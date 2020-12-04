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Новости За рубежом
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Италия (1513) пандемия (113) смерть (9028)

В Италии зафиксирована самая высокая с марта суточная смертность из-за COVID-19 - умерли 993 человека

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Италии зафиксирована самая высокая с марта суточная смертность из-за COVID-19 - умерли 993 человека

Врачи в Италии зафиксировали за сутки смерть 993 пациентов с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украине, об этом сообщают в четверг римские СМИ.

Это - худший показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен во время "первой волны" коронавируса - 17 марта 2020 года. Тогда за сутки в Италии скончались 969 человек.

Таким образом, в общей сложности за все время пандемии COVID-19 в Италии от последствий заражения умерли более 58 тыс. человек.

При этом, в целом ситуация с коронавирусом в стране постепенно возвращается под контроль: за сутки в Италии выявили около 23 тыс. новых случаев заражения. Это значительно ниже, чем, к примеру, в середине ноября, когда этот показатель временами зашкаливал за 40 тыс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Итальянские ученые выявили антитела к COVID-19 в крови, взятой еще в сентябре 2019 года: "Нужно понять, почему сразу же не появились первые очаги заражений"
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Топ комментарии
+5
в Украине цифры статистики по короне занижены минимум в 2 раза - если заболевает кто-то в семье то при обращении только ему делают тест и не интересуются о составе семьи , в основном супруги оба заболевают но в статистику попадает один...
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04.12.2020 09:27
+3
пусть меньше тестов делают или делают их только за деньги пациента как у нас, тогда и смертности будет мало как у нас
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04.12.2020 09:13
+2
за сутки в Италии выявили около 23 тыс. новых случаев заражения. Источник: https://censor.net/ru/n3234953\\\\\\\

и умерла тыща, а у нас поймали 15тыс. и умерло 200.
Что то из двух одно - либо из Италии сюда сотнями едут медики - перенимать опыт, либо кто-то немного подбрехивает.
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04.12.2020 09:12
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Ого. Значить у нас ще не так все погано.
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04.12.2020 09:08 Ответить
за сутки в Италии выявили около 23 тыс. новых случаев заражения. Источник: https://censor.net/ru/n3234953\\\\\\\

и умерла тыща, а у нас поймали 15тыс. и умерло 200.
Что то из двух одно - либо из Италии сюда сотнями едут медики - перенимать опыт, либо кто-то немного подбрехивает.
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04.12.2020 09:12 Ответить
в Украине цифры статистики по короне занижены минимум в 2 раза - если заболевает кто-то в семье то при обращении только ему делают тест и не интересуются о составе семьи , в основном супруги оба заболевают но в статистику попадает один...
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04.12.2020 09:27 Ответить
ь І помирають інколи від радикуліту чи односторонньої любові. Але ні в якому разі не від коронавірусу. Інакше головлікарю потрібно віддуватись.
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04.12.2020 10:02 Ответить
в Словакии ни 2млн. протестированных за два дня настигли 25к. зараженных. А дальше - таблица умножения и поправка на то шо у нас всем пофиг(ну, по кр. мере больше чем всем пофиг там)
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04.12.2020 10:33 Ответить
пусть меньше тестов делают или делают их только за деньги пациента как у нас, тогда и смертности будет мало как у нас
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04.12.2020 09:13 Ответить
Надо им сказать чтобы маски носили.
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04.12.2020 09:24 Ответить
Нехай знову кацапів запрошують)))Ті "допоможуть"-однозначно)))
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04.12.2020 09:29 Ответить
Супрун.
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04.12.2020 09:51 Ответить
и шо ты мне сделал бы? ..отсосал бы разве что ...
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04.12.2020 10:29 Ответить
тупое зебыдло
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04.12.2020 10:30 Ответить
В Україні з її медициною ще більше від короновірусу вмирає... Багато людей які хворіють просто не звертаються в лікарню бо не мають грошей. Як наприклад бабці років 80 яка живе сама а селі, доїхати до лікарні в місто за 30 км, коли в неї температура і слабкість викликана короновірусом? В неї не мобільного, не грошей ..
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04.12.2020 09:42 Ответить
Ну, ті лікарні в принципі були дикарні.
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04.12.2020 10:03 Ответить
Та там вообще нет врачей. Я знаю лично ПГТ в Черниговской обл. с населением около 25тыс., так там больница своя и не малая с территорией общей в 1га+ и отсутствием врачей. Мужик один на своём транспорте ездит к кому успевает, обезбашенный, без средств защиты и даже без маски. Рассказывал, что пик по городку был в средине ноября, и на сегодня почти половина уже переболела. Ни кто тесты там ни делал. Пару человек кто с Киевом завязан, и так же как все заболел и смог сделать тесты на ковид, у всех был положительный, а те почти 10 тыс. что живут в этом пгт, ни в какую статистику не попали. А сколько таких пгт по Украине?
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04.12.2020 11:01 Ответить
В Україні з її медициною ще більше від короновірусу вмирає... Багато людей які хворіють просто не звертаються в лікарню бо не мають грошей. Як наприклад бабці років 80 яка живе сама а селі, доїхати до лікарні в місто за 30 км, коли в неї температура і слабкість викликана короновірусом? В неї не мобільного, не грошей ..
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04.12.2020 09:56 Ответить
старики мрут их там много
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04.12.2020 09:57 Ответить
Когда закончится эпоха правления зеленых недоумков, тогда будет открыто уголовное дело по факту сокрытия масштабов пандемии короновируса в Украине. И мы узнаем, как это у зеленых 3.14драх#ев получилось после 16 тыс заболевших в сутки, вирус стремительно пошел вниз.
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04.12.2020 10:12 Ответить
Тл маски не ефективні ?
В Італії ж всі носять: нам про це розказують і форумчани (ще й в приклад наводять всю Європу), і змі вже скільки місяців.
Чи, може, не лікують людей ...
Про категорії померлих, звичайно, не доб*єшся.
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04.12.2020 22:03 Ответить
 
 