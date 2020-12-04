Рада планирует предоставить Венедиктовой право вмешиваться в дела НАБУ и САП, - Шабунин
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Если коротко, то Венедиктова получит законное право делать то, что она учудила с Татаровим. То есть, спасать коррупционеров президента от наказания.
Об этом рассказал глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Рада 3 декабря планировала рассмотреть в первом чтении законопроект № 3009а, которым СН дает Венедиктовой возможность вмешиваться в дела НАБУ и САП. Подробно об угрозах законопроекту здесь.
Если коротко, то Венедиктова получит законное право делать то, что она учудила с Татаровым. То есть, спасать коррупционеров президента от наказания.
Очень выгодная для коррупционеров история, правда? Обворовывай украинцев сколько хочешь, все равно Венедиктова от НАБУ отмажет.
Если это кого-то из "слуг" еще беспокоит, то это прямое нарушение предыдущих меморандумов с МВФ, поэтому денег не будет и поэтому тоже.
Не понимаю, куда они будут убегать, когда экономика накроется, и Зеленскому придется брать российские деньги.
Авторы проекта прекрасны. Сразу видно, какие теплые отношения у Авакова с Генпрокурором. Защита от НАБУ всегда объединяет коррупционеров", - заявил Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
Правда эти похуже будут, потому что Барыга хотя-бы имитировал какой-то курс на Запад и неохотно выполнял указания оттуда, на каждом шагу их саботируя. А от Зеленой Плесени совершенно отчетливо русским духом пахнет. Они там добиваються многовекторности плавно переходящей в русский мир.
У кого есть капля мозгов и так понимает, что от смены президентов ничего не меняеться, потому что все президенты либо служат олигархам (как Зеленая Плесень или Пасечник) либо сами олигархи (как Барыга или Зек).
А если бы и нашелся президент, который бы захотел что-нибудь изменить, то есть еще подконтрольный олигархам парламент и подконтрольные олигархам суды. И они ему не дадут ничего сделать.
Источник: https://censor.net/ru/n3234982
Когда Шабунин в дозеленское время распинался, что Порошенко хуже Януковича, то расчитывал на приход к власти кого, сказочных эльфов?
Вєрной дорогой ідьотє товарісчі, прямо в тайожний! До речі, зебіли а зробили це ви, разом, падли.
(вунітаз не можна, то тільки ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ подобаєть)