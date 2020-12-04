Усиливать карантин в декабре не планируем, далее будем говорить о январе, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что медицинская система в декабре выдерживает нагрузку, поэтому усиливать карантинные меры в этом месяце не планируют.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сказал в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.
"Сегодня министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузку, хотя она очень высокая, и очень сложно работать медикам. Мы можем допустить, что на протяжении декабря месяца усиления карантинных мер необходимости осуществлять не будет. Далее мы будем говорить о январе", - сказал премьер-министр.
Топ комментарии
+11 Перехватчик
показать весь комментарий04.12.2020 10:35
+8 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий04.12.2020 10:40
+6 Стрелок
показать весь комментарий04.12.2020 10:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
P.S.Скоро они договорятся до того, что украинцы победили вирус свои иммунитетом
ждем ного года и переносим проблемы на бюджет следующего года...
как вы,блин,предсказуемы
А как как ржали.. ИНтеллектуалы.. Еп
Выдерживает.. Счас.. Люди дома с короной валяются...
А в больницу вас заберут когда задыхаться будете. А так дома.. Переболеете и слава богу богу. А нет.. Патологии у вас.. Что вы хотите..
И пока люди будут выживать и бороться с этой короной.. Они будут делишки свои обмывать
Ведь вам будет не до этого.. Правильно??