Человечество столкнулось с общим врагом, - генсек ООН призвал мир вместе бороться с COVID-19
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ООН должна обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, которые, по расчетам специалистов организации, будут доступны уже в ближайшее время.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны вместе бороться с пандемией. Он напомнил, что с самого начала Вcемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опираясь на научные данные, предлагала бороться с коронавирусом сообща. Об этом Гутерриш сказал в ходе заседания Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он напомнил, что глобальное сотрудничество сегодня необходимо как никогда, - "человечество столкнулось с общим врагом".
"Благодаря неустанному труду ученых и исследователей по всему миру вакцины могут быть доступны уже в ближайшие недели или месяцы", - отметил глава ООН.
Он напомнил об инициативах, направленных на то, чтобы обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, а также средствам по лечению этого заболевания.
При этом Генсек ООН посетовал на нехватку финансирования данных важных инициатив.
"В настоящее время не хватает 28 млрд долларов, включая 4,3 млрд долларов, которые нужны срочно, в течение ближайших двух месяцев", – предупредил он.
Пожалуйста, подождите...
Да шел бы ты с эфиопом ВОЗовским в Африку, и там с чем хотите, с тем и боритесь: хоть с мухой це-це, хоть с вагнеровцами.
де то я уже ето слышал....
вам в авсраляндии не нужны?
сиди тихo пока тебя не торкнуло...
Да ты что же, думаешь, что после строительства посольства Пластелины (в "нации Виктории", как наше отребье, премьер штата Виктория, объявил официально на сайте strong cities network) на соседней со мной улице я что-то еще боюсь?
Это ТЫ бойся: прибили Сулеймани, начальника ядерной программы Ирана и еще какого-то генерала иранского в Сирии прибили на днях, а Насралла то ли подох, то ли в Иран эвакуировался, проект транзита героина через Бейрут закрыт.
Моссадовцы - дай им Бо-г здоровья - ликуют на полит сайтах, и я вместе с ними
так что это ТЫ теперь бойся.
Что как бЭ говорит нам всем, что окончание потока героина из Ирана и Афгана - это навсегда.
Очень "переживаю", можно сказать, скорблю, о будущей горестной судьбе аятолл.
Что же у вас останется без ковида, прям даже и не знаю?
Может, еще какую "пандемию" забубоните или там потепление, только теперь ужемежгалактическое?
И есть один козырь, который вы перебить не сможете: китайские коммунисты убили очень много буддийских монахов, когда захватили Тибет, а как китайцы поиздевались над тибетской номеклатурой - то вообще не поддается описанию. И было это совсем недавно, и монголы (а они буддисты,и сязи с Тибетом и них давние и очень глубокие) это не забыли, и никакими деньгами - которые со взрывом "селитры" в Бейруте и переходом Карабаха под султана закончились навсегда - этого не заполировать.
Так что Центральная Азию Фсёёё.
ваш тандем мощнее - одно ты не тянешь...
И понимание этого очень важно....особенно в ООН.
шустрые такие деды там.
Засоби оздоровлення народу є і вони прості, але фарма-мафія не дає масово запровадити такі дії.
Більше проблем ні у світі, ні на з(З)емлі нема ?
Лицеміри.