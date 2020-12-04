13 133 34
ФСБ сообщает о троих неизвестных, пытавшихся прорваться из Украины в РФ, один убит, двое скрылись
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Федеральная служба безопасности РФ сообщает о перестрелке с неизвестными, пытавшими пересечь границу Украины и России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс" сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными", - говорится в сообщении.
При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.
"В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - сказали в ФСБ.
Топ комментарии
+37 Перехватчик
показать весь комментарий04.12.2020 11:10
+36 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий04.12.2020 11:09
+31 Вячеслав Федотов
показать весь комментарий04.12.2020 11:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ВСЕЗЕЛЕНСЬКЕ ЛАЙНО Ж ШЛЯХ ТАМ ПОБУДУВАЛО ВІД КОРДОНА ДО ХАРКОВА ЯК ЯЄЧКО НА ГРОШІ ДЛЯ БОРОТЬБИ ВІД КОРОНИ...
НАЙ ТРАХНУВ БИ ЙОГО ТОЙ ШЛЯХ...
А ПОРОХ ТЕ БУДІВНИЦТВО СВОГО ЧАСУ.
ПРИПИНИВ ПІСЛЯ НАПАДУ ФАШИСТІВ РОСІЇ НА УКРАЇНУ.
делаем выводы
смішно інше, що в цьому випадку "гордие і незавісімие рєспублікі дамбаса" раптово перетворюються на "терріторію Укарїни" ))))) москальні зізнатися, що вони утворили террористичний анклав - неможливо