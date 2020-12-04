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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, выявили 1374 новых случаев, среди заболевших 82 ребенка и 78 медиков, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1374 больных коронавирусом, 26 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева сообщил во время онлайн-брифинга.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1374 больных коронавирусом. 26 человек - умерли. Всего за период пандемии в столице 1395 летальных случаев от коронавируса, а подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 76 750", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 33 девочки от одного до 17 лет, а также 498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет. Заболели в том числе и 78 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки - 310 человек. Всего коронавирус преодолели 24 585 жителей Киева.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 219, Соломенском - 213 и в Голосеевском - 156 случаев", - отметил Кличко.

Также Кличко добавил, что всего в стационарах медучреждений города сегодня лечится 2131 больной коронавирусом. Среди них 19 детей. 1158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1401 человек. На аппаратах ИВЛ - 31 больной.

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, выявили 1374 новых случаев, среди заболевших 82 ребенка и 78 медиков, - Кличко 01
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Кстати, почти ровно 2% 26 от 1300 то.
Видать решили все таки более-менее статистику давать, а не так как было - очень странно разброс был не раз. Из-за смертности 2% все обосрались и усадили всех на бут карантин.
особенно прикольно весной было - мизер заболевших - и все на карантин, как будто специально шоб расслабились, а потом - Вирус наносит хитрый удар, а половина жителей: Вирусанет, вывсеврети.
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04.12.2020 12:25 Ответить
Непрофесіонали у владі неспроможні зрозуміти суть боротьби з епідемією! Вони не розуміють що головне завдання влади відділити хворих від здорових, а для цього потрібно знати хто хворий, а для цього потрібно тестувати людей кожен місяць, бо ПЛР тест буде позитивний аж до 70 діб після перенесення коронавірусу і тому дуже важливо знати коли в людини ПЛР тест почав бути позитивним, тобто потрібна історія тестування, тобто потрібен сертифікат здоров'я в якому будуть вказані попередні результати тестів на різні хвороби. Потрібно вводити медичну сертифікацію здоров'я всіх груп ризику і взагалі всіх громадян які перебувають в громадському просторі і кожен місяць повторним тестуванням підтверджувати стан здоров'я кожного громадянина аж поки не мине епідемія, а для груп ризику ще кілька місяців, а може і постійно!
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04.12.2020 12:27 Ответить
и немедленно чипировать. или как там все боятся то)
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04.12.2020 12:37 Ответить
 
 