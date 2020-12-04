"Слуга народа" Василевская-Смаглюк заявила, что лишение зарплат депутатов за прогулы оказалось большим обманом: "Развели, как котят"
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Лишение зарплат депутатов за прогулы оказалось большим обманом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа") в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, вчера парламент проголосовал постановление 3645, которым экономию средств за депутатские прогулы пустили не на закупку кислородных концентраторов, а на доплаты помощникам народных депутатов.
"Проектом Постановления предлагается внести изменения в Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины и с пунктом 3 Постановления Верховной Рады Украины "О финансовом обеспечении деятельности народного депутата Украины" относительно увеличения коэффициента, по которому устанавливается размер общего месячного фонда для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украина", - поцитировала текст постановления нардеп.
"Развели как котят. Я не голосовала. А вот СН и оппозиционеры (ОПЗЖ, частично "Батькивщина" и "Довира") - объединились в едином порыве... Грустно смотреть", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут.
І в цьому я не бачу абсолютно нічого дивного, чи екстраординарного... !
-Саме так розпочинали, діяли, діють і будуть діяти Путін, агенти кремля, їх п'яті колони у всіх колишніх совєцьких республіках...
-Саме мовне питання (плюс релігійне -під егідою РПЦ)... саме ті "зацепки" Путіна для проведення гібридних війн на постсовєцькому просторі
-За цим кроком йде хвиля геволту з кремля -про неймовірне порушення прав"рускоязичних", - потім роздача російських паспортів, потім друга хвиля геволту -про "зобов'язання москви і необхідність в їх правовому захисті та роздача російських паспортів, далі - організація протестів і заворушень стурбованих "російських громадян", яких "підтримує " частина місцевого населення, потім - "ах так" і організація "вільнолюбивих громадян" за відділення територій (в формі т.зв. "народних республік "рускаго народа" (невизнаних світом) - потім організованим москвою звернення їх до Орди""Путін ввєді", - далі провокація збройного конфлікту "возмущьонних граждан", яку в кремлі, скрізь називали громадянським конфліктом, потім - однойменною війною. Далі - ввід російських військ "на прохання" сепаратистів, завершальна стадія - московська адміністрації в сепаратних "республіках" ,де "рускій народ" та главарі республік-сепарів "вільні", тобто - всі в московських намордниках і голодні та ходять на "ципочках"перед Путіним.
- Тому й росія нині -"ковдра" з срср з латками на ній проросійських анклавів-"республік". А хіба там, де росія організувала "республіки" стало легше, заможніше та комфортніше жити "рускаму чєлавєку" і його колаборантам?
- Вище описана схема - стандартна у всіх гібридних війнах кремля, які вона веде проти всіх колишніх совєцьких республік, щоб і в них стало гірше, сутужніше. "Вислизнути від трьох останніх кривавих стадій вдалося лише прибалтам - шляхом своєчасного вступу в ЄС та НАТО. Молдову, Грузію і Україну, на жаль, ці стадії не оминули. В мусульманських, колишніх совєцьких республіках путін до цих стадій дійшов лише частково - побоявшись солідарного опору всього ісламського світу. Тому Путін активізувався спершу на поглиблені розколів ісламського світу - по лінії його історичних конфесійних розбіжностей (сунітів-шиїтів -тюрків*),а також на розломі мусульман та християн (Сирія, Ліван, колишня Югославія - де їй розколоти "вдалося")."Розділяй і владарюй" -один з принципів пропаганд та дій "імперії третього риму"...
- І ще один прийом кремля, але навпаки- буцім-то "зшивати" розколоті народи в одну державу,.. Відроджувати саме ті країни, які могли б стати її потенційними союзниками, плацдармами для подальших експансій. Відроджувати ті країни, які нині поділені між різними країнами з різними конфесіями . Наприклад: Курдистан, поділений між Туреччиною, Іраном, Іраком, Сирією і різними конфесіями в ньому, з різними сповіданнями (шиїти, суніти, шафійського мазгабу, алевіти, езіди і навіть християни та іудеї). І як не дивно цю "роботу" по "зшиванню" Курдистану з різними конфесіями,з різними клаптиками в різних країнах (часто недружніх між собою) проводить прокомуністична Робітнича партія Курдистану, яка щедро фінансується спецслужбами кремля. Та й взагалі, комуністи всіх країн (інтернаціонал) вмить перестали бути науковими атеїстами і так же моментально "перетворилися" на дуже набожних та глибоко віруючих... Феномен 21-го століття, чи "штучки" Путіна???
- А у нас не так? Хто проводить розколи України під видом її "зшивання"? - Прокремлівські партії комуністів, соціалістів, Слуг Народу, ПРегіонів, ОПЗЖ, різні "шарії-портнови", об'єднані єдиною конфесією - РПЦ та "защітой русска-язичного насєлєнія", а рускіх в Україні лишилося 8%, і більшсть з них патріоти України, які захищають її на фронті, але антиукраїнська і кримінальна частина їх абсолютно і безроздільно володіє повною ситуацією- в парламенті та уряді!, органах! Але проросійських хахлів та "луГандонів", зі всєї України, твердолобих з "рускаго міра" - завжди фінансувала (фінансує) росія - або напряму, або віддаючи їм частину від свого нафто-газового "пирога", вона ж організовує антиукраїнські ЗМІ (або допомагає купляти існуючі) і переорієнтовувати їх на антиукраїнські рейки і озброює сепаратистів - як складову частину цього ж пулу (п'ятої колони москви).
-І закономірно, що та публіка в Україні, яка не володіє інтернетом, є прихожанами РПЦ - зомбуються як промосковськими ЗМІ, так і проповідями з амвонів РПЦ в Україні. Окрім чітко спеціалізованої п'ятої колони москви, існує ще категорії "тупих хахлів", пофігістів, "інтернаціоналістів"). А в ній прослідковується чітка і однозначна закономірність - якщо ліниві, тупі, то вони ж не користуються інтернетом, вони ж нездатні вивчити мову, легко зомбуються антиукраїнськими ЗМІ та попами РПЦ, голосують за обрання прокремлівських депутатів, а потім і страждають від "свого вибору"!
-Розірвати це коло можна лише двома шляхами:
а) патріотичною пропагандистською, просвітницькою та навчально-виховною роботою в навчальних закладах, армії, в бізнесі. Але саме на ці цілі промосковська хунта на владному олімпі України і цілеспрямовано обрізає фінансування. Як на охорону здоров'я і розвиток ********, високоточних, ракетних озброєнь. Та й власники великого бізнесу, в основному, антиукраїнці- агенти москви. Консервує і штучно гальмує перехід Армії, правоохоронних органів, суддів на європейські стандарти влада.
б) Але рівень патріотизму в Україні суттєво зросте емпіричним шляхом - буттям. Шлунок - "переконує" ліпше ніж телевізор і відосики ЗЕ. І тут інструментами зростання патріотизму українців користуються (не усвідомлюючи того) наші як зовнішні, так і внутрішні вороги: - голод, смерті на фронті, винищення патріотів в тилу, смерті від ненадання, неякісного надання , вартісного надання, медичних послуг, свавілля ЛІВОохоронців та судів, гноблення середнього та малого бізнесу, корупція, офшори, вимушена трудова еміграція - з часом "вправлять мізки" більшості пофігістам та зомбованим. Але цей шлях, на жаль, буде всіяними їхніми ж смертями.
Примітка- (тюрки*) ті же мусульмани ( в основному суніти), але які мають історичні особливості -"наліт" від сповідувань кара-тюрків, від доісторичної релігії мусульман -тенгрізму, більшість мусульман Туреччини (до 90%) не бажають визнавати "законів шаріату" (закріплених Кораном і сунною пророка Мухаммеда). Та й саме слово "тюрк" означає сильний, прямостоячий, незламний...
Аж на слезу пробило.
И да, - пиши уже к россиянам, раз на русском пишешь. Оно "на службе" и вроде бы даже ради приличия мона пригласить переводчика шоб переложил и уложил текст на гос. языке то)
https://news.24tv.ua/ru/zarplata-narodnyh-deputatov-sentjabre-2020-kto-zarabotal-bolshe_n1441332
Виключена з "Слуги народу" Анна Скороход в інтерв'ю Яніні Соколовій розказала, скільки заробляють депутати з фракції. Вона заявила, що депутати партії монобільшості отримують зарплати в конвертах від $ 5 тисяч до $ 15 тисяч.
5 000 Х 28,30 = 141 500 грн
15 000 Х 28,30 = 424 500 грн
21 020 грн большой роли не играют, даже для самого бедного депутата.