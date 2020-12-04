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Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против

Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на 2021 год поправки, предусматривающие ужесточение санкций против газопровода "Северный поток 2".

Поправки внесены в подраздел закона о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года для уточнения и расширения санкций, связанных со строительством газопроводов, говорится в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В проекте оборонного бюджете закреплены санкции против компаний за содействие продажи, аренды или предоставления трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставления услуг страхования или перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвежская компания из-за санкций США отказалась сертифицировать "Северный поток-2" и вышла из российского проекта

Санкции будут распространятся на компании, которые предоставляют услуги модернизации, модификации и установки оборудования для сварочных работ на судах.
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Топ комментарии
+19
Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9853
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04.12.2020 09:11
+8
Это уже серьезно. Кацапы, только держись! (за пуйла, да посильнее). Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8884
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04.12.2020 09:12
+7
На американском кукане пока что ты, казламордае и долго с него ещё не слезешь, сохатый... Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 220 Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 111
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04.12.2020 10:28
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Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6402
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04.12.2020 09:10 Ответить
Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9853
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04.12.2020 09:11 Ответить
и так будет всегда.
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04.12.2020 09:11 Ответить
Это уже серьезно. Кацапы, только держись! (за пуйла, да посильнее). Конгресс США закрепил в оборонном бюджете США санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8884
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04.12.2020 09:12 Ответить
3 километра железяки - далеко еще не вся труба...
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04.12.2020 09:29 Ответить
Не плач, коцаб.... Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8999
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04.12.2020 09:45 Ответить
Потом нальют и еще раз возобновят, да мы в курсе)
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04.12.2020 11:13 Ответить
начали русских жарить....
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04.12.2020 09:27 Ответить
Конгрессобендерафцы !!! Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 503
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04.12.2020 09:46 Ответить
😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😜
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04.12.2020 09:48 Ответить
Було повідомлення,що Трамп ветував проект оборонного бюджету.Вирішив наприкінці допомогти другу путіну.
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04.12.2020 09:55 Ответить
Руде мудило грозилося накласти вето на оборонний бюджет нібито через відмову скасувати закон, що захищає інтернет-користувачів та провайдерів від відповідальності за поширення матеріалів третіх сторін. Образився, що його в твітері прозвали #********* (Дон в підгузнику). Хоча скоріше за все це лише привід, а насправді ***** підігрує в останній раз.
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04.12.2020 10:22 Ответить
Помилився з хеш-тегом. Правильний - #DiaperDon
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04.12.2020 10:25 Ответить
На американском кукане пока что ты, казламордае и долго с него ещё не слезешь, сохатый... Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 220 Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 111
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04.12.2020 10:28 Ответить
Десь так само розмірковував пересічний німець в році так 1939
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04.12.2020 10:28 Ответить
Я думал в Германии евроценты... хотя с Воронежа оно виднее))
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04.12.2020 11:14 Ответить
А Батьківщина, земля з могилами твоїх предків тебе уже не турбує? Ти гадаєш, що варто лише вилізти з якогось підвала чи спуститися з гір - і любе бидло стане "німцем"?. Ніколи ти німцем не станеш - для них ти завжди будеш нацменівською обузою на шию. УНТНРМЕНШЕМ. І, при нагоді, як припече (а мільони таких "жителів на ПМЖ" уже Німеччину і Європу за..али) - вони тобі пригадають швидко і ефективно і Гіммлера і Аушвіц, і Бабин Яр. Це зараз вони ситі і ліниві, тому не звертають на вас, паразитів, уваги. Мовчки заправляй машини ,мий посуду і параші "житель на ПМЖ "...
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04.12.2020 13:15 Ответить
Американці таки дограються))))"сетойкакеерусофобией")))
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04.12.2020 11:14 Ответить
Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5542
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04.12.2020 13:11 Ответить
Питання: Трамп таки наклав вето на оборонний бюджет, чи лише триндів??? Не можу знайти поточну інфу... Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9938
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04.12.2020 12:26 Ответить
Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9291 А фактично уже факт - що громадяни США на Трампа поклали ... Конгрес США закріпив в оборонному бюджеті США санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2450
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04.12.2020 13:42 Ответить
 
 