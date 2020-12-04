Движение по улице Грушевского в центре Киева перекрыто в связи с проведением акции протеста, - патрульная полиция
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Участники акции протеста в правительственном квартале в центре столицы сегодня утром перекрыли автомобильное движение по ул. Грушевского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает патрульная полиция Киева.
"Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях. (От Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую)", - говорится в сообщении.
В то же время, Департамент коммуникации Национальной полиции сообщает, что полицейские взяли под усиленную охрану центральную часть столицы.
"К охране правопорядка привлечены работники структурных подразделений полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически-разъяснительную работу", - говорится в сообщении.
"Вместе с тем информируем, что в связи с мерами возможно ограничение дорожного движения отдельными центральными улицами столицы, а поэтому призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации", - подытожили в Нацполиции.
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про бубочку зелепука янелоховича навіть не згадую бо вже очевидно що з його "обранням" у президенти народ програв заплановано проте незаплановано олігархи тоже просрались.
його просто не помітять і не зрозуміють.
краще тєлєк глянуть.
Или "нам заплатили и нам пох...й"
- А разве у них не равные права? - Равные, сэр!
- Так чего же они митингуют? - 3.14дарасы, сэр!