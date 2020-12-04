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обстрел (20424) санкции (10621) минские соглашения (3215)

Готовится нота в ОБСЕ из-за обстрела террористами Водяного. Это еще один аргумент для усиления санкций, - украинская делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Готовится нота в ОБСЕ из-за обстрела террористами Водяного. Это еще один аргумент для усиления санкций, - украинская делегация в ТКГ

При обстреле Водяного террористы использовали запрещенные минометы и артиллерию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные украинской делегации в ТКГ в соцсети Фейсбук.

"Сегодня ночью, 4 декабря, в районе н.п. Водяное зафиксированы грубые нарушения противником режима прекращения огня, а именно: использование 122 мм артиллерии (13 снарядов) и 120 мм миномета (6 мин). Потерь со стороны подразделений ВС Украины нет", - сказано в сообщении. 

Далее украинская сторона в ТКГ излагает свои действия по данной ситуации:

1. Через координационный механизм введен "режим тишины".

2. Готовится письменная нота в СММ.

3. Наблюдательная группа УССЦКК "Мариуполь" осуществляет мероприятия по верификации события.

"Украинская делегация напоминает желающим пострелять, что каждое подобное нарушение становится еще одним кирпичом в стену, которой РФ отгораживает себя от цивилизованного мира, и еще одним аргументом для сохранения или усиления санкций", - резюмировали в украинской делегации в ТКГ.

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Автор: Ірина Дашківська
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не ноты нада готовить, а лупить минометами и градами по сипарам Готовится нота в ОБСЕ из-за обстрела террористами Водяного. Это еще один аргумент для усиления санкций, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 7602
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04.12.2020 11:38 Ответить
Потрібно задіяти Байрактари для цілодобового чергування в повітрі над ОРДЛО, щоб оперативно наносити удари по позиціям терористів які порушують припинення вогню!
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04.12.2020 11:50 Ответить
Ваші ноти вже в поштові скриньки не влазять.
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04.12.2020 11:40 Ответить
Вот и емблема ТКГ от арестовича пригодилась в оформлении новости) а говорите что говно бесполезно.
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04.12.2020 11:45 Ответить
Готується нота в ОБСЄ через обстріл терористами Водяного. Це ще один аргумент для посилення санкцій, - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 9480
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04.12.2020 11:48 Ответить
Раніше за "злочиної влади", на обстріли відповідали обстрілами такою ж зброєю, а не обстрілювали пусте повітря пустими словами та нотами...
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04.12.2020 11:57 Ответить
100-й гумконвой в действии.
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04.12.2020 12:12 Ответить
 
 