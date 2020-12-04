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Новости Политика Украины
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Кицюк (14) Маселко (92) Евгений Аблов (20)

Судья ОАСК Аблов еще в 2016-м запретил проверять "судью Майдана" Кицюка на предмет люстрации, - Маселко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судья ОАСК Аблов еще в 2016-м запретил проверять

Фигурант дела о захвате власти, судья Окружного админсуда Киева Евгений Аблов еще 4 года назад запретил проводить люстрационную проверку в отношении преследовавшего активистов Майдана судьи Виктора Кицюка.

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Дело Кицюка просто эталонный пример круговой поруки и произвольных решений... Оказывается Кицюк не проходил люстрационную проверку. А знаете почему? Потому что еще в марте 2016 года известный судья Аблов фактически запретил ГСА проводить такую проверку Кицюка", - написал он.

Кроме того, Аблов допустил ошибку в решении и признал действия ГСА не противоправными, а "противными".

Судья ОАСК Аблов еще в 2016-м запретил проверять судью Майдана Кицюка на предмет люстрации, - Маселко 01

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По словам Маселко, данное дело находится в кассации с октября 2016 года и до сих пор не рассмотрено Верховным Судом.

Напомним, 27 ноября Шевченковский суд Киева оправдал экс-судью Кицюка, которого обвиняли в лишении водительских удостоверений участников поездки в Межигорье зимой 2013 года.

Виктор Кицюк, в соответствии с базой активистов - один из 337 судей, которые во время Революции Достоинства принимали неправомерные решения в отношении участников Майдана: запрещали мирные собрания, обвиняли активистов якобы за сопротивление правоохранителям и нарушение порядка мирных собраний.

Судья ОАСК Аблов еще в 2016-м запретил проверять судью Майдана Кицюка на предмет люстрации, - Маселко 02
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Топ комментарии
+7
При чем тут барыга, если судьи назначаются на 9 лет, а некоторые- пожизненно?
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04.12.2020 10:43
+6
головне шо не барига
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04.12.2020 10:39
+6
шоколадный их покрывал этих мразей
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04.12.2020 10:39
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головне шо не барига
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04.12.2020 10:39 Ответить
шоколадный их покрывал этих мразей
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04.12.2020 10:39 Ответить
Яким чином? Чи тобі б тільки ляпнуть?
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04.12.2020 10:51 Ответить
почему он их не убрал ?он президент бы
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04.12.2020 10:55 Ответить
Рекомендую почитати вам про порядок звільнення суддів. Суддя ОАСК Аблов ще в 2016-му заборонив перевіряти "суддю Майдану" Кицюка на предмет люстрації, - Маселко - Цензор.НЕТ 3141
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04.12.2020 11:04 Ответить
Парламентско-презедентская республика, слышал?
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04.12.2020 11:05 Ответить
уважаемый Украина это такая страна где порядки устанавливает президент .пора это знать
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04.12.2020 12:20 Ответить
Уважаємий, такий "порядок" з"явився в Україні з обранням зЕзідента- беспрІдельщІка. Якщо ви не знали.
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04.12.2020 13:32 Ответить
Я знаю ..не слепой и его не выбирал))
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06.12.2020 10:23 Ответить
И покрывал, и покрывает, и будет покрывать- иначе за собой потянут.
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04.12.2020 11:17 Ответить
Пока не вступит в действие юридическая люстрация преступников от власти, будет защищать справедливость уличная, физическая люстрация этих уродов.... Хотят больно, будет им больно....
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04.12.2020 10:42 Ответить
При чем тут барыга, если судьи назначаются на 9 лет, а некоторые- пожизненно?
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04.12.2020 10:43 Ответить
А кем назначаются ? )))
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04.12.2020 11:29 Ответить
Дык, половина судей Ёлкиных, половина барыжных. Барыга- прародитель партии РыГоАналов, БПП, ЕС, а от перемены названий сушьность не меняется.
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04.12.2020 11:29 Ответить
Мафіозна країна, ще хтось потякає про зовнішнє управління. Мафія править.
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04.12.2020 10:53 Ответить
Так аблов така ж мерзота, як кицюки та усі інші сєпари.
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04.12.2020 16:45 Ответить
 
 