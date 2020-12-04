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Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии

Командование медицинскими силами ВСУ подало в суд на волонтера Наталью Воронкову, которая перепостила статью Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии и рассказала о сложившейся обстановке с военной медициной в ВСУ.

Об этом волонтер Наталья Воронкова сообщила на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

13 ноября волонтер Наталья Воронкова распространила на своей странице в Фейсбуке статью Цензор.НЕТ "COVID-19 У ЗСУ: "Після того, як зник нюх, я тиждень жив у казармі та вибивав машину, щоб здати тест. Вже з позитивним результатом мене ізолювали у холодне приміщення". Волонтер в своем посте рассказала о сложной ситуации, в которой находится военная медицина. А уже 4 декабря она сообщила, что за этот пост на нее подало в суд Командование медицинскими силами ВСУ.

"Цугцванг или патовый результат реформы военной медицины.

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Вся военная медицина сегодня на 100% подчинена 2 офицерам:

1. Командующему медицинскими силами - Хоменко Игорю Петровичу (сейчас в связи с расследованием зашкварных закупок КМС по маскам и по ИВЛ "выведен в распоряжение" Министра обороны Украины)

2. Главнокомандующему Хомчаку - ему непосредственно подчиняется Командование медицинскими силами.

Теперь прошу пройти по ссылке и почитать статью: https: //m.censor.net /.../ covid19_u_zsu_pslya_togo_yak ...

Все волонтеры и представители общественности, которые и сегодня активно помогают фронту, подтвердят эти факты и еще готовы привести новые примеры катастрофы в военно-медицинских силах ВСУ. Не только в Старычах, а и в Житомире и в Яворове, почти везде похожая ситуация как описано в статье!

Отдельное звено этой катастрофы - это медицинское снабжение в зону боевых действий заявки военных медиков выполняются на 20-30%

То есть пара упаковок обезболивающего или жаропонижающего препарата на весь батальон - это уже норма 2020! А все реально необходимое воины покупают сами, или медики просят волонтеров.

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Лично я очень благодарна военному, что осмелился не промолчать, рассказал правду!

Звонков, обращений с просьбами о помощи от военных и медиков ВСУ у меня и у других медицинских волонтеров очень много и за последнее время только увеличивается.

Такие ситуации четко указывают на систематическую бездеятельность Командующего медицинскими силами и лиц, им назначенных.

Вот к чему привела так называемая "реформа" с единственным подчинением ГШ (в дальнейшем Главнокомандующему Хомчаку) всей медицинской структуры.

Всех несогласных - уволили.

Все остальные - молчат - потому что боятся, или внедряют те же "военные стандарты", что и Хоменко под руководством Хомчака.

Кстати, они очень близкие друзья, о чем неоднократно писал Тарас Тополя: https://www.facebook.com/taras.topolya/posts/3475671529179229

Еще раз замечу - на сегодня ни один из медиков не подчиняется напрямую министру обороны Украины!

Все медики запуганы Хоменко и его окружением.

И вот итог!

Пренебрежение медицинской помощью больному коронавирусной болезнью, и, соответственно, подвергание других военных на риск заболевания, а части на потерю боеспособности!

Мне одной кажется, что эти действия можно квалифицировать как подрыв боеспособности армии в целом ?!

Требуем правду, достаточно показухи!

А тем временем пока военные кричат ​​через СМИ, что им не предоставляют нормальную медицинскую помощь - Командование медицинскими силами отчитывается об успешных зачетах и итогах на своей странице", - написала волонтер Воронкова 13 ноября.

4 декабря она сообщила, что за этот пост Командование медицинскими силами подало в суд против нее иск. При этом Воронкова уверяет, что Хомчак в курсе об этом иске и одобрил его.

"БОЛЬШЕ ЧЕМ ОРДЕН!

На меня подали в суд.

За пост в Фейсбуке !!!!!

Я точно живу в Украине ???

Или уже в Раше или в Белораше?

Так, сначала я сама не поверила, но 12 !!! писем иска от Командования медицинскими силами под руководством Генштаба.

Вот за этот пост https://www.facebook.com/100001341160844/posts/3462236980497640/?d=n

Крутое такое поздравление с Днем Волонтера на седьмом году войны - ох @ еть как искренне и трогательно ...

Спасибо господину Хомчаку и господину Хоменко за столь высокую оценку меня как волонтера, активиста, человека, который приложил неимоверные усилия для реанимации военной медицины с 2014 года.

Отмазки, что вы "белые и пушистые" и здесь якобы ни к чему - не катят:

1. Халик (он истец от КМС) самостоятельно никогда не решился бы на такой шаг без согласия руководителя из ГШ.

2. У меня есть все документальные доказательства, что господин Хомчак - в курсе этого иска, а значит дал "добро" на будущее "судилище"

И это офицеры, у которых есть честь?

Я вам так сильно мешаю?

Или вы боитесь женщины волонтера?

Или может вам не нравятся блондинки?

Не уважаемые Хоменко и Хомчак, этим вы показали одно: масштабчик ваших "генеральских" личностей.

Жду с нетерпением, что ваше пребывание на должностях подходит к концу. Как бы Хоменко не хватался за свое кресло.

Все, финита ля комедия!

Надеюсь, что у судей хватит здравого смысла и дело против меня не дойдет до Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда (как в подобном случае дела против Юрия Бутусова "Цензор.нет").

Когда только этот суд смог отличить "черное от белого", а, точнее, оценочное суждение (их нельзя признать недостоверным) от фактического.

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Объясните мне, наивной, - это теперь норма сегодня - активистам рот "затыкать" судами за посты в Фейсбуке ???

Знаю, что существует еще одно дело против волонтера ... Тарас Тополя  - приготовиться ?!" - сообщила Воронкова.

Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии 01
Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии 02
Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии 03
Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии 04
Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии 05
Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии 06
Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии 07
Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии 08
Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии 09
Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии 10
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Топ комментарии
+22
А де судять за репости? Нагадайте як називається це державне утворення. Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии - Цензор.НЕТ 3771
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04.12.2020 11:39
+21
А говнокомандуючий клепає відосики і гундосить який він положітєльний.
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04.12.2020 11:37
+12
Кловун може помститись, з нього станеться.
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04.12.2020 11:38
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Кловун може помститись, з нього станеться.
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04.12.2020 11:38 Ответить
Хомчака потрібно звільняти, хай йде у відпустку по уходу за дитиною-дружиною!
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04.12.2020 11:45 Ответить
Хомчака нужно предать трибуналу, вообще-то, за дезертирство под Иловайском. В нормальной стране он бы уже давно сидел, а в былые времена, его вообще бы уже давно поставили к стенке.
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04.12.2020 12:29 Ответить
В армии вообще болеть не должны по-идее. Всех офицеров на время пандемии и контрактников поставить на казарменное положение. Срочникам запретить увалы. Пусть сидят по воинских частях до улучшения эпидемиологической ситуации)))
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04.12.2020 11:36 Ответить
в армии вообще то могут болеть только с разрешения командира и плевать на то что говорит врач . этот совково-дебилизм снова вернули
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04.12.2020 12:22 Ответить
А говнокомандуючий клепає відосики і гундосить який він положітєльний.
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04.12.2020 11:37 Ответить
При Свинарчуках було краще.
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04.12.2020 11:38 Ответить
свинарчуки зараз, йолопе
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04.12.2020 13:08 Ответить
Да ти шо? Який ти вумний?
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04.12.2020 13:13 Ответить
добре що не такий як ти, академік
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04.12.2020 13:29 Ответить
А де судять за репости? Нагадайте як називається це державне утворення. Командование медсил ВСУ подало в суд иск на волонтера Воронкову за репост статьи Цензор.НЕТ о ситуации с коронавирусом в армии - Цензор.НЕТ 3771
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04.12.2020 11:39 Ответить
Рабссия !!!
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04.12.2020 12:13 Ответить
Результатом виборів 2019 і є зміна напряму курсу країни. Тільки 73% дятли не змогли цього тоді побачити
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04.12.2020 13:07 Ответить
Судять там же де і за державну зраду, тільки дають більше.
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04.12.2020 13:14 Ответить
Повна жо"а у всьому...
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04.12.2020 11:39 Ответить
Да как она посмела! Наш наполеоний буонапартий гринпоц не спит и не есть, вместе с другими фсбшными консервами таранами и хомчаками все про Украинскую армию думает день и ночь! и коньяк не льется в рот! Расстрелять!
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04.12.2020 11:43 Ответить
Да барыга мародер,все украл .Опять нет медикаментов и мед.помощи как в 14 году.Ведь при нормальном главнокомандующем и НГШ ,все было не так.Таблетки не те ,палаты и палатки с отоплением не правильные.Вся эта брехня про армию ,не уходила с этого сайта с 18по19 год.Хуже не будет ? Точно?
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04.12.2020 11:45 Ответить
ну у вас, в свинособачии,за репост садят -вы, кацапорабы, думаете что это норма)
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04.12.2020 12:09 Ответить
Совковые генералов гнать поганой метлой.
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04.12.2020 11:46 Ответить
пока только суд, дорогенькі, а ведь так мы дождемся выбитых за правду зубов и изнасилований милицейской дубинкой только за то, что не молчали, что протестовали, что помогали, что воевали..., реванш приходит постепенно, но верно...
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04.12.2020 11:53 Ответить
Сама Воронкова крайне неприятная баба.

От ее "волонтерства" одно название
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04.12.2020 11:59 Ответить
Хомчаку сейчас не до медиков, ему надо чтоб жена место в Черниговской ОГА не потеряла, из-за беременности, а то она не сможет эффективно выполнить свой долг перед обществом.
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04.12.2020 12:04 Ответить
А ви помітили, панове, що Президент США, лікується, якщо щось, у військовому госпіталі?
Понятно,що не українському.

Мабуть не довіряє тамошнім "феофаніям"?
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04.12.2020 12:46 Ответить
Что, прячет правду ваш этот шоколадный мародер!?
ой, стоп...
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04.12.2020 12:53 Ответить
нУжНо ПрОсТо пЕРесТаТь бОлеТь)))) =*
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04.12.2020 12:54 Ответить
Я избавлю Украину от совка!
Ожидание: из армии исчезнут остатки совкового уклада.
Реальность: в суд за репост.

Ну хоть посмійомся (с) да зебилы?
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04.12.2020 12:56 Ответить
Знову " зрада". По перше : заголовок не відповідає суті статті, подали в суд не на волонтера, а про захист гідності та честі. ( Це їх право, як в демократичній державі. В рашкі булоб зовсім по другому.). По друге : висновки. потрібно робити ро рішенню суду. По третє: Цензор нет знову робить сенсацію де ЇЇ немає. Четверте: ГШ замість того щоб виправити ситуацію, і зробити висновки тільки поглибює проблему, та пробує її замазати. НУ і останнє: в данній ситуації у пані Воронкової є всі шанси виграти процес, і тоді резонанс може бути набагато більшим. Шановні не робіть паніку, там де її немає.
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04.12.2020 13:20 Ответить
Вова Б. не передёргивай!!!!Ведь волонтёр сделала репост по материалам из Цензора.нет и указала при этом источник!!!!!И по закону нужно спрашивать с Бирюкова (или с солдата ВСУ,который давал ему интервью)...а не "трахать" криминальными позовами волонтёра!!!!Или мед.начальство ВСУ юридически безграмотно,или выиграть тяжбу у Бирюкова у них шансов нет...и они подыскали беззащитную лохушку!!! Командування медсил ЗСУ подало до суду позов на волонтерку Воронкову за репост статті Цензор.НЕТ про ситуацію з коронавірусом в армії - Цензор.НЕТ 987
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04.12.2020 15:35 Ответить
Безсумнівно, що у тих, які організовували і здійснювали цю муть, до біса вільного часу на дурну роботу, що в умовах війни неймовірно.
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04.12.2020 16:53 Ответить
Ні, клоун тут ні до чого....
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04.12.2020 14:30 Ответить
"Дійсним доповідаю..."
Йоханий бабай, 30 років минуло, а штампи совкових рапортів живуть і перемагають.
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04.12.2020 16:55 Ответить
 
 