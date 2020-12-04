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Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася, - журналист. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася, - журналист. ДОКУМЕНТ

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман получал взятку в 75 млн грн от подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата Максима Микитася.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в постановлении ВАКС.

"18.12.2017 в завуалированной форме, под видом составления договора о покупке предмета преступления, Гройсману В.Б. было предоставлено, а последним, при пособничестве Коваленко В.Л. на имя Гижка Ю.П., получена для себя неправомерная выгода в особо крупном размере имущественных прав на нежилые помещения ... в жилищном комплексе "Аристократ", ... на сумму 75 450 132,62 гривен, что составляет разницу между фактически уплаченной Гройсманом В.Б. суммой денежных средств и действительной рыночной стоимостью имущественных прав на предмет неправомерной выгоды", - говорится в постановлении.

В то же время, журналист Владислав Сидоренко на странице в сети Facebook опубликовал само постановление.

"В распоряжении редакции "Свободного" постановление Высшего антикоррупционного суда, закрытого заседания, на котором судья дает разрешение на обыски и изъятие документов по одному из объектов недвижимости, которые принадлежали корпорации Укрбуд. В постановлении описывается, при каких обстоятельства и где/как, помещения в центра Киева площадью 2000 кв.м., стоимостью более 75 млн грн, были переданы Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману в качестве взятки", - говорится в сообщении.

Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася, - журналист 01
Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася, - журналист 02
Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася, - журналист 03
Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася, - журналист 04
Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася, - журналист 05
Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася, - журналист 06

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+51
Похоже на попытку перевести внимание с Татарова на кого-нибудь другого. Открывать 146-е дело на Порошенко уже как-то несерьезно, пипл не схавает. Взялись за Гройсмана. Посмотрим, как зелень будет носиться с этими бумажками по всем каналам.
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04.12.2020 10:29
+49
Я так понимаю, это те самые "журналисты", которые 2 года назад рассказывали о свинарчуках и о безвизе, который не мажется на хлеб?
Просто сильно дофуя совпадений: зашквар с татаровым, зашквар с бенедиктовой, уже самое время делать кадровые чистки в зеМанде, но тут пошел "случайный" перевод стрелок и квартальный черт уже какбы не причем в деле татарова-венедиктовой.
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04.12.2020 10:28
+43
То то уж сейчас. Слуги все как один робингуды! 😁
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04.12.2020 10:24
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Я так розумію це причина не звільняти Татарчука? Чи все таки треба обох до тюрми?
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04.12.2020 21:47 Ответить
йшов другий рік зелен-ого президентства, але винна все ще була братва порош-ка...
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05.12.2020 02:32 Ответить
...
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05.12.2020 04:27 Ответить
Складывается впечатление , что во-власть идут одни клептократы , кто бы к власти не пришёл , все воруют ! Кому страной править , где взять честных людей ?
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05.12.2020 04:31 Ответить
Ну что, зебобики, тепло вам при "бубочке"?
Вас все еще греет сгоревшая хата Гонтаревой?
Как вам, зебобики, хватает того тепла от сгоревшей хаты Гонтаревой?
В кошелках прибавилось монет?
Нет?
Странно.
Кто же это такой ваши бабки то скоммуниздил, неужто Гройсман?
Так он уже полтора года как не при делах. Гройсман отримував 75 млн грн хабаря від Микитася, - журналіст - Цензор.НЕТ 9609
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05.12.2020 04:37 Ответить
Эй, вы там, что так слабо шевелитесь, прогрессивное мировое человечество, гоните кредиты Слугам Народа, давайте деньги, вам же, европейцы, только что показали, кто в Украине "все деньги украл" - Гройсман.
До это вам полтора года объясняли, что "все украл Порошенко", а вы, прогрессивное мировое человечество, все не верили и не верили - и вот результат: в Украине состоялся технический дефолт, и все это потому, что все "деньги украл Гройсман".
Разве Слуги Народа и лично "бубочка" не продемонстрировали вам сейчас, как ловко они выявляют коррупционеров и борются с коррупцией?
А ну, гоните деньгу по-быстрому, вам говорят, каких вам еще доказательств надо, что режим 'бубочки" твердо стоит на страже гос. собственности?
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05.12.2020 04:42 Ответить
А що є підозри, що Гройсман не взяв би ?
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05.12.2020 08:39 Ответить
обворовывают страну и страна котится в тартарары. Украине нужно ввести прямую демократию и управлять страной всем народом на голосованиях. голосовать те законы, которые будет предлагать народ и по которым законам будет лучше жить народу. И нужно разорвать доступ властей к деньгам и казначейству. Раду распустить ибо прямая демократия убирает потребность в Раде. Больше не нужны районам представители и районы и все люди смогут голосовать онлайн напрямую - прямой демократией. Народ сможет увольнять министров и президента, если те народу не нравятся. Если большинство голосует за увольнение, то увольняем сразу и выбираем другого и не тратим наше время на страдания от срока и без революций - демократическим путем, пока не выберем нормального. И народ должен назначать главу СБУ и МВД и вообще всех министров менять можно прямой демократией. Прямая демократия - это самый быстрый способ чистки страны от мусора разрушающего страну коррупцией и предательством. И будем менять главу СБУ до тех пор, пока не начнет СБУ сажать предателей и коррупционеров и чтобы они получали реально огромные срока по заслугам. И Ген Прокурора тоже люди должны назначать. Это схема самого быстрого наведения порядка в стране. Чтобы система начала работать так, как должна работать нормальная система. А иначе они будут обворовывать нас бесконечно! Нужно выбить прямую демократию у них любыми путями!
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05.12.2020 09:07 Ответить
ПОЛУЧАЛ ЛИ ГРОЙСМАН ДЕНЬГИ не ИЗВЕСТНО. Но уходя он оставил казну с деньгами . Сейчас же самые "честные" Шмыгали -Зеленские-Ермаки и прочая братия опустошили все до основания. Новый Год обещает быть весёлым. " ХУЖЕ НЕ БУДЕТ" (С)....
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05.12.2020 09:41 Ответить
Мало того,что он взятки брал,так он,что должен был еще и казну обокрасть...?Хороша позиция
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05.12.2020 09:48 Ответить
Как только пошли слухи про Гройсмана-президента, его рейтинги стали подростать.
И сразу же хз откуда начали всплывать "независимые " журналисты с некими "документами".
История со Свинарчуками никого не научила, все повторяется снова...
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05.12.2020 10:53 Ответить
Да чего же вы так скромно,пишите-"Гройсман - наш президент",а то разводите цуцелы-муцалы.
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05.12.2020 17:00 Ответить
Я бы ещё добавил,политические преслндования и узник совести.
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05.12.2020 17:02 Ответить
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