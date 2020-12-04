За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, выявили 1374 новых случаев, среди заболевших 82 ребенка и 78 медиков, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1374 больных коронавирусом, 26 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева сообщил во время онлайн-брифинга.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1374 больных коронавирусом. 26 человек - умерли. Всего за период пандемии в столице 1395 летальных случаев от коронавируса, а подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 76 750", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 33 девочки от одного до 17 лет, а также 498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет. Заболели в том числе и 78 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки - 310 человек. Всего коронавирус преодолели 24 585 жителей Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 48%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 219, Соломенском - 213 и в Голосеевском - 156 случаев", - отметил Кличко.

Также Кличко добавил, что всего в стационарах медучреждений города сегодня лечится 2131 больной коронавирусом. Среди них 19 детей. 1158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1401 человек. На аппаратах ИВЛ - 31 больной.