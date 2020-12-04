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Полное урегулирование конфликта на Донбассе должно включать и вопрос Крыма, - глава ОБСЕ Рама

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Полное урегулирование конфликта на Донбассе должно включать и вопрос Крыма, - глава ОБСЕ Рама

Полное урегулирование связанного с Украиной конфликта должно включать в себя и вопрос оккупированного Крыма.

Об этом заявил председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама 3 декабря во время открытия 27-го заседания Совета министров ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"В начале года я отметил, что связанный с Украиной конфликт будет главным приоритетом нашего председательства. Это не изменилось и не может измениться. Определенный прогресс был достигнут, но все еще нужно пройти долгий путь ко всеобъемлющему мирному урегулированию, включая вызовы, связанные с Крымом", – сказал он.

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Рама отметил, что прогресс возможен при наличии политической воли, а также при выполнении Минских соглашений и договоренностей, достигнутых лидерами стран нормандского формата на переговорах в Париже 9 декабря 2019 года.

Он призвал максимально задействовать в процессе урегулирования переговоры трехсторонней контактной группы при посредничестве ОБСЕ.
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Черговий мрійник.
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04.12.2020 10:21 Ответить
Хорошо бы все это увязать, но роSSии надо настойчиво "помочь" свалить и с Донбасса, и с милитаризированного ею Крыма. Её вон с Молдовы х** выкуришь, а у нас все гораздо хуже.
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04.12.2020 10:51 Ответить
Ну это как у тебя украли смартфон, вор говорит "Ну на счет симки еще побазарить можно ..." (подчеркиваю: не вернуть, а "побазарить"). А ты такой говоришь: "Не, не, не. Прошу вернуть все".
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04.12.2020 11:17 Ответить
 
 