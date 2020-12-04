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Новости Политика УкраиныОбщество Национальное антикоррупционное бюро
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НАБУ (4026) уголовное дело (2433) детектив (52)

Десятки осужденных и обвиняемых, миллионы возмещенных и арестованных средств: 5 лет назад первые детективы НАБУ начали расследования ряда знаковых для страны дел

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Сегодня исполняется 5 лет с тех пор, когда первые детективы НАБУ внесли в ЕРДР материалы первых уголовных производств. Именно 4 декабря 2015 стартовали расследования ряда известных и, без преувеличения, знаковых для государства дел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Итак, "Газовое дело" -  хищение государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" https://bit.ly/3lZuSzD

"В результате преступления государству нанесено 3 млрд грн убытков: 740 млн грн - потерянный доход ПАО "УГВ", который получили компании, подконтрольные организатору схемы, 2 млрд грн - вред для госбюджета из-за решения ГФС Украины о рассрочке выплаты ренты за пользование недрами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следствие продолжалось с декабря 2015 г. по февраль 2019 года. 30 мая 2017 г. направили в суд обвинительный акт в отношении восьми участников "газовой схемы". 18 февраля 2019 г. - относительно народного депутата Украины, а также финансового директора подконтрольных народному депутату предприятий, задействованных в схеме.

Детективы установили более 29 участников коррупционной схемы, из них: 11 осужденных, 15 обвиняемых (в том числе экс-нардеп-организатор), 3 подозреваемых - в розыске.

11 подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности.

На основании соглашений о признании виновности ОАО "УГВ" возмещено 36 млн грн.

В мая 2017 года ОАО "УГВ" подало гражданский иск о возмещении причиненного из-за "газовой схемы" ущерба в полном размере - 740 млн грн. Вопрос удовлетворения иска будет решен одновременно с вынесением приговора по делу.

Также в НАБУ добавили, что в суде продолжается рассмотрение дела, к материалам которого уже добавлено более 230 томов.

Десятки осужденных и обвиняемых, миллионы возмещенных и арестованных средств: 5 лет назад первые детективы НАБУ начали расследования ряда знаковых для страны дел 01

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"ВостГОК" - "ЭНЕРГОАТОМ" - завладения средствами "Восточного горно-обогатительного комбината" и "Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" https://bit.ly/3fuh25G.   

Нанесен ущерб государству как единственному владельцу двух предприятий: ГП "ВостГОК" - 17 290 000 долл. США, ГП "НАЭК" "Энергоатом"- 6 400 000 евро.

"Выяснение изложенных обстоятельств стало одним из первоочередных задач детективов НАБУ. Фактически расследование этих схем детективы НАБУ осуществляли параллельно в пределах двух уголовных производств. В ноябре 2017 года, после установления ролей всех участников, два производства объединили в одно. Следствие продолжалось с декабря 2015 г. по январь 2018 года. 22 мая 2018 г. обвинительный акт направлен в суд", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что детективы установили роли 11 участников преступлений в отношении 8 из них, в том числе экс-нардепа, обвинительный акт направлен в суд. 3 человека находятся в розыске, в отношении 1 лица продолжается досудебное расследование.

"По запросу НАБУ о международной правовой помощи на счета задействованной в схеме компании "Bradcrest investment s.a." в швейцарском банке арестованы средства в сумме, эквивалентной 86 400 000 грн (3 200 000 швейцарских франков). Для обеспечения возмещения убытков после приговора суда наложен арест на имущество подозреваемых: 8 квартир, 8 автомобилей, доли в уставных капиталах компаний Украины стоимостью 7 600 000 грн, денежные средства на расчетных счетах иностранных компаний в размере 20 тыс. долл. США.

В процессе продолжается исследование доказательств", - сообщили в НАБУ.

Десятки осужденных и обвиняемых, миллионы возмещенных и арестованных средств: 5 лет назад первые детективы НАБУ начали расследования ряда знаковых для страны дел 02

"ОБЛЭНЕРГО" - "энергосети" - завладение 346 220 000 грн ОАО "Запорожьеоблэнерго" (60% акций принадлежит государству) https://bit.ly/2V2qK5L .

"Следствие продолжалось с декабря 2015 г. по август 2019 года. 16 июня 2020 г. обвинительный акт в отношении двух лиц направлен в суд. Однако завершено расследование лишь отдельных эпизодов коррупционной схемы, по ряду похожих сделок с участием облэнерго с государственной долей собственности расследование продолжается.

В деле - двое обвиняемых: экс-глава правления АО "ХК" энергосети "и бывший и.о. генерального директора ОАО "Запорожьеоблэнерго".

В течение 3 лет глава "энергосети" скрывался от следствия, только в апреле 2019 г. его экстрадировали из Германии в Украину. Второй обвиняемый до сих пор находится в розыске. В отношении него продолжается заочное судебное разбирательство", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по материалам досудебного расследования Национальное бюро добилось признания недействительными 5 договоров об уступке права требования на общую сумму более 346 млн грн, а также обеспечило возмещение 74 млн грн.

Также в НАБУ добавили, что в суде состоялось подготовительное заседание, прокурор зачитал краткое изложение обвинительного акта, стороны выступили с вступительными речами, определили порядок исследования доказательств. Следующее судебное заседание назначено на 11 января 2021 года.

Десятки осужденных и обвиняемых, миллионы возмещенных и арестованных средств: 5 лет назад первые детективы НАБУ начали расследования ряда знаковых для страны дел 03


Десятки осужденных и обвиняемых, миллионы возмещенных и арестованных средств: 5 лет назад первые детективы НАБУ начали расследования ряда знаковых для страны дел 04
Десятки осужденных и обвиняемых, миллионы возмещенных и арестованных средств: 5 лет назад первые детективы НАБУ начали расследования ряда знаковых для страны дел 05
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Топ комментарии
+3
М-да... "Нанесено убытков на 3 млрд... компенсировано 36 млн.". Т.е. вернули 1,2% - потрясающий результат!
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04.12.2020 12:17
+2
Ты смотри, как красочно все оформили!
Студентка-отличница, что пишет лекции цветными ручками, обзавидуется!
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04.12.2020 12:12
+2
покажите в цифрах. сколько обошлось содержание набу и сап за 5 лет и сколько денег они возвратили за 5 лет. вот тогда буудем смотреть на ДОСТЯЖЕНИЯ
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04.12.2020 12:41
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Знайдіть нам золотий унітаз та батон якуновича та камази с долярами які він повивозив до росії ))))
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04.12.2020 12:18 Ответить
Ты смотри, как красочно все оформили!
Студентка-отличница, что пишет лекции цветными ручками, обзавидуется!
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04.12.2020 12:12 Ответить
"жить захочєш - нє так розкарячісся"(с) ...певен що відбудеться (чи вже відбувається) аудит вкладених коштів... не певен Салліван чи Йеллен, чия парафія... "Я - не українець, але я відчуваю Україну"(с) Байден Мирославі Гонгадзе в 14му році.
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04.12.2020 16:01 Ответить
М-да... "Нанесено убытков на 3 млрд... компенсировано 36 млн.". Т.е. вернули 1,2% - потрясающий результат!
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04.12.2020 12:17 Ответить
и обошлось єто все в какой-то жалкий миллиард за работу
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04.12.2020 12:20 Ответить

Государству нанесено 3 млрд грн убытков: 740 млн грн - потерянный доход ПАО "УГВ"
На основании соглашений о признании виновности ОАО "УГВ" возмещено 36 млн грн.
хороший КПД Десятки осужденных и обвиняемых, миллионы возмещенных и арестованных средств: 5 лет назад первые детективы НАБУ начали расследования ряда знаковых для страны дел - Цензор.НЕТ 990
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04.12.2020 12:17 Ответить
покажите в цифрах. сколько обошлось содержание набу и сап за 5 лет и сколько денег они возвратили за 5 лет. вот тогда буудем смотреть на ДОСТЯЖЕНИЯ
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04.12.2020 12:41 Ответить
 
 