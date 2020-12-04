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Усиливать карантин в декабре не планируем, далее будем говорить о январе, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Усиливать карантин в декабре не планируем, далее будем говорить о январе, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что медицинская система в декабре выдерживает нагрузку, поэтому усиливать карантинные меры в этом месяце не планируют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сказал в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

"Сегодня министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузку, хотя она очень высокая, и очень сложно работать медикам. Мы можем допустить, что на протяжении декабря месяца усиления карантинных мер необходимости осуществлять не будет. Далее мы будем говорить о январе", - сказал премьер-министр.

Читайте: Мы ожидаем, что дата приезда миссии МВФ станет известна в этом году: текущая ситуация позволяет пережить паузу, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Нельзя лишать заработка на корпоративах некоторые коллективы? Усиливать карантин в декабре не планируем, далее будем говорить о январе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 567
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04.12.2020 10:35
+8
после корпоративов и празднований нового года в большинстве случаев наступает суровое похмелье..... в нашем случае через недельку-две после новогодних праздников скорые будут мотаться все чаще и чаще.. а в какой-то момент вой сирен скорых стихнет - это и будет знаком, что тупиковая ветвь эволюции, выбрав клоуна-паяца подошла к концу
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04.12.2020 10:40
+6
я так понимаю с локдауном на новый год всрались зеленожопые обезьяны... вот что интернет животворящий делает!
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04.12.2020 10:35
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я так понимаю с локдауном на новый год всрались зеленожопые обезьяны... вот что интернет животворящий делает!
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04.12.2020 10:35 Ответить
Непрофесіонали у владі неспроможні зрозуміти суть боротьби з епідемією! Вони не розуміють що головне завдання влади відділити хворих від здорових, а для цього потрібно знати хто хворий, а для цього потрібно тестувати людей кожен місяць, бо ПЛР тест буде позитивний аж до 70 діб після перенесення коронавірусу і тому дуже важливо знати коли в людини ПЛР тест почав бути позитивним, тобто потрібна історія тестування, тобто потрібен сертифікат здоров'я в якому будуть вказані попередні результати тестів на різні хвороби. Потрібно вводити медичну сертифікацію здоров'я всіх груп ризику і взагалі всіх громадян які перебувають в громадському просторі і кожен місяць повторним тестуванням підтверджувати стан здоров'я кожного громадянина аж поки не мине епідемія, а для груп ризику ще кілька місяців, а може і постійно!
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04.12.2020 10:50 Ответить
ну ты мечтатель!
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04.12.2020 11:16 Ответить
не просто квартал 95 же гастролирует по нг корпоративам
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04.12.2020 11:20 Ответить
Нельзя лишать заработка на корпоративах некоторые коллективы? Усиливать карантин в декабре не планируем, далее будем говорить о январе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 567
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04.12.2020 10:35 Ответить
целый год шла подготовка к эпидемии! делались запасы медикоментов, бесплатно раздавались антисептики и маски при входе в супермаркеты, людям , которые все же заболели оказывалась продуктовая адресная помощь - предметы первой необходимости и продуктовые наборы, лекарства по рецепту врача или компенсации за лечение по тем же выписнным рецептам , для того, чтобы они 2-3 недели , пока болеют, не бегали по аптекам, не ездили транспортом, не ходили в магазин разнося по поьездам, лифтам и общественным местам заразу... нет!? ой, простите, это об Испании....
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04.12.2020 10:55 Ответить
а я думал, что вы цытируете фантастический рассказ Посилювати карантин у грудні не плануємо, далі будемо говорити про січень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4154
P.S.Скоро они договорятся до того, что украинцы победили вирус свои иммунитетом Посилювати карантин у грудні не плануємо, далі будемо говорити про січень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1684
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04.12.2020 11:08 Ответить
половина украинцев до сих пор верит в самогон и чеснок
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04.12.2020 11:17 Ответить
после корпоративов и празднований нового года в большинстве случаев наступает суровое похмелье..... в нашем случае через недельку-две после новогодних праздников скорые будут мотаться все чаще и чаще.. а в какой-то момент вой сирен скорых стихнет - это и будет знаком, что тупиковая ветвь эволюции, выбрав клоуна-паяца подошла к концу
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04.12.2020 10:40 Ответить
понятно...денех нет.
ждем ного года и переносим проблемы на бюджет следующего года...
как вы,блин,предсказуемы
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04.12.2020 10:40 Ответить
Ха ха.. Рассмеши комика дебила
А как как ржали.. ИНтеллектуалы.. Еп
Выдерживает.. Счас.. Люди дома с короной валяются...
А в больницу вас заберут когда задыхаться будете. А так дома.. Переболеете и слава богу богу. А нет.. Патологии у вас.. Что вы хотите..
И пока люди будут выживать и бороться с этой короной.. Они будут делишки свои обмывать
Ведь вам будет не до этого.. Правильно??
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04.12.2020 10:46 Ответить
Жене лысый с кварталом не должен остаться без зароботка. Кто на их еще ходит? Мало в жизни квартала?
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04.12.2020 10:52 Ответить
Посильте остолопи зупинкою транспорту і отримаєте нову революцію, тому, що злидні і безправ'я змусять навіть аполітичних овочів з диванів переміститсь на барикади.
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04.12.2020 11:31 Ответить
Это зависит от того, вместит ли в себя памперс «впечатления» ЗЕлёносопельного БлаЗЕня при взгляде оного на Банковую из окон Офиса Президента.
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04.12.2020 11:35 Ответить
Бідолахи не знають на коли припадуть справжні бунти і винос шмарклів з Банкової, тому й не можуть визначитися коли локдаун вводити.
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04.12.2020 11:37 Ответить
Кількість смертей росте кожен день (поки не накащали лікарям писати іншу причину смерті), а статистікою брехливі зелені маніпулюють ю, змушуючи сімейних не відсилати на тестування легкі та середні випадки.
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04.12.2020 12:47 Ответить
Поки новорічні концерти 95 кварталу не пройдуть, ніяких локдаунів! Посилювати карантин у грудні не плануємо, далі будемо говорити про січень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3791
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04.12.2020 13:12 Ответить
Задерганная в своей непоследовательности, страхах, не профессионализме власть как флюгер только и делает что реагирует на настроения толпы. Карантин "выходного дня" ввели на неделю, отменили , при этом говорят о его и позитивности и в тоже время о безрезультатности. Локдаун кричали кто уже капец и нужно вводить то с 4 декабря, то с 24, и опять наложив в штаны ( в прямом смысле этого слова) кинулись в обратную строну. Медики тоже под воздействием власти меняют цифры как шулер карты. В общем ситуация по факту пущена на самотек, типа " после нового года посмотрим", ну и что в итоге , возможно и введут "шутовское" подобие локдауна на пару недель ( толку от 2 х недель "0") и то на период после 2-4 января , а может даже после 7. Типа отчитаются что мол вот " ввели". Посмотрим что выявится с заболеванием и смертностью в итоге на середину января. Хотя кто у нас когда отвечал за последствия.. Наверняка власть отправит министра здравоохранения в отставку , сделав его "сокральной жертвой " или по простому "козлом отпущения", может даже и премьера коснется ( в зависимости от ситуации), но людям ни жизни ни здоровье это уже все равно не вернет и ситуацию с пандемией не изменит. Зеля еще не до конца понял где он " президентствует", у нас за все отвечает первое лицо ( ну и косвенно его полит сила). Так что от ответственности уйти все равно не удастся, видосики не помогут.
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04.12.2020 13:30 Ответить
 
 