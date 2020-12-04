РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10361 посетитель онлайн
Новости Общество
2 845 30
налоги (3180) Палица (64)

"Когда нам мешают снижать налоги, - это не Гетманцев, это "Слуга народа", - Палица

Новости Цензор.НЕТ Общество

Проблема усиления давления на бизнес в Украине заключается не столько в личности председателя финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, сколько в политике тех, кто за ним стоит - партии "Слуга народа" и ее "внешних руководителей".

Об этом в эфире программы "Право на владу" сказал народный депутат Украины, председатель партии "За майбутнє" Игорь Палица.

"Когда мы говорим о том, что десять законопроектов о поддержке бизнеса не попадают в сессионный зал, это не Гетманцев – это "Слуга народа". Когда нам не дают уменьшить налоги, это не Гетманцев - это те, кто не хочет, чтобы украинский бизнес был конкурентоспособным. У нас дошло до того, что послы G-7 собирают председателей парламентских фракций и рассказывают им, за какие законы голосовать. Нам мешают создавать благоприятные условия для бизнеса. Три недели назад чиновник МВФ сказал нам, что он против того, чтобы мы заменяли налог на прибыль налогом на выведенный капитал. МВФ диктует нам условия, как преодолевать кризис. В частности, предлагает объявить налоговые каникулы. А где в Европе объявлены налоговые каникулы? В Австрии были компенсации налогов на зарплату. В нескольких странах - уменьшение НДС. То есть речь идет об уменьшении налогов, а не о налоговых каникулах. Мы становимся страной-заложником внешних акторов. Более того, сейчас в повестке дня стоит закон о создании Бюро экономической безопасности - еще одного контролирующего органа, который будет давить на бизнес", - возмутился Палица.

Он подчеркнул, что украинский бизнес сможет преодолеть экономический кризис только если будет конкурентоспособным.

"Себестоимость товаров и услуг украинского бизнеса не должна быть выше аналогичных товаров и услуг на внешних рынках. А мы сегодня покупаем импорт за валюту, которой и так в Украине не хватает. Потому что украинские аналоги - дороже. В итоге, даже несмотря на уменьшение импорта из-за карантина мы получим по итогам года дефицит валютного баланса в 8-10 миллиардов. А нам не позволяют снижать налоги. Кое-кто хочет просто добить украинский бизнес", - сказал Игорь Палица.

Напомним, что ранее Палица заявил, что требует отставки главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Однако регламентный комитет Верховной Рады отказался вынести в сессионный зал соответствующий проект постановления.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Аналізувати хто кращий СН чи Майбах - все одно що виясняти який смак у гівна - малиновий чи полуничний.
показать весь комментарий
04.12.2020 12:40
+15
Когда одна бенина шестерка гонит на других бениных шестерок, это прикольно... "Когда нам мешают снижать налоги, - это не Гетманцев, это "Слуга народа", - Палица - Цензор.НЕТ 1403
показать весь комментарий
04.12.2020 12:38
+10
"Нове обличчя" коломойського піддав нищівній критиці "старі обличчя" коломойського. Ура!
показать весь комментарий
04.12.2020 12:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки ідіоти зменшують податки під час війни, епідемії та економічної кризи! Як зменшувати податки коли діра в бюджеті розміром в сотні мільярдів!!!! гривень???? Ну тільки дебіл може робити такі меседжи!
показать весь комментарий
04.12.2020 12:38 Ответить
Аналізувати хто кращий СН чи Майбах - все одно що виясняти який смак у гівна - малиновий чи полуничний.
показать весь комментарий
04.12.2020 12:40 Ответить
Игорь, почитай хоть одну книжку по экономике, уменьшение налогов не всегда ведет к увеличению дырки в бюджете, а для тебя будет открытие что и увеличивает колличество собираемых денег
показать весь комментарий
04.12.2020 13:06 Ответить
В країні де немає нормального адміністрування податків, де крадуть сотні мільярдів на ПДВ, про яке збільшення податків від зменшення бази оподаткування Ви говорите? Ви ідіот?
показать весь комментарий
04.12.2020 13:47 Ответить
У Игорька нужно вообще все забрать!)))
И снижение налогов ПОВЫШАЕТ бюджетные сборы, доказано нобелевским лауреатом Артуром Лафферром..
показать весь комментарий
04.12.2020 14:19 Ответить

https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2015/09/14/7038229/
показать весь комментарий
04.12.2020 14:20 Ответить
В Україні потрібно покращити адміністрування податків, усунути всі пільги та можливості для махінацій, скоротити податкову, щоб податки збирались автоматично банковськими установами з кожної транзакції. Без встановлення ефективного адміністрування податків - все інше не буде мати жодних ефектів, бо ніхто не буде сплачувати зменшені податки, так само як це зараз відбувається! Якщо підприємці мають можливість ухилятись від оподаткування, то зменшення розміру податків нічого не дасть - потрібно впорядкувати систему збирання податків (адміністрування податків). А для цього потрібно не зменшувати податки, а змінювати податкову систему, щоб податки сплачувались автоматично і не було можливості уникнути оподаткування! Для цього потрібно ліквідувати ПДВ і ввести податок з продажів, який буде взиматись автоматично з кожного продажу товару.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:38 Ответить
То есть создавать госслужбы для давления на бизнес и повышать и так высокие налоги это правильно??? Игорек ты точно дебил!!!
показать весь комментарий
04.12.2020 14:23 Ответить
Я хіба пропонував створювати держслужби? Чи у Вас дешевий тролінг?
показать весь комментарий
04.12.2020 14:39 Ответить
Ні для нього це не відкриття, просто він рахує людей за недалеких, яких можна купити за гречку або пару гривнів
показать весь комментарий
04.12.2020 16:25 Ответить
Когда одна бенина шестерка гонит на других бениных шестерок, это прикольно... "Когда нам мешают снижать налоги, - это не Гетманцев, это "Слуга народа", - Палица - Цензор.НЕТ 1403
показать весь комментарий
04.12.2020 12:38 Ответить
он имел ввиду "Когда нам мешают снижать налоги для Каломойши"
показать весь комментарий
06.12.2020 20:24 Ответить
Золотой чєлавек!)))
показать весь комментарий
04.12.2020 12:38 Ответить
без политики - лысым обязательно нужно быть?
показать весь комментарий
04.12.2020 12:38 Ответить
"Нове обличчя" коломойського піддав нищівній критиці "старі обличчя" коломойського. Ура!
показать весь комментарий
04.12.2020 12:38 Ответить
ах-хаха) уже цитируем Палицу? Говорящую жопу Бенжамин Валерьича?

Про "внешнее управление" и соросятину?
"Когда нам мешают снижать налоги, - это не Гетманцев, это "Слуга народа", - Палица - Цензор.НЕТ 8654
показать весь комментарий
04.12.2020 12:40 Ответить
Гетманцев так же в этой цепи. Ему занесли чемодан бабла он и лоббирует интересы заказчиков.
показать весь комментарий
04.12.2020 12:41 Ответить
странно, что он не требует вернуть приват законным владельцам..., ведь его тоже отобрали по указке злобных послов из g7.... да и вообще сделайте игорю валерьевичу все как было и у вас тоже все будет хорошо, по-старому...
показать весь комментарий
04.12.2020 12:45 Ответить
Оспаді! А чому наші товари дорожчі? У мене тільки один варіант - у нас є бізнесюки, для яких потрібна рентабельність 100%, а не 15-20%, як у Європі.

От як так може бути, що в МегаМаркеті сир Шостка 224 грн за кг, а польські і голландські по 170-180???

У Польщі і Голландії зарплати персоналу вище, ніж у Шостці, і комуналка дорожча. І молоко у селян там скуповують не за 3 грн/літр. А сири дешевші, навіть незважаючи на ввізне мито!

Є, звичайно, і протилежні випадки, але нерідко наші бізнесмени крупні БАРИГУЮТЬ!
показать весь комментарий
04.12.2020 12:47 Ответить
Это с учётом того шо земля в Польше в основном всратая, чем дальше от нашей границы - тем меньше там коров, бо там травы нема нормальной.
А всё это потому шо:
1) В Польше никогда не было колхозов.
2) В Польше украсть шо-то - считается аморальнымым, даже у богатого соседа, даже у государства.
3) В Польше 200 тысяч фермеров, а у нас 30 тыс. при одинаковом населении и вдвое меньшем земельном фонде.

4) В Польше кредит на комбайн Джоник в пол лимона евро даёт любой банк за 30 минут под 10% годовых.
5) НДС на продукты писания в Польше - 5% (а у нас 20%).
показать весь комментарий
04.12.2020 13:34 Ответить
А ще в Польщі в одні руки продають не більше 500га землі, і то лише після того,я к людина доведе, що вона фермерством займатиметься!
показать весь комментарий
04.12.2020 13:55 Ответить
В Польше налоги ниже + рынок земли + она в рынке ЕС (включая доступ к финансовым ресурсам)..
А Украина - КОЛХОЗ, который продолжают тянуть в мрачный ТС...
показать весь комментарий
04.12.2020 14:26 Ответить
Ну наконец-то! Начались перепевы запоребриковских песен - Запад мешает нам жить. Из официальных, так сказать, анусов уст.
показать весь комментарий
04.12.2020 12:49 Ответить
В заходу є свої інтереси, в нас свої. Часто ці інтереси співпадають, але деколи ні.

Так от чиновники заходу слабо зацікавлені, щоб в нас умови для ведення бізнесу були хоча би більш менш конкурентноздатними у порінянні з ними, це навіть не порівнюючи з умовами скажемо так теперішніх економічних тигрів, таких як Китай чи ряд інших країни далекого сходу.
Чому так надіюсь ви розумієте.

Але суть в тому, що без створення набагато привабливіших умов для ведення бізнесу, Україна має невеликі шанси вижити як незалежна держава найближчі 50 років.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:04 Ответить
Україні не дають розвиватися і стати нормальною, квітучою державою не якісь міфічні злодії Заходу, а в першу чергу наші олігархи - Ахметов, Коломойський та безліч інших, бо вони висмоктують з країни всі ресурси. В другу чергу - це тупі 73% вівці, які чекають ладні йти за обіцянками популістів у прірву. І в третю чергу - це орки з-за поребрику. І як результат всіх цих, та деяких інших, факторів - "слуги народу". Так що про шанси вижити Україні не можна не погодитися, але з інших причин.
показать весь комментарий
04.12.2020 14:41 Ответить
Давайте мухи окремо, а котлети окремо.

Для "звичайного підприємства", тобто без офшорів, схем, прикормлених чиновників, конвертів і тому подібне, умови такі, що абсолютна більшість з них тупо не вижила. І це факт.(скільки було підприємст на початку 90 і скільки зараз)

Вижили як раз ті хто освоїв схеми. Частина з нових власників це власне і є олігархи.

Як результат чисто з економічних причин (не вигідно тут працювати, ми не в сталінській економіці, де можна було когось заставити працювати за так) для значної частини економічно активного населення єдина розумна альтернатива це міграція.

А вже результатом є слабка здепопульована дежава на яку завжди є спокуса напасти ну чи взяти під контроль
показать весь комментарий
04.12.2020 15:15 Ответить
Все це так, але "...офшорів, схем, прикормлених чиновників, конвертів і тому подібне,..." в Україні зробили самі українці. Захід тут мало до чого. В таких країнах, як Польша, Чехія, Латвія, Литва, Естонія швидко приборкали в собі совок і почали жити за західними правилами. І не сумують, що вони не є найвеличнішими, найсильнішими, найбагатшими і так далі у світі. Просто повернулися в західну цивілізацію (з усіма її недоліками) і живуть.
А от українцям давай все й одразу, і щоб нас поважали у світі, і щоб заможно жити, і щоб закони працювали, але й корупції щоб трохи залишилось - щоб завжди можна було через кума порєшать.
показать весь комментарий
04.12.2020 18:49 Ответить
Палица наводит тень на плетень. Две трети слуг народа радуются, как дети, свалившимся большим депутатским зарплатам и другим *плюшкам*. А плюшки дают совсем другие дяди и палица сегодня в этот круг не попал.
показать весь комментарий
04.12.2020 13:15 Ответить
Украина должна стать самым выгодным правовым оффшором в мире!
показать весь комментарий
04.12.2020 14:27 Ответить
Шавка Каламойского рассказывает какой оказывается плохой МВФ, и как он мешет им схематозничать.
показать весь комментарий
04.12.2020 16:02 Ответить
 
 