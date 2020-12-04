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Оппозиция Беларуси обнародовала шесть сценариев развития событий в стране. Среди них и новые выборы, и военный переворот

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Оппозиция Беларуси обнародовала шесть сценариев развития событий в стране. Среди них и новые выборы, и военный переворот

Команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской обнародовала шесть сценариев развития ситуации в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина, об этом говорится на сайте Тихановской.

"Сегодня, 3 декабря, Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить Беларусь в переходный период. Советник Светланы Тихановской Александр Добровольский представил возможные сценарии развития ситуации в Беларуси и участие в них самой Тихановской", - сказано в сообщении.

Добровольский отметил, что первым сценарием может стать проведение новых выборов в результате переговоров. Причин у начала этих переговоров может быть две: действующий "президент" Александр Лукашенко (ЕС и США не признают его законно избранным. – Ред.) сам принимает решение либо "группа людей, представляющих интересы прежней власти, принимает решение о вступлении в переговоры". В обоих случаях "со стороны протестующих в переговорах принимает участие переговорная группа, назначенная Светланой Тихановской, группа сотрудничает с Координационным советом (белорусской оппозиции. - Ред.)".

Второй сценарий, по мнению Добровольского, это "новые выборы в результате того, что должность президента становится вакантной" из-за того, что "бывший президент покидает страну", "подает в отставку" или "подвергается аресту".

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Третьим вариантом может стать "ужесточение режима, массовые репрессии, возможное введение чрезвычайного или военного положения". Добровольский считает, что в таком случае "Лукашенко остается у власти на некоторый период, но отсутствие его легитимности и дефицит ресурсов для существования режима сокращают этот период. Сценарий становится неустойчивым, есть тенденция перетекания его в сценарий 1 или 2".

Четвёртый сценарий предполагает "попытки со стороны Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут".

"Проводится Всебеларусское народное собрание (которое является неконституционным органом). На собрании принимается проект изменения Конституции (скорее всего, без конкретного содержания и без конкретных сроков реализации). Несмотря на возможное затягивание времени, Лукашенко в этой ситуации остается нелегитимным, на общественную поддержку он рассчитывать не сможет", - отмечает Добровольский.

По его мнению, объявление новых президентских выборов весной 2021 года могло бы смягчить ситуацию и ослабить протесты, но "Лукашенко вряд ли на это пойдет".

"Крайне маловероятно, что удастся сохранить управляемость до весны 2021 года. Вероятность продержаться до осени и вовсе близка к нулю", - заявил советник Тихановской.

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В качестве ещё одного сценария Добровольский называет возможность введения в Беларусь российских военных и полицейских формирований с возможной инкорпорацией или без неё. По его мнению, "у России хватит ресурсов на содержание режима на довольно долгое время, но санкции, большая нагрузка на экономику и внутренние волнения приведут к нестабильности ситуации в России".

Вторым вариантом этого сценария может стать то, что Лукашенко либо отстраняется от должности, либо лишается реальной власти. Это может вызвать раскол в силовых структурах и массовые протесты. "При этом общественные настроения приведут к появлению массового антироссийского движения. Отношения с Россией будут безнадежно испорчены", - прогнозирует Добровольский.

И, наконец, последним сценарием оппозиционер называет "номенклатурный или военный переворот, отстранение Лукашенко от власти".

"Анализ вышеперечисленных сценариев показывает, что только два из них устойчивы и могут иметь стабильные последствия. Это сценарии 1 и 2. Результатом реализации этих сценариев является разрешение базового противоречия (народ отказал Лукашенко в доверии и требует его ухода, но Лукашенко отказывается уходить)", - резюмировал Добровольский.
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Топ комментарии
+6
А я назву "сьомий варіант" - білорусам все надоїсть, на вулиці стане холодно, і вони розійдуться по домівках, "драники" смажить...
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04.12.2020 10:25
+5
Все мусора живы, значит наверное людей все устраивает
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04.12.2020 10:14
+5
Адреса мусоров известны, мотивация есть, но за пол года еще ни один мусор не подох, рабы есть рабы...
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04.12.2020 10:25
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Все мусора живы, значит наверное людей все устраивает
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04.12.2020 10:14 Ответить
Какие 6 сценариев? Есть только один сценарий и длиться он уже с августа месяца. Ну не уйдет Бацка с президенсткого кресла, если и дальше дарить цвяты силовикам и вадить хараводы и к стенке становитсо...
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04.12.2020 10:17 Ответить
6 вариант, ждать пока сдохнет)))
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04.12.2020 10:17 Ответить
походят еще пару месяцев болотные рабы с криками жыве беларусссия и разойдутся окончательно по баракам.
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04.12.2020 10:21 Ответить
А я назву "сьомий варіант" - білорусам все надоїсть, на вулиці стане холодно, і вони розійдуться по домівках, "драники" смажить...
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04.12.2020 10:25 Ответить
Адреса мусоров известны, мотивация есть, но за пол года еще ни один мусор не подох, рабы есть рабы...
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04.12.2020 10:25 Ответить
Ты лично убил хоть одного мусора, нераб?
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04.12.2020 13:59 Ответить
Да н...хера там не поменяется. Крепостные получают п....зды. Их боярин назначенный царем из мацквы дальше рулит. Все эти сценарии не более чем влажные мечты отдельных "борцов-хороводников". А с учетом того что "оппозиция" там это ватные казлорылые консервы... то получайте п...зды дальше. К новому году все равно разойдетесь пожрать и накатить под выступление своего "лидера".
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04.12.2020 10:34 Ответить
Чем больше сценариев, тем меньше шансов на их реализацию.
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04.12.2020 11:10 Ответить
Писец !!!Тихановская - сказочница !!!!!
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04.12.2020 11:28 Ответить
"Военный переворот"....
Ох уж эти сказочники...
Цензору благодарствую. Говорят, минута смеха продлевает жизнь на 5 минут....
минут 10-15 они мне подарили)))
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04.12.2020 11:38 Ответить
на самом деле сценария только три-анус,рот или влагалишшо
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04.12.2020 11:43 Ответить
Оппозиция Беларуси делит шкуру не убитого медведя. Лучше пусть сушат гербарии на зимние акции протестов.
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04.12.2020 12:41 Ответить
А самый эффективный и ОЧЕВИДНЫЙ путь (но только для СВОДОБНЫХ людей -НЕРАБОВ) это взять в руки оружие и отстоять свою СВОБОДУ, ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО никто не рассматривает!?
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04.12.2020 13:09 Ответить
Так что, ультиматум недавно провозглашенный результатов не дал что-ль?
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04.12.2020 14:00 Ответить
 
 