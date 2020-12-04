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Новости Политика Украины
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Саперы The HALO Trust разминировали свыше 1,6 млн кв. м на Донбассе, - посольство США в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Саперы The HALO Trust разминировали свыше 1,6 млн кв. м на Донбассе, - посольство США в Украине

Начиная с 2014 года США направили около 3,4 миллиона долларов на проведение работ по разминированию территорий на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные посольства США в Украине.

"А вы знали, что с 2014 года Украина стала одной из наиболее пострадавших от заминирования стран мира? Благодаря финансированию со стороны США в размере 3,4 млн долларов и после почти трехлетней работы, The HALO Trust обезвредили наземные мины и боеприпасы, которые не взорвались на площади свыше 1,6 миллионов м2. Спасибо, HALO Trust! Ваша работа вселяет надежду украицам, пострадавшим от российской агрессии", - говорится в сообщении. 

Саперы The HALO Trust разминировали свыше 1,6 млн кв. м на Донбассе, - посольство США в Украине 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Вот им занятсо больше нечем)))
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04.12.2020 10:34 Ответить
ПаРаша минирует даунбасс, а США тратят деньги на разминирование... Непорядок...Пора Штатам утопить паРашу в дерьме, удавить санкциями и запретами.... Арестовать резервный путинский фонд, и из него помогать Украине вооружением и финансами....
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04.12.2020 10:36 Ответить
Подержываю
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04.12.2020 11:18 Ответить
16 кв.км...мизер. Но в квадратных сантиметрах площадь была бы значительно больше...
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04.12.2020 11:24 Ответить
пардон, в 10 раз меньше. представим 1000м помножить на 1600 м.
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04.12.2020 11:28 Ответить
Спасибо
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04.12.2020 12:18 Ответить
"мартышкин труд" завтра знову нових наставлять. доки кацапи не покинуть наші землі проведення будьяких робіт там не має сенсу.
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04.12.2020 17:28 Ответить
 
 