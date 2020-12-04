"Когда нам мешают снижать налоги, - это не Гетманцев, это "Слуга народа", - Палица
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Проблема усиления давления на бизнес в Украине заключается не столько в личности председателя финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, сколько в политике тех, кто за ним стоит - партии "Слуга народа" и ее "внешних руководителей".
Об этом в эфире программы "Право на владу" сказал народный депутат Украины, председатель партии "За майбутнє" Игорь Палица.
"Когда мы говорим о том, что десять законопроектов о поддержке бизнеса не попадают в сессионный зал, это не Гетманцев – это "Слуга народа". Когда нам не дают уменьшить налоги, это не Гетманцев - это те, кто не хочет, чтобы украинский бизнес был конкурентоспособным. У нас дошло до того, что послы G-7 собирают председателей парламентских фракций и рассказывают им, за какие законы голосовать. Нам мешают создавать благоприятные условия для бизнеса. Три недели назад чиновник МВФ сказал нам, что он против того, чтобы мы заменяли налог на прибыль налогом на выведенный капитал. МВФ диктует нам условия, как преодолевать кризис. В частности, предлагает объявить налоговые каникулы. А где в Европе объявлены налоговые каникулы? В Австрии были компенсации налогов на зарплату. В нескольких странах - уменьшение НДС. То есть речь идет об уменьшении налогов, а не о налоговых каникулах. Мы становимся страной-заложником внешних акторов. Более того, сейчас в повестке дня стоит закон о создании Бюро экономической безопасности - еще одного контролирующего органа, который будет давить на бизнес", - возмутился Палица.
Он подчеркнул, что украинский бизнес сможет преодолеть экономический кризис только если будет конкурентоспособным.
"Себестоимость товаров и услуг украинского бизнеса не должна быть выше аналогичных товаров и услуг на внешних рынках. А мы сегодня покупаем импорт за валюту, которой и так в Украине не хватает. Потому что украинские аналоги - дороже. В итоге, даже несмотря на уменьшение импорта из-за карантина мы получим по итогам года дефицит валютного баланса в 8-10 миллиардов. А нам не позволяют снижать налоги. Кое-кто хочет просто добить украинский бизнес", - сказал Игорь Палица.
Напомним, что ранее Палица заявил, что требует отставки главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Однако регламентный комитет Верховной Рады отказался вынести в сессионный зал соответствующий проект постановления.
Пожалуйста, подождите...
И снижение налогов ПОВЫШАЕТ бюджетные сборы, доказано нобелевским лауреатом Артуром Лафферром..
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2015/09/14/7038229/
Про "внешнее управление" и соросятину?
От як так може бути, що в МегаМаркеті сир Шостка 224 грн за кг, а польські і голландські по 170-180???
У Польщі і Голландії зарплати персоналу вище, ніж у Шостці, і комуналка дорожча. І молоко у селян там скуповують не за 3 грн/літр. А сири дешевші, навіть незважаючи на ввізне мито!
Є, звичайно, і протилежні випадки, але нерідко наші бізнесмени крупні БАРИГУЮТЬ!
А всё это потому шо:
1) В Польше никогда не было колхозов.
2) В Польше украсть шо-то - считается аморальнымым, даже у богатого соседа, даже у государства.
3) В Польше 200 тысяч фермеров, а у нас 30 тыс. при одинаковом населении и вдвое меньшем земельном фонде.
4) В Польше кредит на комбайн Джоник в пол лимона евро даёт любой банк за 30 минут под 10% годовых.
5) НДС на продукты писания в Польше - 5% (а у нас 20%).
А Украина - КОЛХОЗ, который продолжают тянуть в мрачный ТС...
анусовуст.
Так от чиновники заходу слабо зацікавлені, щоб в нас умови для ведення бізнесу були хоча би більш менш конкурентноздатними у порінянні з ними, це навіть не порівнюючи з умовами скажемо так теперішніх економічних тигрів, таких як Китай чи ряд інших країни далекого сходу.
Чому так надіюсь ви розумієте.
Але суть в тому, що без створення набагато привабливіших умов для ведення бізнесу, Україна має невеликі шанси вижити як незалежна держава найближчі 50 років.
Для "звичайного підприємства", тобто без офшорів, схем, прикормлених чиновників, конвертів і тому подібне, умови такі, що абсолютна більшість з них тупо не вижила. І це факт.(скільки було підприємст на початку 90 і скільки зараз)
Вижили як раз ті хто освоїв схеми. Частина з нових власників це власне і є олігархи.
Як результат чисто з економічних причин (не вигідно тут працювати, ми не в сталінській економіці, де можна було когось заставити працювати за так) для значної частини економічно активного населення єдина розумна альтернатива це міграція.
А вже результатом є слабка здепопульована дежава на яку завжди є спокуса напасти ну чи взяти під контроль
А от українцям давай все й одразу, і щоб нас поважали у світі, і щоб заможно жити, і щоб закони працювали, але й корупції щоб трохи залишилось - щоб завжди можна було через кума порєшать.