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НАПК о наказании за ложь в декларациях ограничением свободы: "Санаторные условия"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК о наказании за ложь в декларациях ограничением свободы:

Так называемый "компромиссный" законопроект комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады с ограничением свободы за ложь в декларациях предлагает "санаторные условия" для коррупционеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В НАПК напомнили, что 30 ноября агентство отмечало, что законопроект № 4441, разработанный рабочей группой, предлагает только штрафы и общественные работы для должностных лиц, которые умышленно не подали декларации или умышленно внесли недостоверные сведения.

"Вчера, 3 декабря, комитет по вопросам правоохранительной деятельности ВРУ рассмотрел этот и другие законопроекты. В результате рассмотрения было решено подать новый законопроект (4460-д). НАПК отмечает, что этот законопроект также не предусматривает лишения свободы ни за умышленное декларирование недостоверной информации, ни за умышленное непредоставление декларации", - говорится в сообщении.

В НАПК указывают, что лица, которые умышленно укажут недостоверных сведений на 4000 необлагаемых минимумов (а это - 8,4 млн грн), могут получить наказание в виде ограничения (но не лишения) свободы на срок до 2 лет.

"То есть, максимальное наказание - пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и оставлять центр по разрешению его руководства", - отмечается в сообщении.

Читайте также: За недостоверное декларирование - ограничение свободы: в Раде зарегистрировали законопроект

Также отмечается, что через 6 месяцев может быть рассмотрена возможность о взятии этого лица на регистрацию - ему больше не нужно будет находиться в центре, а лишь время от времени приходить туда.

"Коррупционер может умышленно скрыть информацию о картине Пабло Пикассо или самой дорогой яхте в мире и получить за это максимум два года "санаторных условий"", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, такое предложение комитета "не соответствует запросу украинского общества".

"НАПК продолжает придерживаться единой позиции: за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы", - говорится в сообщении.

Читайте также: G7: Наказанием за ложь в декларациях должен быть тюремный срок

Вместе с тем, среди законопроектов, которые могут стать основой для решения вопроса, в НАПК видят такие: №4434, инициированный Президентом; № 4304, зарегистрированный по инициативе председателя Верховной Рады и еще 124 депутатами; № 4310-1; № 4310.
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Топ комментарии
+13
И главный санаторный врач

НАПК о предложении наказывать за ложь в декларациях ограничением свободы: "Санаторные условия" - Цензор.НЕТ 9143
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04.12.2020 10:06
+12
Можно сказать и так:"Все наши сегодняшние беды от безнаказанности"
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04.12.2020 10:06
+10
НАЗК щодо пропозиції карати за брехню в деклараціях обмеженням волі: "Санаторні умови" - Цензор.НЕТ 6406
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04.12.2020 10:20
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А кто то думал что депутаты проголосуют против себя ? ))))
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04.12.2020 10:03 Ответить
Треба ще орден давати - почесний корупціонер і довічну пенсію 1 млн грн на добу!
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04.12.2020 10:53 Ответить
И главный санаторный врач

НАПК о предложении наказывать за ложь в декларациях ограничением свободы: "Санаторные условия" - Цензор.НЕТ 9143
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04.12.2020 10:06 Ответить
Он же, кстати, и главный пациент этого санатория по совместительству.
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04.12.2020 10:07 Ответить
...кінця.
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04.12.2020 12:38 Ответить
Можно сказать и так:"Все наши сегодняшние беды от безнаказанности"
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04.12.2020 10:06 Ответить
Все наши сегодняшние беды от отсутствия мозгов у нарида вследствие "самого лучшего" советского образования.
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04.12.2020 10:08 Ответить
Этот ваш комент и есть порождение советскрго образования.
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04.12.2020 10:11 Ответить
Вы точно уверены? Кашпировсий и Чумак вам в помощь.
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04.12.2020 10:14 Ответить
Нарид, рассказывающий здесь сказки, массово заряжал воду и лечился у зомбоящика, нес свои последние сбережения в МММ и выбирал пустоголовую говорящую куклу олигархов на пост президента. И это все явно не ко мне.
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04.12.2020 10:17 Ответить
И с кем здесь разговаривать? С кем-то у кого даже кликухи поганой нет.
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04.12.2020 10:23 Ответить
Вот именно -- поганая кликуха -- удел убогих. С чем вас и поздравляю. Баночки с мочой уже зарядили?
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04.12.2020 10:47 Ответить
Саме радянський союз і виховав у людей тягу до крадіжок. Спочатку відібрали у людей всі пожитки а потім заставили працювати за їжу.
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04.12.2020 10:34 Ответить
Образование тут ни при чем ! Это вера в хорошего царя (партию) , телевизору и это в генах еще до совка сидит у биомассы !
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04.12.2020 10:44 Ответить
Опять встряли в рпазговор жучки безродные с погаными кликухами.
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04.12.2020 10:47 Ответить
Совку нужно было послушное стадо легко управляемых зомбоящиком людей. Таких и воспитывали.
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04.12.2020 10:49 Ответить
Слугам некогда думать о Пикассо и яхтах.
Слуги верно служат.
Служат зубожілому нариду.
Не спят.
Недоедают.
Служат. Самоотверженно.

Какое еще "уголовное преследование"??!
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04.12.2020 10:08 Ответить
"Декларации" - это механизм управления в странах 3-го мира.
В уважающих себя странах декларуют только доходы, и то в налоговую, а не в газету.
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04.12.2020 10:16 Ответить
Следуя Глебу Жиглову вы похуже жучки подзаборной, у вас даже кликухи поганой нет.
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04.12.2020 10:19 Ответить
НАЗК щодо пропозиції карати за брехню в деклараціях обмеженням волі: "Санаторні умови" - Цензор.НЕТ 6406
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04.12.2020 10:20 Ответить
Неужели у кого-то были сомнения, что зеленский с бандой пришли во власть, чтобы думать о людях? Ясное дело - грабить нищих лохов. Поэтому декларации зебилам ненужны раз есть возможность хорошо прибарахлится
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04.12.2020 10:21 Ответить
НАЗК щодо пропозиції карати за брехню в деклараціях обмеженням волі: "Санаторні умови" - Цензор.НЕТ 6214
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04.12.2020 10:39 Ответить
Нарид жаждет пожизненного тюремного срока для коррупционеров, послы G7 четко заявили, что уже прописанные в законах наказания не должны послабляться, но непримиримый борцун с коррупцией прАстой парень из Кривого Рога и его шобла ложатся костьми, чтобы создать курорт для коррупционеров.
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04.12.2020 10:23 Ответить
Представляю, если коррупционеры, хапуги и несуны вытащат на Свет Божий все свои утаенные статки да еще уплатят с них налог + штрафные санкции за несвоевременно предоставленные данные, то Украина взлетит в международных рейтингах ого-го! И МВФ сможет у нас кредитоваться. Мечты-мечты, где ваша сладость?
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04.12.2020 10:40 Ответить
Кража народных денег или коррупция во время войны должна в наше гуманное время наказываться пожизненным с конфискацией ! А вообще расстрелом ! Иначе надо распускать это государство !
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04.12.2020 10:48 Ответить
Да премии надо давать коррупционерам - чем больше украл, тем больше премия за мужество..!.
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04.12.2020 11:02 Ответить
Нам предлагают подмену понятий: сначала называют воровство недостоверным заполнением деклараций, а потом наказывают за него как за грамматические ошибки.
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04.12.2020 11:17 Ответить
Так мы с Вами дорогие украинцы еще и будем оплачивать их пребывание в этих санаториях из выплаченных нами налогов!!!!
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04.12.2020 11:33 Ответить
Что-то мне подсказывает, что депутаты (причем практически со всех фракций) костьми лягут, но не позволят сажать за недостоверное декларирование, ну а народ это все схавает или вообще не в курсе будет что происходит.
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04.12.2020 11:34 Ответить
Тут не треба записувати багатослівні статті у кримінальний кодекс. Чітко і недвозначно записати: "Будь-яке незадеклароване майно КОНФІСКУЄТЬСЯ негайно і безповоротно!" І надходить в бюджет благодійних фондів. Раз посадовець не задекларував своє майно, значить воно йому не потрібне. Але все судочинство і так звана "юриспруденція", як чорт ладана боїться чітких і ясних визначень.
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04.12.2020 11:38 Ответить
 
 