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Человечество столкнулось с общим врагом, - генсек ООН призвал мир вместе бороться с COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Человечество столкнулось с общим врагом, - генсек ООН призвал мир вместе бороться с COVID-19

ООН должна обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, которые, по расчетам специалистов организации, будут доступны уже в ближайшее время.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны вместе бороться с пандемией. Он напомнил, что с самого начала Вcемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опираясь на научные данные, предлагала бороться с коронавирусом сообща. Об этом Гутерриш сказал в ходе заседания Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что глобальное сотрудничество сегодня необходимо как никогда, - "человечество столкнулось с общим врагом".

"Благодаря неустанному труду ученых и исследователей по всему миру вакцины могут быть доступны уже в ближайшие недели или месяцы", - отметил глава ООН.

Он напомнил об инициативах, направленных на то, чтобы обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, а также средствам по лечению этого заболевания.

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При этом Генсек ООН посетовал на нехватку финансирования данных важных инициатив.

"В настоящее время не хватает 28 млрд долларов, включая 4,3 млрд долларов, которые нужны срочно, в течение ближайших двух месяцев", – предупредил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
"генсек ООН призвал мир вместе бороться с COVID-19"

Да шел бы ты с эфиопом ВОЗовским в Африку, и там с чем хотите, с тем и боритесь: хоть с мухой це-це, хоть с вагнеровцами.
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04.12.2020 09:25
+8
Зачем постить высеры этой бесполезной организации?
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04.12.2020 09:26
+3
торкнутый, та шо там австралия, вот в италии трупаки по обочинам еще весной лежали, а в амерыке целый корабль загрузили
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04.12.2020 10:04
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"генсек ООН призвал мир вместе бороться с COVID-19"

Да шел бы ты с эфиопом ВОЗовским в Африку, и там с чем хотите, с тем и боритесь: хоть с мухой це-це, хоть с вагнеровцами.
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04.12.2020 09:25 Ответить
международный заговор банкиров, а не пандемия.
де то я уже ето слышал....
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04.12.2020 09:46 Ответить
от тока 2000+ трупаков в день куда деть?
вам в авсраляндии не нужны?
сиди тихo пока тебя не торкнуло...
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04.12.2020 09:54 Ответить
торкнутый, та шо там австралия, вот в италии трупаки по обочинам еще весной лежали, а в амерыке целый корабль загрузили
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04.12.2020 10:04 Ответить
недотoркaнутый - повтори вопрос...
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04.12.2020 10:11 Ответить
Ты меня пугаешь что ли?
Да ты что же, думаешь, что после строительства посольства Пластелины (в "нации Виктории", как наше отребье, премьер штата Виктория, объявил официально на сайте strong cities network) на соседней со мной улице я что-то еще боюсь?
Это ТЫ бойся: прибили Сулеймани, начальника ядерной программы Ирана и еще какого-то генерала иранского в Сирии прибили на днях, а Насралла то ли подох, то ли в Иран эвакуировался, проект транзита героина через Бейрут закрыт.

Моссадовцы - дай им Бо-г здоровья - ликуют на полит сайтах, и я вместе с ними
так что это ТЫ теперь бойся.
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04.12.2020 14:23 Ответить
"С восторгом" (С) я буду наблюдать, как вы теперь без денег "танцевать" будете, поток героина из Ирана и Афгана закрыт намертво: Карабах теперь в руках у султана, а Насралла из Бейрута самовыпилился, проект Хизболла отдал душу, героина через Бейкрут больше не будет - и Насралла на списание пошел.
Что как бЭ говорит нам всем, что окончание потока героина из Ирана и Афгана - это навсегда.
Очень "переживаю", можно сказать, скорблю, о будущей горестной судьбе аятолл.

Что же у вас останется без ковида, прям даже и не знаю?
Может, еще какую "пандемию" забубоните или там потепление, только теперь ужемежгалактическое?
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04.12.2020 14:28 Ответить
И еще, bunny, передай там по начальству, что Китаю Монголии не видать, слишком много еще с начала 20-го века иные люди вложили в создание независимой Монголии (начиная от банка и письменности), чтобы КНР Монголию под себя подгреб.
И есть один козырь, который вы перебить не сможете: китайские коммунисты убили очень много буддийских монахов, когда захватили Тибет, а как китайцы поиздевались над тибетской номеклатурой - то вообще не поддается описанию. И было это совсем недавно, и монголы (а они буддисты,и сязи с Тибетом и них давние и очень глубокие) это не забыли, и никакими деньгами - которые со взрывом "селитры" в Бейруте и переходом Карабаха под султана закончились навсегда - этого не заполировать.
Так что Центральная Азию Фсёёё.
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04.12.2020 14:37 Ответить
передам непременно - архивариуса разбуди...
ваш тандем мощнее - одно ты не тянешь...
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04.12.2020 18:38 Ответить
Зачем постить высеры этой бесполезной организации?
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04.12.2020 09:26 Ответить
Правильно.... с заклятым мновековым врагом, который ненавидит саму человеческую сущность.
И понимание этого очень важно....особенно в ООН.
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04.12.2020 09:31 Ответить
Генсек десь в прострації. "Общійвраг"-це х.йлостан з х.йлом . І поки до них не дійде це,срач в цілому світі буде тільки наростати.
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04.12.2020 09:34 Ответить
Підтримую.Мою можеш віддати тому,кому дуже сильносрочно треба.Відмінусуй від тих 28мільярдів.
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04.12.2020 09:37 Ответить
и года не прошло как оонь озаботилась...
шустрые такие деды там.
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04.12.2020 09:41 Ответить
ООН давно в этом мире ничего не решает...
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04.12.2020 09:47 Ответить
У же и в ООН прочухали выгоду. Прямо так и говорят - ДАЙТЕ ГРОШЕЙ, НАМ НЕ ХВАТАЄ!
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04.12.2020 10:04 Ответить
Людство потерпає від ідіотів, які масово захопили високі посади.
Засоби оздоровлення народу є і вони прості, але фарма-мафія не дає масово запровадити такі дії.
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04.12.2020 11:00 Ответить
Давайте объявим генсеку ООН свою высокую обеспокоенность.
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04.12.2020 12:38 Ответить
Яка огидна і брехлива патетика.
Більше проблем ні у світі, ні на з(З)емлі нема ?
Лицеміри.
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04.12.2020 19:16 Ответить
 
 