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Новости Киевские новости Коронавирус и карантин
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На карантин в Киеве закрыты пять школ и девять детсадов. COVID-19 болеют 1 400 школьников и более 1060 педагогов, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

На карантин в Киеве закрыты пять школ и девять детсадов. COVID-19 болеют 1 400 школьников и более 1060 педагогов, - Кличко

На сегодняшний день в Киеве на карантин закрыты 5 школ и 9 детских садов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 5 школ. На дистанционное обучение перевели 1171 класс в 287-ми школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве почти 1400. Также болеют более 1060 педагогов", - сообщил Кличко.

По словам мэра, из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 203 группы в 151-м саду. 9 детских садов полностью закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах сегодня - более 50%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детсады и начальные классы работают в обычном режиме, остальные должны соблюдать ограничения в 20 человек в аудитории, - Шкарлет
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Непрофесіонали у владі неспроможні зрозуміти суть боротьби з епідемією! Вони не розуміють що головне завдання влади відділити хворих від здорових, а для цього потрібно знати хто хворий, а для цього потрібно тестувати людей кожен місяць, бо ПЛР тест буде позитивний аж до 70 діб після перенесення коронавірусу і тому дуже важливо знати коли в людини ПЛР тест почав бути позитивним, тобто потрібна історія тестування, тобто потрібен сертифікат здоров'я в якому будуть вказані попередні результати тестів на різні хвороби. Потрібно вводити медичну сертифікацію здоров'я всіх груп ризику і взагалі всіх громадян які перебувають в громадському просторі і кожен місяць повторним тестуванням підтверджувати стан здоров'я кожного громадянина аж поки не мине епідемія, а для груп ризику ще кілька місяців, а може і постійно!
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04.12.2020 12:26 Ответить
Млять, закривайте всі садки і школи, як в розвинутих країнах, варіяти.
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04.12.2020 12:26 Ответить
Почали підкручувати цифри... Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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04.12.2020 13:22 Ответить
каждый школотрон заражает по учителю На карантин у Києві закрито п'ять шкіл і дев'ять дитсадків. На COVID-19 хворіють 1400 школярів і понад 1060 педагогів, - Кличко - Цензор.НЕТ 5731
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04.12.2020 14:13 Ответить
 
 