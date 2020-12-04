Гройсман получал 75 млн грн взятки от Микитася, - журналист. ДОКУМЕНТ
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Экс-премьер-министр Владимир Гройсман получал взятку в 75 млн грн от подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата Максима Микитася.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в постановлении ВАКС.
"18.12.2017 в завуалированной форме, под видом составления договора о покупке предмета преступления, Гройсману В.Б. было предоставлено, а последним, при пособничестве Коваленко В.Л. на имя Гижка Ю.П., получена для себя неправомерная выгода в особо крупном размере имущественных прав на нежилые помещения ... в жилищном комплексе "Аристократ", ... на сумму 75 450 132,62 гривен, что составляет разницу между фактически уплаченной Гройсманом В.Б. суммой денежных средств и действительной рыночной стоимостью имущественных прав на предмет неправомерной выгоды", - говорится в постановлении.
В то же время, журналист Владислав Сидоренко на странице в сети Facebook опубликовал само постановление.
"В распоряжении редакции "Свободного" постановление Высшего антикоррупционного суда, закрытого заседания, на котором судья дает разрешение на обыски и изъятие документов по одному из объектов недвижимости, которые принадлежали корпорации Укрбуд. В постановлении описывается, при каких обстоятельства и где/как, помещения в центра Киева площадью 2000 кв.м., стоимостью более 75 млн грн, были переданы Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману в качестве взятки", - говорится в сообщении.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.
3 декабря Микитась вышел из СИЗО.
Пожалуйста, подождите...
Вас все еще греет сгоревшая хата Гонтаревой?
Как вам, зебобики, хватает того тепла от сгоревшей хаты Гонтаревой?
В кошелках прибавилось монет?
Нет?
Странно.
Кто же это такой ваши бабки то скоммуниздил, неужто Гройсман?
Так он уже полтора года как не при делах.
До это вам полтора года объясняли, что "все украл Порошенко", а вы, прогрессивное мировое человечество, все не верили и не верили - и вот результат: в Украине состоялся технический дефолт, и все это потому, что все "деньги украл Гройсман".
Разве Слуги Народа и лично "бубочка" не продемонстрировали вам сейчас, как ловко они выявляют коррупционеров и борются с коррупцией?
А ну, гоните деньгу по-быстрому, вам говорят, каких вам еще доказательств надо, что режим 'бубочки" твердо стоит на страже гос. собственности?
И сразу же хз откуда начали всплывать "независимые " журналисты с некими "документами".
История со Свинарчуками никого не научила, все повторяется снова...