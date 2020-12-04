Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 48%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на 4 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в 16 областях Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой обалстях.
Загруженность коек по Украине составляет 48%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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Кировоградская область на 29ноября - 63% загруженность коек, а уже 3 декабря - 40%
Как такое может быть?? За счет чего такой бешеный скачок?
Везде в интернете люди кричат просто, что мест нет, в больницу не ляжешь. А минздрав живет в параллельной реальности.
Но больше всего меня поражают рядовые клерки этой богадельни. Которые ссут нам в уши и при этом не имеют никаких моральных проблем, спокойно продолжают работать. Вот что за моральные уроды
На бумаге имеем скажем 1000 мест. Но ***** при этом умалчиваем, что:
1) 600 из них - в области в различных пгт, из которых уже давно народ повыезжал в областной центр или же вообще за бугор или просто умер - и они заброшены и нахер никому не впали
2) 400 - в облцентре... в который приехали люди из п.1... в котором возвели еще 100 жилых домов для них... И НИ ОДНОГО МЕСТА В БОЛЬНИЦАХ, школах и садиках.
Потому как для обхода градостроительных норм схемки таки есть. А еще эти нормы с 21го года отменяют.
В итоге имеем в городе потребность увеличилась... а мест как было со времен совка, так и осталось. А на бумаге они в области числятся...