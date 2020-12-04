Человечество столкнулось с общим врагом, - генсек ООН призвал мир вместе бороться с COVID-19

ООН должна обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, которые, по расчетам специалистов организации, будут доступны уже в ближайшее время.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны вместе бороться с пандемией. Он напомнил, что с самого начала Вcемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опираясь на научные данные, предлагала бороться с коронавирусом сообща. Об этом Гутерриш сказал в ходе заседания Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он напомнил, что глобальное сотрудничество сегодня необходимо как никогда, - "человечество столкнулось с общим врагом".

"Благодаря неустанному труду ученых и исследователей по всему миру вакцины могут быть доступны уже в ближайшие недели или месяцы", - отметил глава ООН.

Он напомнил об инициативах, направленных на то, чтобы обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, а также средствам по лечению этого заболевания.

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При этом Генсек ООН посетовал на нехватку финансирования данных важных инициатив.

"В настоящее время не хватает 28 млрд долларов, включая 4,3 млрд долларов, которые нужны срочно, в течение ближайших двух месяцев", – предупредил он.