеру, в середине ноября, когда этот показатель временами зашкаливал за 40 тыс.
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и умерла тыща, а у нас поймали 15тыс. и умерло 200.
Что то из двух одно - либо из Италии сюда сотнями едут медики - перенимать опыт, либо кто-то немного подбрехивает.
В Італії ж всі носять: нам про це розказують і форумчани (ще й в приклад наводять всю Європу), і змі вже скільки місяців.
Чи, може, не лікують людей ...
Про категорії померлих, звичайно, не доб*єшся.