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карантин (16725) Степанов Максим (2060) COVID-19 (18596) коронавирус (17030) локдаун (294)

До конца года локдауна не будет. Рекомендуем вводить жесткий карантин с первых чисел января, - Степанов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине будут предлагать ввести в январе на три недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Сейчас главная тема, которая обсуждается в обществе - введение локдауна. Мы можем теряться в догадках и стоить теории, но есть очевидные законы эпидемиологии, на которые мы опираемся, когда принимаем важные решения для всей страны. Все врачи понимают, что с конца января в течение февраля мы ожидаем пик заболевамости гриппом. Это сезонный пик. Это также приведет к большой загруженности на нашу медицинскую систему, поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболевамости  COVID-19 и, как следствие, с минимальным количеством госпитализированных с COVID-19 пациентов", - сообщил министр.

Степанов отметил, что несмотря на стабильный прирост новых больных, резких скачков заболеваемости нет.

"Мы как Минздрав не будем рекомендовать вводить жетский карантин до конца декабря. Мы можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит нынешнюю нагрузку в связи с COVID-19 … Мы можем говорить, что точно выдержим до конца декабря", – сказал он.

"Вместе с тем, мы видим необходимость сбить волну коронавируса... Мы рекомендуем правительству ввести плановый жесткий карантин начиная с первых чисел января. Длительность такого карантина должна быть в течение трех недель", - добавил министр.

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Отметим, 30 ноября в Украине закончился карантин выходного дня. В правительстве говорили, что это было необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. Вот только Степанов признал провал карантина выходного дня, а все из-за того, что его массово нарушали. А премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что за последнюю неделю ноября заболеваемость снизилась на шесть тысяч случаев. Теперь по всей Украине и в будни, и в выходные дни действует режим "оранжевой зоны".
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Топ комментарии
+8
билеты на "квартал 95" проданы на конец декабря, вот и вся история....
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04.12.2020 10:01
+4
Все так и есть. В больницы разослали указания - с легкой и средней тяжестью ковида и пневмонии не принимать - пусть пациент лечится дома.
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04.12.2020 10:00
+3
Ну що, ще 10 000 померлих і можна карантин вводити.

Якби люди були дисципліновані то і локдауну було б непотрібно. Але ж всі герої таки, тому що в школі на уроках біології бухали десь поза школою.
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04.12.2020 10:07
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Услышали голос разума... До конца года локдауна не будет. Рекомендуем вводить жесткий карантин с первых чисел января, - Степанов - Цензор.НЕТ 778
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04.12.2020 10:00 Ответить
Все так и есть. В больницы разослали указания - с легкой и средней тяжестью ковида и пневмонии не принимать - пусть пациент лечится дома.
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04.12.2020 10:00 Ответить
билеты на "квартал 95" проданы на конец декабря, вот и вся история....
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04.12.2020 10:01 Ответить
Да и на корпоративах бабла срубить.
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04.12.2020 10:10 Ответить
А шо до сих пор ходят 73% на квартал после года треша?я бы принципиально не пошёл еслиб бы и был почитателем того лайна,а им видимо "какаяразница"
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04.12.2020 10:15 Ответить
А что так-зассали? До кінця року локдауну не буде. Рекомендуємо запроваджувати жорсткий карантин з перших чисел січня, - Степанов - Цензор.НЕТ 3155
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04.12.2020 10:05 Ответить
На 95 квартал ходит народец с плоским умом,а вот юморески Павла Глазового,это высший пилотаж...,как говорят в Одессе,это совсем другой колинкор... До кінця року локдауну не буде. Рекомендуємо запроваджувати жорсткий карантин з перших чисел січня, - Степанов - Цензор.НЕТ 9533
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04.12.2020 10:06 Ответить
Ну що, ще 10 000 померлих і можна карантин вводити.

Якби люди були дисципліновані то і локдауну було б непотрібно. Але ж всі герої таки, тому що в школі на уроках біології бухали десь поза школою.
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04.12.2020 10:07 Ответить
Щоб збіть валну кармановіруса, треба виключити вишки 5G, які протягом 2020 року вішали на кожному стовбі, ніби це найголовніша задача. Всі вони працюють і споживають по 35 кВт. А люди навколо хворіють пачками на банановірус. Абсолютна більшість лікується вдома і не здає ніяких тестів, бо навіть не має сімейного лікаря, ходить в аптеку просить "щось від горла, від голови, від температури".
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04.12.2020 10:10 Ответить
...ти з якого племені, папуас?
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04.12.2020 10:19 Ответить
чувак, короновирус возникает изза гомосексуальных связей, инфа 100% До кінця року локдауну не буде. Рекомендуємо запроваджувати жорсткий карантин з перших чисел січня, - Степанов - Цензор.НЕТ 3523
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04.12.2020 17:14 Ответить
Хватит молоть чушь про концерты квартала, кто в здравом уме на эту муть будет время тратить. Учебные заведения надо закрыть сейчас полностью. Сразу будет результат. Остальное пусть работает, с соблюдением норм естественно.
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04.12.2020 10:15 Ответить
Закриття навчальних закладів - це в майбутньому віддалені фахівці з усіх дисциплін. Це методика тих, хто хоче перетворення народу на стадо баранів.
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04.12.2020 10:18 Ответить
Cтепанов, ти краще повиліковуй хворих, а решті почни робити профілактику - опромінення лазерною терапією горла і носа впродовж 15 хв. - гарантія не захворіти в наступні півроку. Метод заснований на такому посиленні імунітету ефективніший за всі ваші дурнуваті щеплення разом взяті.
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04.12.2020 10:15 Ответить
Надіюсь даунів теж винесуть до нового року. До кінця року локдауну не буде. Рекомендуємо запроваджувати жорсткий карантин з перших чисел січня, - Степанов - Цензор.НЕТ 340
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04.12.2020 10:16 Ответить
Головне "баблішка срубіть" на біомасі, щоб подарунки всі встигли накупити і заодно підхопити побільше зарази. Не дарма карантин вихідного дня відмінили...треба здерти грошей побільше. А після НГ хай хоч потоп буде.... Ще забули заборонити роботу приватних лабораторій під час локдауну, ото буде красота по циферкам..
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04.12.2020 10:23 Ответить
Який блін локдаун на Різдвяні свята? Дебіли!
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04.12.2020 10:31 Ответить
Ну ясное дело. Новогодние корпоративы главное отбарабанить, а там хоть потоп. В общем таки лидерство в европе будет наше.
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04.12.2020 10:56 Ответить
Нужно еще подождать.... чтобы побольше пенсионеров вымерло !!!!!
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04.12.2020 11:26 Ответить
Мы знаем!
Мы уже видели расписание туров 95го квартала!
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04.12.2020 11:37 Ответить
Новые видения Министра видения: "Вижу январь сразу за декабрем".
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04.12.2020 11:53 Ответить
А чего именно в январе? Я считаю что первоначальный вариант был правильным - на оба Рождества и Новый Год, а они наверное ждут чтобы побольше заразилось за праздники и потом начинать карантин.
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04.12.2020 13:06 Ответить
и я , с 1января завязую бухать, а сичас отрываюсь на полную
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04.12.2020 13:13 Ответить
 
 