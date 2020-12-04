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ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись

Федеральная служба безопасности РФ сообщает о перестрелке с неизвестными, пытавшими пересечь границу Украины и России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс" сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными", - говорится в сообщении.

При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.

"В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - сказали в ФСБ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+37
ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись - Цензор.НЕТ 6024
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04.12.2020 11:10
+36
голодні Лугандонці скоріше всього
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04.12.2020 11:09
+31
Опачленцы на заработки мчались
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04.12.2020 11:10
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голодні Лугандонці скоріше всього
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04.12.2020 11:09 Ответить
росія готує наступ на Харків, а ці постановки росія робить завжди перед наступом.
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04.12.2020 11:14 Ответить
навіщо їм наступ на Харків і нові санкції якщо їх ФСБешники вже сидять у верховній раді
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04.12.2020 11:19 Ответить
А навіщо їм був Крим та Донбас?
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04.12.2020 11:22 Ответить
вони просто думали що всі проковтнуть це як з Грузією,не вийшло,получили санкції по самі помідори,тепер вони змінили тактику,************ кримлівскі консерви у владу
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04.12.2020 11:26 Ответить
Санкції "по самі помідори" застосовані лиш проти Північної Кореї, а ті що проти кацапії - то лиш "озабочєность".
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04.12.2020 11:33 Ответить
СЛУШНА ДУМКА.
ВСЕЗЕЛЕНСЬКЕ ЛАЙНО Ж ШЛЯХ ТАМ ПОБУДУВАЛО ВІД КОРДОНА ДО ХАРКОВА ЯК ЯЄЧКО НА ГРОШІ ДЛЯ БОРОТЬБИ ВІД КОРОНИ...
НАЙ ТРАХНУВ БИ ЙОГО ТОЙ ШЛЯХ...
А ПОРОХ ТЕ БУДІВНИЦТВО СВОГО ЧАСУ.
ПРИПИНИВ ПІСЛЯ НАПАДУ ФАШИСТІВ РОСІЇ НА УКРАЇНУ.
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04.12.2020 11:54 Ответить
та и на юг,до Мелитополя-тоже дорога сделана почти,с уширением до 2-х полос...
делаем выводы
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04.12.2020 13:24 Ответить
мапу купи
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04.12.2020 13:14 Ответить
ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись - Цензор.НЕТ 6024
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04.12.2020 11:10 Ответить
татаров?
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04.12.2020 11:10 Ответить
Опачленцы на заработки мчались
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04.12.2020 11:10 Ответить
Дамой в Росєю.
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04.12.2020 11:11 Ответить
Домбасяни.
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04.12.2020 11:11 Ответить
ихтамнеты домой прорывались ? надоело партизанить...
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04.12.2020 11:11 Ответить
тю...та може они на вакцинацию хотели ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись - Цензор.НЕТ 3036
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04.12.2020 11:12 Ответить
Как двоим удалось скрыться и кто за это ответит?
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04.12.2020 11:14 Ответить
срань-рязань їхала на рашку додому або погостюваті, там весь кордон між даунбасом і московією охороняється лише москалями, от ця рязанська срань і зіткнулося з ефесбешною сранню, мабудь почали бикувати, загалом, можливо і повбивали більшисть ефесбешніків, тіки ніхто ж не зізнається!
смішно інше, що в цьому випадку "гордие і незавісімие рєспублікі дамбаса" раптово перетворюються на "терріторію Укарїни" ))))) москальні зізнатися, що вони утворили террористичний анклав - неможливо
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04.12.2020 13:15 Ответить
Это из какой части Украины они так рвались - оккупированой рашей?
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04.12.2020 11:15 Ответить
Точно не указано. Но скорее всего нет. Граница с белгородской и воронежской областям под контролем.
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04.12.2020 11:19 Ответить
ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись - Цензор.НЕТ 9349
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04.12.2020 11:15 Ответить
Кацапи насцяли в очі буквально. ФСБ повідомляє про трьох невідомих, які намагалися прорватися з України в РФ, один убитий, двоє зникли - Цензор.НЕТ 1172
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04.12.2020 11:34 Ответить
Что ж они так рускоязыковых то не по братски встретили??? А хлеб, соль, руский язык заливной, водка? Как то не по человечески... а мышебатья... забыли суки. Ну и ладно к ним еще скоро побегут, пулеметы перегреваться будут...
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04.12.2020 11:18 Ответить
Партизани?
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04.12.2020 11:21 Ответить
Жаль, что убит не ФСБшик. Хотя, и так неплохо, наши люди нарасию не ходят.
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04.12.2020 11:37 Ответить
На Время покажит уже идёт дискуссия
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04.12.2020 11:37 Ответить
двое скрылись на территории Украины", а вдоль дороги, по которой они скрылись, мертвые с косами стоят и тишина - сказали в ФСБ.
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04.12.2020 11:44 Ответить
Нифегасе ,и шо це було ?🙄🤔
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04.12.2020 11:57 Ответить
москальський загранотряд зустрів вдупучлєнців
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04.12.2020 13:18 Ответить
Нормальный человек в рашку и за деньги не поедет.
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04.12.2020 12:45 Ответить
Заградотряты против дезертиров-обдраценцев в действии!?
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04.12.2020 13:15 Ответить
Знову щось московія заколотила ...
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04.12.2020 13:47 Ответить
зеленский на работе? проверьте кто нибудь.
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04.12.2020 14:48 Ответить
 
 