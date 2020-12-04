Рада сегодня заслушает план Кабмина по борьбе с COVID-19 и рассмотрит законопроекты о поддержке бизнеса на карантине

Верховная Рада 4 декабря планирует заслушать информацию Кабмина о мерах по предотвращению распространения в Украине COVID-19 во время Часа вопросов к правительству и определиться относительно пакета президентских законопроектов о поддержке бизнеса и наемных работников в связи с возможным усилением карантина.

Час правительства, как и всегда, запланирован в начале заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Пакет президентских инициатив депутаты намерены рассмотреть в первом чтении после Часа правительства. Речь идет о проекте закона под номером 4429 "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2", а также законопроекты №4430 и №4431, соответственно, "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно социальной поддержки плательщиков налогов на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предупреждения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2" и "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Не исключено, что указанные инициативы будут проголосованы сразу в двух чтениях.

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Кроме этого, парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении законопроект под номером 3424 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно освобождения от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях".

Также депутаты, среди прочего, намерены рассмотреть в первом чтении законопроекты №№4107 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", 3091 и 3091-1 "О государственном экологическом контроле" и в очередной раз попытаются начать рассмотрение законопроекта №3196-д "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины".