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Новости Политика Украины
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Гройсман (4829) Бутусов Юрий (3912) Микитась (152)

НАБУ провело обыски в структурах Гройсмана по делу о взятках компании "Укрбуд", - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ провело обыски в структурах Гройсмана по делу о взятках компании

1-2 декабря на основании решения ВАКС Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по делу о взятках компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьера Владимира Гройсмана.

Об этом пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

В решении в частности говорится, что в сентябре 2017-го года застройщик Максим Микитась встретился с премьером Владимиром Гройсманом и пообещал ему взятку в виде передачи нежилых помещений в жилом комплексе "Аристократы" в центре Киева, на улице Евгения Коновальца, 34. Помещения площадью около 2000 квадратных метров оцениваются на рынке не менее чем в 2 млн долларов.

"Согласно показаниям Микитася, помещения были переданы структурам Гройсмана 18 декабря 2017 года и оформлены на Юрия Гижко - предпринимателя из Винницкой области", - отмечает журналист.

1-2 декабря на основании данного решения ВАКС Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по делу о взятках компании "Укрбуд" в структурах Гройсмана, что Цензор.НЕТ подтвердили источники в САП и НАБУ.

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Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Вместе с тем, Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога.

3 декабря Микитась вышел из СИЗО.
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Топ комментарии
+18
За часи Порошенка за 4 роки у 2015 - 2018 на дороги було витрачено 115 мільярдів гривень). Збудовано 9 тисяч км доріг.
За 2020 рік за Зеленського збудували 4 тис. км і витратили 120 мільярдів.… Показати більше...
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04.12.2020 11:23
+16
Порошенко в 2021 році стане 7-им Президентом України. А проголосують за нього майже всі зелебобіки під загрозою вимирання від голоду. 73% - це шлунки з правом голосу.
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04.12.2020 11:37
+13
Вася, а еще Порох убил и съел брата! хорошо, шо тебя, утырка))))). Даже в раше уже сказали- что у всех, кто гонит на Порошенко губы измазаны руцким дерьмом. Порох не святой, и никто его не идиализирует. Но постоянно переводить стрелки с полных зашкваров зеленогнойных на Пороха, который почти 2 года не президент, да и не о нем сейчас речь совсем, сразу видно *********- зеленожопых уродов и тварей. А че тогда не вспоминаете, сколько воровал ваш януковощ и любимый кучма, шо, языки в зад втянули? Или им и гринпоцу можно? пуйло потому как разрешил? и мудрый нарид с ним? Поверю в порядочность конченной *********- зеленогнойной биомассы после того, как вы все дружно начнете разбираться с коррупционной мафией гринпоца-дерьмака и иже с ними! А пока, вы просто манкурты безмозглые, вещающие по методичкам.
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04.12.2020 11:37
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За часи Порошенка за 4 роки у 2015 - 2018 на дороги було витрачено 115 мільярдів гривень). Збудовано 9 тисяч км доріг.
За 2020 рік за Зеленського збудували 4 тис. км і витратили 120 мільярдів.… Показати більше...
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04.12.2020 11:23 Ответить
Хворієш?
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04.12.2020 11:29 Ответить
кацапа,домой иди ,ибо ты не фкурседела.хильни зверобойчику и занюхай подорожником.оно и попустит
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04.12.2020 11:31 Ответить
ну от тебя, свинособаки, это читать не удивительно)где ты ,а где Украина
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04.12.2020 11:35 Ответить
НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8512
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04.12.2020 11:35 Ответить
НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 702
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04.12.2020 11:41 Ответить
омельян пусть гиперлуп достроит. а потом на гора умные слова выдаёт.
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04.12.2020 14:36 Ответить
Вася, а еще Порох убил и съел брата! хорошо, шо тебя, утырка))))). Даже в раше уже сказали- что у всех, кто гонит на Порошенко губы измазаны руцким дерьмом. Порох не святой, и никто его не идиализирует. Но постоянно переводить стрелки с полных зашкваров зеленогнойных на Пороха, который почти 2 года не президент, да и не о нем сейчас речь совсем, сразу видно *********- зеленожопых уродов и тварей. А че тогда не вспоминаете, сколько воровал ваш януковощ и любимый кучма, шо, языки в зад втянули? Или им и гринпоцу можно? пуйло потому как разрешил? и мудрый нарид с ним? Поверю в порядочность конченной *********- зеленогнойной биомассы после того, как вы все дружно начнете разбираться с коррупционной мафией гринпоца-дерьмака и иже с ними! А пока, вы просто манкурты безмозглые, вещающие по методичкам.
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04.12.2020 11:37 Ответить
Я за Фому, а он за Ерему. Там же сообщается "застройщик Максим Микитась встретился с премьером Владимиром Гройсманом и пообещал ему взятку в виде передачи нежилых помещений в жилом комплексе "Аристократы" в центре Киева, на улице Евгения Коновальца, 34. Помещения площадью около 2000 квадратных метров оцениваются на рынке не менее чем в 2 млн долларов. А Вы под псевдо Rino Onix

"За часи Порошенка за 4 роки у 2015 - 2018 на дороги було витрачено 115 мільярдів гривень). Збудовано 9 тисяч км доріг.
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04.12.2020 11:32 Ответить
да они больные. паства пороха.
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04.12.2020 14:38 Ответить
где эти дороги?
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04.12.2020 11:35 Ответить
возле меня только 30 км дороги,причем 7 км новой дороги,где раньше была грязь непролазная,и при совке,и до пороха
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04.12.2020 11:37 Ответить
ну не у тебя же в свинособачии)кацапье такое кацапье
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04.12.2020 11:39 Ответить
Якщо подивитися на фото з ділянок доріг які "відкривав" Порошенко то там тільки ДОРОЖНІ ЗНАКИ!
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04.12.2020 13:29 Ответить
и етому хосударству я должен платить налоги, коммуналку и штрафы? кхе!! НАБУ провело обыски в структурах Гройсмана по делу о взятках компании "Укрбуд", - Бутусов - Цензор.НЕТ 7681
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04.12.2020 11:24 Ответить
а если не будешь платить, то государство улучшиться ?
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04.12.2020 11:35 Ответить
только добьет он тебя и таких как ты)чтоб навсегда отбило вам охоту ходить на выборы -для этого все методы будут хороши
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04.12.2020 11:43 Ответить
та веришь в выборы? святая!
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04.12.2020 11:49 Ответить
а ты веришь в способ "кто громче крикнет с баррикады" ?
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04.12.2020 11:51 Ответить
ну так у тебя в Лугандоне не было ни тех, кто выше прыгал, ни выборов, ни клятого Пети.

как житуха ?
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04.12.2020 11:58 Ответить
У Гройсмана тільки почав рости рейтинг, а тут таке....
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04.12.2020 11:27 Ответить
так для того и делается,шоб поотрубать все рейтинги,которые растут.тогда у бубочки будет бугорок на всеобщей равнине НАБУ провело обыски в структурах Гройсмана по делу о взятках компании "Укрбуд", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8163
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04.12.2020 11:32 Ответить
вже не буде...лише ями...
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04.12.2020 14:54 Ответить
хуже. они не трупы, они потужные винницкие мыролюбные реформаторы.
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04.12.2020 11:36 Ответить
А кто не политический труп? шарий?
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04.12.2020 11:36 Ответить
Порошенко в 2021 році стане 7-им Президентом України. А проголосують за нього майже всі зелебобіки під загрозою вимирання від голоду. 73% - це шлунки з правом голосу.
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04.12.2020 11:37 Ответить
да помечтай. станет... он как и янык в истории уже. на свалке
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04.12.2020 14:39 Ответить
вот это и повторяй, когда подыхать будешь)ну если тебя эта муйня так успокаевает,,,
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04.12.2020 11:37 Ответить
Щуряча метушня триває!!! Готуються до чергової виборчої кампаніі !!!)))
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04.12.2020 11:33 Ответить
А где там Гройсман?
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04.12.2020 11:32 Ответить
та не в гройсмане там дело)
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04.12.2020 11:35 Ответить
вот это поворот. ося невиноват, ося мимо проходил?
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04.12.2020 11:37 Ответить
все проходящие виноваты ?
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04.12.2020 11:52 Ответить
Ну знаете хвосты длинные бывают ...
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04.12.2020 11:33 Ответить
Воще канешно я жду про Липецьку хфабрику. Хто і за шо передав її Порошенку. І з якою метою він дав наказ звільняти від макак макшанських Довбас.
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04.12.2020 11:37 Ответить
Нацгвардия, гройсман, а шо там с наилучьшим министром по версии зебилов? НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1948
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04.12.2020 11:38 Ответить
Тут НАБУ "украинская история" - в случае с Гройсманом, а вот в случае с Татаровым НАБУ "не украинская история"?
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04.12.2020 11:38 Ответить
Де Свинарчуки?
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04.12.2020 11:39 Ответить
Міль трахнула !!!)))
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04.12.2020 11:47 Ответить
І що, Грося буде першою великою "рибою", яка отримає тюремний термін? Тещі квартиру теж конфіскують?
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04.12.2020 11:41 Ответить
і расстріляют всю Вінніцку область в назіданіє потомкам і в радость зебилам
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04.12.2020 11:56 Ответить
Похоже тов Сытник сторговался с тов Татаровым)
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04.12.2020 11:42 Ответить
Раскрыли подлог:
Кольца вяленого кальмара, продаваемые Гройсманом с лотка возле синагоги, оказались не из кальмара...
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04.12.2020 11:44 Ответить
Це хід конем - треба відвести загрозу від Татарова, Єрмака і Зеленського, тому цапом буде призначено Гройсмана.
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04.12.2020 11:46 Ответить
це аж ніяк не відводить загрозу від цих, нинішніх вигодоотримувачів. лише поширює коло. "лицарів" Камелоту . хапуг на державних посадах України....безкінечна історія(
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04.12.2020 15:08 Ответить
Грося ушлих хлоп, якщо прискіпливо пошукати багато можна знайти. Прибарахлився на посаді не хило. Так, що не жалійте його.
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04.12.2020 11:54 Ответить
А його не жаліють. Просто очевидний, класичний перевод стрілок.

Ще до вечора має бути якась дебільна заява Кравчука НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9526
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04.12.2020 12:05 Ответить
Судя по всему гройся является выгодаполучателем 90% прибыли от этой аферы !
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04.12.2020 11:54 Ответить
угу)какой микитась бессеребренник все же НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6023
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04.12.2020 12:03 Ответить
Микитась заробив на афері з нацгвардією всього 81 млн.і з них віддав 75 млн. на хабар тільки одному Гройсману - в цю ахінею повірять тільки зелені дебіли
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04.12.2020 11:55 Ответить
Микитась думав, що все пройде тихо...
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04.12.2020 11:56 Ответить
шо тихо? математику в школі вчили? НАБУ провело обшуки у справі про хабарі компанії "Укрбуд" у структурах Гройсмана, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8366
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04.12.2020 12:02 Ответить
Згадайте його мимтника, який в Турції вілли скупляв. Поніс покарання?
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04.12.2020 11:55 Ответить
а если честно, мне в лом за предателя Гросю заступаться -он слишком много шагов дебильных сделал в 2019м навсречу зекретину... только пусть зесрань попробует это все еще доказать
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04.12.2020 12:01 Ответить
Не на секунду не сомневаюсь, что настоящий владелец именно Гройсмано, НО Дело "за малым" : доказать, что подставной Гижко действовал от имени и по поручению Гроси, и прибыль от эксплуатации помещения передавалась так же Гройсману. Собрать такие доказательства ооочень не просто, т.к. даже если пресанут Гижко и он сдаст Гросю, этого будет маловато: "слово против слова". Поэтому дело развалится в суде. Даже без всяких взяток судьям.
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04.12.2020 12:14 Ответить
Ну? Дійшло? Що з слідством бувають проблеми? Що довести до суду справу - як би тобі особисто не хотілось - це не проста задача?
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04.12.2020 12:36 Ответить
Какой-то Микитась передал какому-то Гижко нежилое помещение чтобы Гройсман ЧТО?
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04.12.2020 12:34 Ответить
наконец то хитрого еврея взяли за яйца .который упал на дно .и затаился
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04.12.2020 12:36 Ответить
а де той вінницький лодир -капуста з мясом (бігус), чому мовчить. чи жде указівок від своїх родичів з северного рейха. Єрмак з татаровим поділили майно укрбуду, татаров ввійшов в довіру і забрали все - одну земельну ділянку переписав на тестя, а посада в ОПУ це хабар за віджим чужого майна. А ще по тій дорозі щось випало з укрбуду. А хлопці дружно били в барабани - це петро розікрав неньку-Україну. особливо старався Бігус(теж поцупив гроші Ігора Валерійовича) але барабани прохудились. ініціатор (БАЙ) не отримав нічого, портний , татаров, єрмак - попадалово, круги на воді дістали Гройсмана. А де Петро Олексійович. папуги перетворились в хапуг
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04.12.2020 12:41 Ответить
а чего гройсман? чего сразу не порох?
предприниматель из винницкой области уже сознался?
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04.12.2020 14:05 Ответить
Порохоботам почало пі дгоряти. Получили команду фас!!! Гросьман може і Пєтю здати!
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04.12.2020 14:10 Ответить
 
 