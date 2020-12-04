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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 48%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 48%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 4 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в 16 областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой обалстях.

Загруженность коек по Украине составляет 48%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 48%, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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С клоунами живем в тотальном вранье...
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04.12.2020 10:23 Ответить
С*ка манипуляторы хреновы!

Кировоградская область на 29ноября - 63% загруженность коек, а уже 3 декабря - 40%
Как такое может быть?? За счет чего такой бешеный скачок?

Везде в интернете люди кричат просто, что мест нет, в больницу не ляжешь. А минздрав живет в параллельной реальности.

Но больше всего меня поражают рядовые клерки этой богадельни. Которые ссут нам в уши и при этом не имеют никаких моральных проблем, спокойно продолжают работать. Вот что за моральные уроды
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04.12.2020 10:28 Ответить
Легко.
На бумаге имеем скажем 1000 мест. Но ***** при этом умалчиваем, что:
1) 600 из них - в области в различных пгт, из которых уже давно народ повыезжал в областной центр или же вообще за бугор или просто умер - и они заброшены и нахер никому не впали
2) 400 - в облцентре... в который приехали люди из п.1... в котором возвели еще 100 жилых домов для них... И НИ ОДНОГО МЕСТА В БОЛЬНИЦАХ, школах и садиках.
Потому как для обхода градостроительных норм схемки таки есть. А еще эти нормы с 21го года отменяют.
В итоге имеем в городе потребность увеличилась... а мест как было со времен совка, так и осталось. А на бумаге они в области числятся...
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04.12.2020 11:43 Ответить
если семья заболевает ковидом - то, в большинстве случаев тест на ковид делает только один - у кого сложнее он проходит, а семейные врачи даже не интересуются контактными лицами - отсюда статистика заболевших не отражает даже половины случаев!
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04.12.2020 10:33 Ответить
Да, сирьёзна. 48% Чё, не вериш?
Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 загалом по Україні становить 48%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7558
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04.12.2020 10:49 Ответить
Так я не поняла... У нас в государстве оказывается нет никаких проблем, а чего же тогда о локдауне трандят? все же хорошо?
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04.12.2020 10:59 Ответить
вполне допускаю, что собственно железных коек с зассаными матрацами действительно хватает. Только кислорода, лекарств и врачей нет.
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04.12.2020 11:15 Ответить
В больницы пришли циркуляры - больных с легкой и средней степенью короновируса и пневмонии не принимать - пусть лечатся как хотят и где хотят. Вот статистика и улучшилась.
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04.12.2020 11:36 Ответить
Все правильно. В больницы только тех, кто при смерти.
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04.12.2020 12:41 Ответить
 
 