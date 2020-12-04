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Новости Политика Украины
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На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция. ФОТО

Столичные правоохранители призывают организаторов и участников митинга под стенами Верховной Рады придерживаться заявленного мирного формата проведения акции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева. 

"Во время проведения превентивной работы с участниками мероприятий, некоторые из них агрессивно себя ведут и не реагируют на законные требования правоохранителей. Для восстановления правопорядка правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта. Поэтому, периодически между протестующими и правоохранителями возникают словесные перепалки и краткосрочные толкотни", - сказано в сообщении полиции.

Кроме этого отмечается, что на данный момент на двух активистов полицейскими на месте составлены административные материалы за нарушение ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция 01
На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция 02
На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция 03

ФОТО: пресс-служба Нацполиции Украины.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Намазуй ТЄ!

На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция - Цензор.НЕТ 9459
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04.12.2020 12:05
+5
Казнокрады и Гетьманцев & C не хотят выйти потолкаться с избирателями?
Заодно и про штрафы за воровство пусть расскажут.
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04.12.2020 12:11
+4
На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция - Цензор.НЕТ 9421
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04.12.2020 12:25
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Намазуй ТЄ!

На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция - Цензор.НЕТ 9459
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04.12.2020 12:05 Ответить
Гнати цих говноФОПів з під стін ВРУ. Не хочуть платити податки в Україні - хай ідуть в Польщу на заробітки!
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04.12.2020 12:32 Ответить
Казнокрады и Гетьманцев & C не хотят выйти потолкаться с избирателями?
Заодно и про штрафы за воровство пусть расскажут.
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04.12.2020 12:11 Ответить
Цікаво, а мітингарі вже зрозуміли кореляцію свого нинішнього стану зі своїм вибором у 2019 році?
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04.12.2020 12:16 Ответить
Воры за толстыми стенами, а менты рассказывают всем , в том числе СМИ о том, что в рядах протестующих какие-то подозрительные перепалки и на них составляют протоколы. Скоро будут паковать людей в автозаки.
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04.12.2020 12:16 Ответить
А так всі не хотіли Бариги...тепер відморожуйте яйця...
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04.12.2020 12:16 Ответить
Не не годится, пусть учатся у бульбашей - те вообще безбашенные и буйные.
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04.12.2020 12:23 Ответить
На митинге под Радой периодические перепалки и толкотня. Составлено два админпротокола, - полиция - Цензор.НЕТ 9421
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04.12.2020 12:25 Ответить
це маєш на увазі?

підеш далеко
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04.12.2020 12:59 Ответить
гнилой цензор, а почему не пишете, что за митинг?
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04.12.2020 12:26 Ответить
По-видимому против налогов. Налоги платят только лохи. А под радой собрались нелохи. На мітингу під Радою періодичні перепалки і штовханина. Складено два адмінпротоколи, - поліція - Цензор.НЕТ 1899
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04.12.2020 13:48 Ответить
Скоріше оголосити обсервацію усієї країни бо буде лохзедаунам 3.14
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04.12.2020 19:39 Ответить
 
 